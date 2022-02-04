Сегодня 3 февраля, в 13.15 произошел обрыв оптического кабеля. В итоге без мобильного Интернета временно остались жители Актау, Атырау, Кызылорды, Петропавловска, Тенгиза и Уральска. Услуги "Интернет Дома" не работают в Актобе и Хромтау. Наши специалисты уже работают над устранением неполядок", - сообщили в компании сотовой связи.
В нескольких регионах Казахстана наблюдались проблемы с Интернетом
03.02.2022, 18:14 28396
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В Алматы установят 3 тысячи камер видеонаблюдения
04.02.2022, 13:08 1076
АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ - В Алматы планируют установить 3 тысячи камер видеонаблюдения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказала начальник управления информатизации и связи ДП города Алматы Ольга Агафонова, в перспективе установка трех тысяч камер видеонаблюдения. При этом, важным проектом по организации мер безопасности жителей города станет Единая система видеомониторинга.
Если раньше через ЦОУ ДП в основном отслеживался только статус по безопасности на дорогах, то с 2020 года центр стал погружаться в статус передвижений в местах массового скопления граждан, дворовых и прилегающих к дворовым территориям, опорных пунктов полиции. В ближайшие 2 года планируем интегрировать камеры с ТРЦ и других объектов частной собственности, чтобы видеть всю ситуацию в городе", - цитирует Агафонову Polisia.kz.
По данным полиции, в период с 4 по 7 января 2022 года во время беспорядков выведены из строя 75 комплексов "Сергек", а это 304 видеокамеры, а также центральный узел связи, антенна и сетевое оборудование, расположенные в здании РТРК. Все поврежденные камеры и оборудование восстановлены.
По проекту "Системы видеомониторинга", который предполагает 1103 камеры с отдельной системой подключения к отдельным каналам ВОЛС, в ходе массовых беспорядков выведены из строя 283 камеры, а также шкафы и распределительное оборудование. В настоящее время видеокамеры и поврежденное оборудование работают в штатном режиме.
Досаев обсудил с общественниками проблемы экологии, транспорта и агломерации Алматы
04.02.2022, 12:45 1991
Фото: Акимат Алматы
На встрече поднимались темы высокой загрязненности воздуха, транспортных развязок, дефицита школьных мест, агломерации, освоения земель, корректировки генерального плана города. Члены Общественного совета Алматы представили акиму свои предложения касательно дальнейшего развития мегаполиса, рассказали в пресс-службе акима Алматы.
Вопросов много, все они действительно важные, но действовать необходимо системно и планомерно. Акимат будет опираться на комплексный подход в развитии города в среднесрочной перспективе", – подчеркнул аким Алматы.
По итогам встречи было принято решение о проведении подобных обсуждений на регулярной основе.
Напомним, согласно экспертным данным, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира.
Какие работники будут востребованы в Казахстане в 2022 году
04.02.2022, 11:34 4591
Фото: Depositphotos
По данным департамента прогнозирования АО "Центр развития трудовых ресурсов", численность наемных работников в Казахстане в текущем году составит 6,8-6,9 млн человек. Спрос составит 188,6 тыс. человек, половина из которого придется на спрос по замещению выбывающих наемных работников. При этом самыми востребованными и самыми массовыми на рынке труда останутся охранники, бухгалтеры, продавцы и водители.
Наиболее значительный совокупный спрос по регионам, включая спрос по замещению выбывающих наемных работников, будет иметь место в городе Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях. По отраслям больше всего будут требоваться работники направлений образования, сельского хозяйства и торговли", - рассказал директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.
Эксперты отмечают, что в целом численность населения в трудоспособном возрасте, с учетом повышения пенсионного возраста женщин, достигнет в текущем году 11,4 млн человек (вырастет на 98 тыс. по сравнению с 2021 годом).
Так, в текущем году численность рабочей силы составит 9,2-9,3 млн человек, то есть в целом сохранится на уровне прошлого года. Однако, по нашим прогнозам, в трех крупнейших городах страны совокупная численность экономически активного населения вырастет на 54 тыс. человек вследствие повышенной доли молодежи в этих городах и по миграционным причинам", - поделился Дмитрий Шумеков.
Также, согласно прогнозам, численность безработных будет находиться на уровне 461-465 тыс. человек, а уровень безработицы не превысит 5%.
Со стороны системы образования ожидается, что среднюю школу завершат или покинут порядка 261 тыс. человек, в том числе 109 тыс. - после девятого класса и 152 тыс. - после 11 (12) классов. В колледжи из этого числа направится порядка 131 тыс. человек, в вузы - 103 тыс. Оставшиеся бывшие ученики либо выедут за пределы Казахстана (~10 тыс.), либо выйдут на рынок труда (~17 тыс.).
Ожидается, что ТиПО в текущем году успешно завершат порядка 145 тыс. человек, в том числе 90 тыс. - на базе основного среднего, 49 тыс. - на базе общего среднего образования, из которых порядка 16,4 тыс. продолжат обучение в организациях высшего образования. Кроме того, из вузов будет выпущено 163,5 тыс. человек с высшим и порядка 20 тыс. - с послевузовским образованием.
Совокупно, с учетом сложных переходов между уровнями образования, ожидается, что на рынок труда выйдет порядка 295 тыс. работников. При базовом сценарии потребность в наемных работниках, как отмечалось ранее, составит 188,6 тыс. человек. Соответственно, оставшиеся 106 тыс. по личным или объективным причинам перейдут в самозанятость, в том числе, возможно, в статус индивидуальных предпринимателей.
