Жительница Уральска случайно узнала, что числится мертвой

Фото: Уралськая неделя
УРАЛЬСК. 25 МАРТА - По официальной версии, жительницу Уральска Асиль Исаеву убили в Перемётном еще 8 марта, провели вскрытие и выдали справку о смерти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Однако женщина жива и теперь не сможет получить пособие на ребенка-инвалида, поскольку значится умершей. Ошибка чиновников обернется для женщины многодневным хождением по инстанциям и потерей денег, сообщает "Уральская неделя".
По словам 42-летней Асиль Исаевой, о том, что она "умерла", ей стало известно случайно - обратилась в госорганы за оформлением АСП, но ей сообщили, что она не прописана в городе, и направили в центр обслуживания населения, чтобы она вновь прописалась. В ЦОНе ей сказали, что не могут прописать, потому что женщины нет в базе физических лиц, не назвав при этом причины.
Вышла из ЦОНа, и тут мне звонит медсестра из поликлиники и говорит, что у нее есть результаты вскрытия и заключение судебных экспертов. Сказать, что я была в шоке, - не сказать ничего. Я по своим каналам неофициально узнала, что я "умерла" криминально, якобы меня убили в селе Перемётном Байтерекского района еще 8 марта", - рассказывает женщина.
Асиль Исаева написала жалобу на имя прокурора Западно-Казахстанской области. Ей сказали обратиться к судебному эксперту Анастасии Ищенко, которая выдавала заключение о смерти. В центре судебных экспертиз директор признался, что произошла ошибка в цифрах ИИН. На самом деле в Перемётном умер мужчина 1971 года рождения.
Пообещали исправить ошибку, просили извинения, сказали, что в ЗАГС ходить не нужно, сделают все сами. Тем не менее я буду требовать возмещения причиненного мне вреда, не оставлю это просто так. Теперь мне придется заниматься волокитой, и еще не известно, смогу ли я получить пособие на ребенка за март", - говорит Асиль Исаева.
Пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айнагуль Сукпусунова подтвердила информацию о том, что женщина числится мертвой, и пояснила, что данные в ЦОН отправляла не поликлиника, а центр судебных экспертиз.