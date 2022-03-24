Система Orphus

Какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни

23.03.2022, 13:29 13841
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - 24-26 марта 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Циклон из районов Новой Земли смещается на северные регионы республики, с ним ожидаются осадки (дождь, снег). На западные, юго-западные районы Казахстана сохраняет свое влияние Северо-западный антициклон, с которым по-прежнему ясная погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
25-26 марта погоду южной половины Казахстана будет определять Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут осадки, на юго-западе республики сильные осадки (дождь, снег). 
 
По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре страны с метелью. 
 
Ночные температуры воздуха в северной половине республике 2…15 мороза, в южной половине ожидается повышение температуры воздуха от 3…11 мороза до 0…8 тепла, днем столбики термометров достигнут отметки 0…9 градусов мороза на севере республики, 7…17 тепла на юге страны. 
 
Напомним, сегодня в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки.
 

новости по теме

Оставшиеся на Украине казахстанцы смогут вылететь 25 марта из Польши

23.03.2022, 17:09 8706
Оставшиеся на Украине казахстанцы смогут вылететь 25 марта из Польши
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - 25 марта планируется вылет гуманитарного борта из Катовице, который готов взять на эвакуацию граждан Казахстана, сообщили в Посольстве Казахстана на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что для того чтобы вылететь данным нерегулярным бортом нужно до 24 марта прибыть во Львов или до 25 марта самостоятельно добраться до Катовице. В Катовице (только для вылетающих этим бортом) возможно обеспечение проживанием.
 

23 марта 2022 года посольство Казахстана в Украине организовало выезд из Львова до Катовице (Польша) 7 человек, в том числе детей 12 и 4 лет, а также 2 кошек и 1 собаки", - проинформировали в посольстве.

 
Всех, кто хочет и успевает вылететь данным рейсом просят направить копии документов (паспортов, свидетельств о рождении детей, свидетельств о браке) на номер: +380673470408 (WhatsApp).
 
Отмечается, что для вылетающих этим бортом будет послабление в карантинных требованиях: свежий ПЦР тест не требуется. Требования для животных остаются без изменений. Нормы по багажу - как при стандартом перелете, 23 кг багаж плюс ручная кладь.
 

Токаев выразил соболезнования родным и близким Юрия Померанцева

23.03.2022, 14:44 11651
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким народного артиста Юрия Померанцева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Казакстаннын Енбек Ері, народного артиста Юрия Померанцева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
 

Человек необычайного таланта, мастерства и обаяния, Юрий Борисович внес неоценимый вклад в развитие казахстанского театра и кино. Он подарил нам целое созвездие ярких, самобытных работ, наполненных глубоким смыслом и искренностью чувств. Жизненный и творческий путь Юрия Померанцева - образец преданности и беззаветного служения искусству, патриотизма, интеллигентности и душевной щедрости. Юрий Борисович пользовался всенародной любовью и уважением, был мудрым наставником для молодого поколения", - говорится в телеграмме.

 

Снегопад в Алматы: в уборке снега задействовано более 400 единиц спецтехники

23.03.2022, 13:32 13151
АЛМАТЫ. 23 МАРТА - В Алматы c 02.00 23 марта начались осадки, в том числе дождь со снегом пошел с 5 часов утра. Коммунальные службы чистят тротуары, пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, места общего пользования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 12.00 в городе выпало 2 см снега, в предгорных районах - 8-10 см, горных - 10-15 см. В целях предупреждения гололеда дороги посыпаются противогололедными материалами. Использовано 376 тонны", - сообщили в городском акимате.

 
Задействовано 987 дорожных рабочих, 412 единиц спецтехники, 111 пескоразбрасывателей. В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю работ за уборкой снега.
 
По прогнозу "Казгидромета" днем 23 марта ожидаются осадки, временами сильные, ночью - умеренный снег. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, ночью от 1 до 3 градусов со знаком минус. Днем 24 марта, а также 25 и 26 марта осадков не ожидается.
 

В Акмолинской области открылся музей

23.03.2022, 12:27 15141
В Акмолинской области открылся музей
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 23 МАРТА - В честь весенного праздника Наурыз в Коргалжынском районе Акмолинской области открылся первый краеведческий музей, сообщает управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.        
 
Теперь ознакомиться с историей, информацией о лицах, внесших вклад в развитие региона, а также увидеть культурные памятники жители и гости региона смогут в новом музее, расположенном в районном центре.         
 
Создание музея - результат совместной поисковой и собирательской деятельности всех жителей региона.        
 
В приветственном слове руководитель района Берик Жанбаев выразил особую признательность местному населению за помощь в сборе экспонатов.         
 

Впервые в нашем районе мы открываем историко-краеведческий общественный музей. Я уверен, что этот музей станет ценным культурным местом для наших потомков. Здание, в котором находится музей, считается одним из исторических памятников", - поделился аким района.          

 
После традиционной церемонии разрезания ленты гости ознакомились с экспозициями музея. Экспонаты распределены по разным тематикам: программа "Рухани жангыру", национальная идентичность, история района и школы. Немалая часть этнографического материала представлена предметами быта, а также можно увидеть свидетельства времен и Великой Отечественной войны.        
 
