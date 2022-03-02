Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Непогода ожидается в Нур-Султане, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Атырауской, Акмолинской, Кызылординской, Карагандинской и Жамбылской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 марта на северо-западе Актюбинской области ожидается туман.
2 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
2 марта на юге, севере Костанайской области ожидается туман.
Ночью и утром 2 марта в горных районах Туркестанской области ожидается туман.
2 марта на севере, западе и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
В Нур-Султане ночью и утром 2 марта ожидается туман.
2 марта в Акмолинской области временами ожидается туман.
2 марта в центре и на юге Кызылординской области ожидается туман.
2 марта на юге, в центре Карагандинской области ожидается туман. На юго-востоке области гололед.
Ночью 2 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 2-3 марта на севере области, в горных районах - гололед, ночью и утром - туман. 2-4 марта ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.