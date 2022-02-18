В большинстве регионов Казахстана в четверг ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь через запад, север, горные районы юго-востока республики будут перемещаться атмосферные фронты, вызывая снег и низовую метель. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юго-востоке страны - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью на юго-западе, западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области - низовая метель.
На севере, востоке Акмолинской области ожидаются усиление ветра, низовая метель, на западе, юге области - туман.
На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на юге области - туман.
На севере, в горных районах Жамбылской области - туман; утром и днем на северо-востоке и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.
На севере, востоке Западно-Казахстанской области, на севере, востоке, в центре Атырауской области, на севере Мангистауской области, Кызылординской области, на западе Актюбинской области, на юге Костанайской области, ночью на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман.
В Нур-Султане синоптики прогнозируют переменную облачность, осадки. Днем температура воздуха составит -8-10 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
В Алматы сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит -2-4 градуса, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.