По словам заслуженного краеведа, пенсионера Аманжола Аужанулы, в Коргалжынском крае, который имеет почти столетнюю историю, найдено и выявлено еще немало загадочных исторических памятников.
 
Напомним, подготовка к открытию началась еще в 2019 году, когда был создан специальный фонд силами местного населения. Зданием для музея был определен архитектурный исторический памятник.         
 
Стоит отметить, что музей дает прекрасную возможность познакомиться с историей района более чем 5 тыс. туристам в год.
 

Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев

23.03.2022, 11:21 16321
Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев
Фото: Instagram/lermontov.theatre
АЛМАТЫ. 23 МАРТА - Ушел из жизни известный советский и казахстанский актер, театральный режиссер Юрий Померанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня в Алматы выпал снег - и в наши сердца постучалась зима, как неотвратимость… Не стало Юрия Борисовича Померанцева. На самом стыке его личного века... Понимаем, что это общая потеря в масштабах страны и мировой культуры. Скорбим и плачем вместе со зрителем, которому Юрий Борисович отдавал себя без остатка", - говорится в сообщении на станице Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова в Instagram.

 
Юрий Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве.
 
В 30-х годах его отец занимал ответственный пост в "Карагандашахтстрое" и семья жила в Караганде. В 1938 году отца расстреляли, после этого семье пришлось переехать в Москву - к родственникам, сообщается на сайте kino-teatr.ru.
 
Участник Великой Отечественной войны. Война застала его в Москве. После мобилизации в ряды Красной Армии прошел в Казани курс краткого обучения бойца, получив звание ефрейтора. После ранения и длительного лечения в 1943 году Померанцев приехал в Алма-Ату, здесь в эвакуации находилась его мама.
 
Именно в Алма-Ате началась его актерская карьера: сначала он устроился в хор оперного театра, а затем появились небольшие роли в кино и театре: Юрию Борисовичу удалось сыграть в массовке ленты "Иван Грозный".
 
В 1950-1953 годы - актер Алма-Атинского театра для детей и юношества. В 1953-1954 - актер Саратовского ТЮЗа.
 
С 1954 года - актер и режиссер Русского академического театра драмы им. М.Ю.Лермонтова (Алма-Ата). Как режиссер-постановщик ставил спектакли по классическим пьесам и на современную тему.
 
Широкую известность Юрий Померанцев получил после роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме "Наш милый доктор", снятом в 1957 году.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

23.03.2022, 09:22 18501
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Активный Северо-западный циклон принесет осадки практически на всю территорию Казахстана, в южных регионах - сильные осадки (дождь, снег), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике ожидаются усиление ветра, на севере, востоке с метелью, на юге - туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на северо-западе, востоке порывы 23-28 метров в секунду, ночью на северо-западе, днем на большей части - метель. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на востоке порывы 23-28 метров в секунду, на севере, западе, востоке - с низовой метелью. 
 
Ночью на юге, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем в центре порывы 23-28 метров в секунду, на востоке, севере с низовой метелью. 
 
В северной половине Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метров в секунду, на севере, востоке с низовой метелью, на юге области - туман. 
 
На северо-западе, западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метров в секунду, с низовой метелью. 
 
Ночью на севере, юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на юге порывы 23 метра в секунду, на востоке, юге - низовая метель, на западе - туман, гололед. 
 
На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, на юге, востоке усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, временами 25 метров в секунду. 
 
На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром в центре, на юге - туман. 
 
На западе, севере Атырауской, Западно-Казахстанской областей ожидается туман, на западе, севере Атырауской - гололед.
 
В Нур-Султане ожидаются осадки, температура воздуха днем составит -3-5 градусов, скорость ветра - 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидаются осадки, +1+3 градуса с дальнейшим понижением, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

На реках Костанайской области начали взрывать лед

22.03.2022, 14:17 32561
На реках Костанайской области начали взрывать лед
Фото: Алау
КОСТАНАЙ. 22 МАРТА - Специализированная команда профессиональных взрывников под контролем местных исполнительных органов и ДЧС Костанайской области со строжайшим соблюдением мер безопасности взорвала лед в русле реки Карасу объемом около 7,5 тысячи кубических метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для взрыва во льду пришлось пробурить более 220 скважин и заложить около 500 килограммов взрывчатки, сообщает "Алау".
 
Весь остаток марта будут продолжаться взрывные работы на руслах рек в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Б.Майлина. Всего взрывные работы планируется провести на 15 сложных участках рек.
 

Из-за непогоды закрыт выезд из Нур-Султана в Темиртау

22.03.2022, 11:07 31041
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Республиканская трасса закрыта в связи с метелью и ограничением видимости, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 10.00 22 марта в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения Екатеринбург - Алматы 1291-1426 км, участок Нур-Султан - Темирату для всех видов транспортных средств, сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Нур-Султана в своем Telegram-канале.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов