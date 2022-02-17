Какая погода ждет казахстанцев весной

НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Синоптики "Казгидромета" выпустили пилотный проект сезонного прогноза на весну. Весной прогнозируется больше дней с положительной аномалией температуры воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным синоптиков, в марте на большей части республики средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса и около нормы - в Западно-Казахстанской и на северо-западе Атырауской областей.
В апреле практически на всей территории страны температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус, около нормы - в Западно-Казахстанской, на большей части Восточно-Казахстанской и на юго-востоке Алматинской областей.
Однако весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. В северных регионах при притоках холодных воздушных масс могут разгуляться и метели со cнегопадом, а при арктических вторжениях антициклонов в южных регионах вероятны заморозки", - отмечают синоптики.
В мае средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около многолетней нормы. Однако в ряде областей - в северных, центральных и восточных регионах - в майские дни чаще температура воздуха ниже климатической нормы на 1 градус. Предпологается, что это будет связано с затоком холодных воздушных масс из районов Сибири.
На большей части республики количество осадков в марте прогнозируется около нормы; больше нормы - в северо-западной части Казахстана. В апреле на большей части республики осадки ожидаются меньше нормы; около нормы - на западе, на крайнем севере страны, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, в горных и предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей. В мае на большей части республики количество осадков предполагается около нормы; меньше нормы - в Кызылординской, на большей части Туркестанской, Костанайской, в западной половине Карагандинской, северо-западной половине Жамбылской и на крайнем юго-востоке Актюбинской областей", - сообщает "Казгидромет".