В большинстве областей Казахстана синоптики прогнозируют погоду без осадков
04.02.2022, 08:39 9731
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков в большинстве регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Влияние атмосферных фронтов сохранится на запад и север страны, в связи с чем на севере пройдет снег с низовой метелью, на западе - осадки (дождь, снег), гололед. Местами по республике ожидается туман и усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере, юге, востоке Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман; днем на северо-востоке, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе Атырауской и северо-западе Мангистауской областей ожидается туман; на востоке и юго-востоке областей - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере Костанайской, а также ночью на северо-западе Северо-Казахстанской областей ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на юге, юго-западе областей - туман.
В Актюбинской области в Мугоджраском районе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на западе Карагандинской области - усиление ветра до 18 метров в секунду.
На юге Акмолинской, севере Западно-Казахстанской, на востоке Восточно-Казахстанской, на севере и в центре Кызылординской, на севере и ночью на востоке Павлодарской областей ожидается туман.
Багдат Мусин попросил казахстанцев сообщать о "серых" майнерах
03.02.2022, 21:54 21686
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook попросил казахстанцев сообщать о "серых" майнерах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В последнее время часто обсуждается вопрос майнинга в СМИ и социальных сетях. Серые майнеры сильно вредят нашей энергосистеме. Сейчас энергозатраты незаконного майнинга по оценкам превышают 1 гигаватт (ГВт). Имея уже практически сформированный "серый" рынок сложно понимать и прогнозировать нагрузку на энергосистему. Ну и самое главное мы должны получать налог с этого вида деятельности. "Серый майнинг" - это экономическое преступление, то есть уклонение от налогов как минимум! А за преступления необходимо нести ответственность. Если вы знаете и располагаете информацией о локации "серых" майнеров просьба сообщать (можно анонимно) на эти электронные адреса:
В указанные локации будут выезжать специалисты для осуществления проверок и принятию решений. Также, коллеги смогут проконсультировать тех, кто не знает, как из "серого" майнера стать "белым" и работать, не нарушая закон. Давайте вместе бороться с теми кто нарушает закон и вредит нашей энергосистеме", - написал министр.
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. В АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии.
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По словам депутата, в стране "налицо явный пробел в законодательстве" по части деятельности майнинговых компаний на территории РК.
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
03.02.2022, 21:24 22866
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 февраля на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
4 февраля на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. Ветер восточный днем в горных районах 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте ночью и утром 4 февраля ожидается туман.
Днем 4 февраля в Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, на западе области порывы 18 метров в секунду.
4 февраля на севере, в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер юго-восточный днем на севере и в центре области 15-20 метров в секунду.
4 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днём на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
4 февраля ночью на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 4 февраля на востоке Павлодарской области ожидается туман.
4-5 февраля на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 5 февраля порывы 23-28 метров в секунду.
Русский дом в Алматы объявляет конкурс эссе
03.02.2022, 20:16 25231
АЛМАТЫ. 3 ФЕВРАЛЯ - В честь дня родного языка, отмечаемого 21 февраля, представительство Россотрудничества в Алматы и Казахский национальный педагогический университет имени Абая объявляют конкурс эссе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В конкурсе приглашают принять участие учащихся в возрасте 14-17 лет.
На конкурс принимается эссе на одну из тем:
Слово - тончайшее прикосновение к сердцу" (В. Сухомлинский);
Язык - это путь цивилизации и культуры" (А.И. Куприн);
Вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык" (Д.С. Лихачев);
Язык - это святая сила, расширяющая узкий мир человека до Вселенной" (Ч.Т. Айтматов).
Заявки на участие и работу принимаем с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года (включительно). Результаты будут объявлены 7 марта 2022 года.
Условия участия:
Не более одного эссе от одного автора.
Эссе должно быть экономически и самостоятельным. Должно быть выполнено на русском языке (при этом работа может быть посвящена любому родному языку).
Объем представляемой работы не должен превышать 2 страницы печатного текста. Требования к форматированию: шрифт TimesNewRoman, размер - 14 пт., междустрочный интервал - 1,5; поля: верхнее - 2 см, левое - 3 см, нижнее - 2 см, правое - 1,5 см.
Готовое эссе в комплекте с заявкой следует направить на электронный адрес [email protected] с пометкой "На конкурс эссе".
Лучшие эссе отмечены дипломами и ценными подарками. Участник, завоевавший гран-при, награждается поездкой в Российскую Федерацию летом 2022 года.
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В Казахстане сделали бесплатным перелет для детей до 17 лет
03.02.2022, 19:36 26451
В Министерстве культуры и спорта отметили, что субсидирование делает семейные авиаперелеты доступными, станет дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма.
Данная мера:
- является добровольной;
- доступна несовершеннолетним пассажирам, являющимся гражданином РК либо лицом без гражданства, имеющим разрешение на постоянное жительство в РК в возрасте до 17 лет включительно;
- применяется при перелете несовершеннолетнего пассажира с родителем или близким родственником;
- распространяется по всей территории Республики Казахстан;
- будет осуществляться путем оплаты туроператору в сфере внутреннего туризма стоимости детских авиабилетов, включенных в реализованный туристский продукт.
Оператором по субсидированию детских авиабилетов является АО НК Kazakh Tourism.
Для получения детского бесплатного авиаперелета туристам необходимо обратиться к туроператору в сфере внутреннего туризма для приобретения туристского продукта и совершить запланированный отдых по всей территории Республики Казахстан.
Бесплатный авиаперелет совершается за счет средств туроператора в сфере внутреннего туризма.
После реализации туристского продукта, для получения возврата потраченных сумм на детские авиабилеты туроператор в сфере внутреннего туризма обращается в АО "НК "Kazakh Tourism" с заявкой и необходимыми документами.
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