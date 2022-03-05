В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода

НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В связи с циклоном с районов Средиземного моря на большей территории Казахстана ожидается неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с чем на западе, северо-западе, севере, юго-востоке республики пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, днем на западе области - сильные осадки, гроза. На юге, в центре, на востоке страны - погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра и туманы", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, на северо-западе, западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Мангистауской областях ожидается усиление ветра ночью на западе и в центре 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем в Мангистауской области временами 30 метров в секунду и более.

На северо-востоке Актюбинской области ожидается туман, на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, юге Костанайской области ожидается туман, днем на юге области - гололед.

На большей части Акмолинской области, на юге Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на севере, западе, в центре Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в центре Кызылординской области - туман, днем в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на востоке, в горных районах Алматинской области ожидается туман, днем в районе Жаланашколя - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидаются осадки, температура воздуха днем составит -1-3 градуса, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, +12+14 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.



