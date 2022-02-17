Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в среду

НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается прекращение осадков и понижение температурного фона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь через северную и восточную половину республики будут перемещаться атмосферные фронты, сохраняя снег, низовую метель. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юго-востоке страны - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью на западе Акмолинской области ожидается туман, на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.

На юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман; днем на севере, юго-западе и западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

Ночью на западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, с низовой метелью.

На севере, западе и в центре Карагандинской области ожидается туман; ночью на востоке усиление ветра до 18 метров в секунду, с низовой метелью.

Ночью на большей части и днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель; на юго-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





На севере, западе и в центре Атырауской, на севере Мангистауской и Кызылординской, на западе Актюбинской, на севере Костанайской областей ожидается туман.





В Нур-Султане синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит -11-13 градусов, скорость ветра - 7-12 метров в секунду.





В Алматы снег, температура воздуха днем составит -4-6 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.



