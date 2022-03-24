В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Активный Северо-западный циклон принесет осадки практически на всю территорию Казахстана, в южных регионах - сильные осадки (дождь, снег), передает KAZAKHSTAN TODAY.

По республике ожидаются усиление ветра, на севере, востоке с метелью, на юге - туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

На большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на северо-западе, востоке порывы 23-28 метров в секунду, ночью на северо-западе, днем на большей части - метель.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на востоке порывы 23-28 метров в секунду, на севере, западе, востоке - с низовой метелью.

Ночью на юге, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем в центре порывы 23-28 метров в секунду, на востоке, севере с низовой метелью.

В северной половине Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метров в секунду, на севере, востоке с низовой метелью, на юге области - туман.

На северо-западе, западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метров в секунду, с низовой метелью.

Ночью на севере, юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на юге порывы 23 метра в секунду, на востоке, юге - низовая метель, на западе - туман, гололед.

На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, на юге, востоке усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, временами 25 метров в секунду.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром в центре, на юге - туман.

На западе, севере Атырауской, Западно-Казахстанской областей ожидается туман, на западе, севере Атырауской - гололед.

В Нур-Султане ожидаются осадки, температура воздуха днем составит -3-5 градусов, скорость ветра - 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы ожидаются осадки, +1+3 градуса с дальнейшим понижением, скорость ветра 2-7 метров в секунду.