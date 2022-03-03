Жители Алматинской области обеспокоены строительством ГЭС

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ТАЛДЫКОРГАН. 2 МАРТА - На окраине поселка Каргалы начали прокладывать водопровод к ГЭС от общего источника, из которого вода поступает и к сельчанам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выяснилось, что подрядная компания использует старые трубы, некогда применявшиеся для перегонки мазута. Местные жители опасаются, что это загрязнит воду и приведет к массовым отравлениям, сообщает телеканал "Хабар 24"

Малая гидроэлектростанция вдоль реки Каргалы строится с прошлого года. Для нужд ГЭС здесь начали прокладывать трубопровод - от местного водозаборного сооружения до самой станции. В ближайшее время его планируют соединить перемычкой с сельским водоводом, во избежание снижения давления в нем. Однако жители села против, чтобы соседний объект брал воду из общего источника.

Одним словом, труба бывшая в употреблении, видно же. То, что накопилось внутри, мазутные осадки, которые на стенках, это невозможно очистить. С такой трубой подать чистую воду невозможно. Вот отсюда вывод: зачем такой проект?! Если хотят строить новый, значит, новую трубу надо класть, и все. Тогда никаких разговоров и никаких претензий", - высказался местный житель Жекен Омаров.

Заменять старые трубы новыми подрядчики не собираются. Говорят, все эти дни регулярно очищают их от мазута, а негодные участки бракуют и утилизируют.

Мы понимаем прекрасно, что в любом случае население придет, будет жаловаться, будет возмущаться. Но в первую очередь мы в целях нормальной работы самого оборудования - нам нужна чистая вода. Поэтому не в наших интересах грязную воду пропускать через турбину, которая импортного производства", - сказал руководитель проекта строительства малой гидроэлектростанции Кайнар Мустафинов.

С подрядчиками сельчане не согласны. Более того, сама ГЭС несет риск для реки Каргалы, говорят они. Вода из мазутной трубы, пройдя через турбины, вновь попадет в реку и загрязнит ее. Строительство гидроэлектростанции планируют завершить уже этим летом.