Казахстанские банки обратились к клиентам в связи с приостановкой деятельности Visa и Mastercard в РФ

Решение международных платежных систем вступит с силу 10 марта. В результате в России не будут работать карты иностранных банков. А карты российских банков не будут работать за пределами России. Соответственно, на территории РФ казахстанцы не смогут использовать казахстанские карты. Владельцы карт российских банков не смогут использовать их на территории Казахстана", - говорится в заявлении.
Казахстанцам, у которых есть карты "Сбербанка Казахстан" и "Альфа-Банка Казахстан", операции доступны на территории РК и за рубежом за исключением РФ, уточнили представители банков республики.
Отмечается, что это решение касается только использования карт в России и владельцев российских карт. Казахстанские карты на территории Казахстана и любой другой страны, кроме России, продолжают работать без ограничений.
Казахстанцам, которые находятся в России, необходимо запастись наличными или перевести деньги на карты российских банков для расчетов внутри России, отмечается в заявлении.
Ограничения касаются только карт с платежными системами Visa и MasterCard, платежные системы Union pay и МИР продолжают работать в штатном режиме.
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В казахстанском "Сбербанке" рассказали о том, повлияло ли решение Visa и Mastercard о приостановке деятельности в России на работу карт, выпущенных банком, сообщает Sputnik Казахстан.
Владельцам карт Visa и Mastercard "Сбербанка Казахстан", как и прежде, доступны все операции в полном объеме", - отметили в банке.
На вопрос, могут ли держатели карт российского "Сбера" или других филиалов Сбера в Кыргызстане и Беларуси обналичивать деньги в отделениях и банкоматах казахстанского "Сбера", был дан такой ответ: "Наш банк предоставляет все услуги в штатном режиме, в том числе предоставляет обслуживание зарубежных карт".