Система Orphus

В Петропавловске задержан генеральный директор "Севказэнерго"

02.04.2022, 17:18 19311
В Петропавловске задержан генеральный директор "Севказэнерго"
Фото: Петропавловскnews
ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 АПРЕЛЯ - В Петропавловске задержан генеральный директор АО "Севказэнерго", в состав которого входит ТЭЦ-2, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Накануне он был водворен в изолятор временного содержания городского управления полиции. Иная информация пока не разглашается, сообщает "Хабар 24". 
 
Напомним, в регионе расследуют уголовное дело, связанное с обрушением трубы на местной теплоэлектроцентрали. В результате ЧП погибла сотрудница предприятия, в городе начались перебои с отоплением и горячей водой. Сразу после инцидента были арестованы директор ТЭЦ и главный инженер. 
 

новости по теме

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье

03.04.2022, 09:52 5356
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - Казахстан будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на западе, севере, в горных районах юга страны с ложбиной циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – гроза, пыльная буря", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
На юге Акмолинской области, на севере Костанайской областиСеверо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на западе севере, востоке областей - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, на западе, юго-востоке области - усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. 
 
Днем на севере Мангистауской области – гроза, на западе, севере, востоке области - усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду с пыльной бурей.
 
На востоке Атырауской области, днем на западе, севере Актюбинской области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматинской области, в районе Алакольских озер, ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На востоке, юге Павлодарской области ожидается туман.
 

В Алматы раздадут 2400 саженцев в рамках акции "Зеленый двор"

02.04.2022, 14:54 22206
АЛМАТЫ. 2 АПРЕЛЯ - Жители Алматы, которые подали заявки на получение саженцев в рамках акции "Зеленый двор", получат 2400 саженцев деревьев лиственных пород, сообщили в городском акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что всего в этом году в управление зеленой экономики поступила 191 заявка от физических и юридических лиц. Это больше на 50% по сравнению с прошлым годом. 
 
Напомним, управлением зеленой экономики ежегодно весной и осенью проводится акция "Зеленый двор". 
 
Акция проводится с целью приобщения населения к озеленению внутридворовых территорий и земель общего пользования, а также формирования экологической культуры. 
 
Участники акции бесплатно получат ясень, клен, вяз, тополь, акацию, катальпу и березу. 
 
После получения саженцев жители принимают на себя обязательства по уходу за деревом и подписывают необходимые документы. 
 
Посадка запланирована на ближайшие дни. После этого участникам акции необходимо направить фотоотчет в управление.
 

К 100-летию Розы Баглановой в Кокшетау прошел праздничный концерт

02.04.2022, 14:28 22711
К 100-летию Розы Баглановой в Кокшетау прошел праздничный концерт
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 2 АПРЕЛЯ - Вековой юбилей единственной удостоенной звания "Халык кахарманы" в стране певицы Розы Баглановой широко отмечается в стране и за рубежом. Во дворце культуры "Кокшетау" артисты и творческие коллективы государственной концертной организации "Казахконцерт" имени Розы Баглановой представили концерт "Казактын еркелеткен бір кызымын", сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В этот вечер на сцене выступили Ерлан Рыскали, Азамат Жылтыркозов, Ардак Балажанова, Клара Толенбаева, Ерболат Шалдыбеков, Динисламбек Жайлаубай, Бибигуль Жанузак, а также государственный фольклорный ансамбль "Астана сазы".
 
На концерте прозвучали песни, которые прошли испытание временем и популярны по сей день. "Ах, Самара - городок", "Ак сункарым", "Барінен де сен сулу", "Саулем-ай", "Інкарім-ай", "Актамак", "Сыр гулі" и многие другие шедевры, которые исполняла Роза Багланова стали поистине народными. 
 
Это был один из первых концертов в стенах главного дворца региона после снятия ограничительных мер. 
 

Песни, исполненные в свое время Розой Баглановой, которые звучали сегодня, ничуть не уступали в исполнении сегодняшних певцов. Песни, посвященные духу Розы Тажибайкызы, покорили душу каждого слушателя. А отдельные исполнители исходя из своего интереса к песне добавили в мелодию свой колорит. Более того, песня, исполненная живым голосом, вдохновляет человека. Поэтому сегодняшний концерт мне очень понравился", - поделилась жительница города Алма Ибраева.

 
К слову, 100-летие легендарной певицы включено в Международный календарь памятных дат 2022 - 2023 годов ЮНЕСКО. Официальное начало празднования 100-летнего юбилея Розы Баглановой стартовало 1 марта в столице. Данное мероприятие, инициированное Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, носит массовый характер и в течение года будет проводиться во всех регионах страны.
 

Ушла из жизни актриса Александра Яковлева

02.04.2022, 11:29 25741
МОСКВА. 2 АПРЕЛЯ - Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в пятницу режиссер Николай Лебедев, который работал с актрисой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это, к несчастью, произошло", - сказал режиссер. Он добавил, что актриса уже давно тяжело болела. 

 
Александра Яковлева известна по ролям в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" и многим другим.
 
Биография актрисы
 
Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне - Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург), в 2003 году - Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (ныне - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).
 
Яковлева дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты "Экипаж" (1979). К числу других популярных киноработ актрисы относятся Таисья Рябова в историческом фильме "Россия молодая" по роману Юрия Германа (1981, режиссер Илья Гурин), Аленушка в музыкальной комедии "Чародеи" по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу" (1982, Константин Бромберг), Зинаида Гостилова в мелодраме "Парашютисты" (1984, Юрий Иванчук), Диана Литтл в комедии "Человек с бульвара Капуцинов" (1987, Алла Сурикова).
 
В качестве режиссера в 1993 году поставила мелодраму "Паром "Анна Каренина".
 

Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

02.04.2022, 08:50 28266
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Казахстан будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на севере, крайнем северо-западе и в горных районах юга страны уходящий циклон будет оказывать свое влияние, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере Костанайской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
На востоке, юге Актюбинской области ожидается туман, днем на северо-западе, юге усиление ветра до 16 метров в секунду. 
 
На севере Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, на западе области - туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается гололед, на юго-западе, востоке - туман, на севере, западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
Ночью на западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на юго-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 
 
На севере, юге Павлодарской области, на западе Атырауской области ожидается туман.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит +20 - +22 градуса.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, без осадков, +7 - +9 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду. 
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

01.04.2022, 21:19 36366
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Костанайской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 апреля на севере Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 м/с.
 
Днем 2 апреля на западе, юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы на западе, юге и в центре области 15-20 м/с. 
 
В Нур-Султане ночью и утром 2 апреля ожидается туман, на дорогах гололедица.
 
В Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.
 
В Алматинской области 2 апреля ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер 17-22 м/с. В связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 2 - 4 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.
 
2 апреля на юге, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе, юге области ожидаются порывы 16 м/с.
 
2 апреля ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается гололед. На юго-западе, востоке области туман. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. 
 
2 апреля на севере, юге Павлодарской области ожидается туман.
 
2 апреля на севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области туман. Ветер юго-западный на западе области порывы 15-20 м/с. 
 
В период 2 - 6 апреля в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.
 
Ранее казахстанские синоптики предоставили консультативный прогноз погоды на апрель.
 

У выпускников будут две попытки поступить на грант

01.04.2022, 18:15 40046
У выпускников будут две попытки поступить на грант
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов написал письмо выпускникам 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, министр отметил, что видит "тысячи "тэгов" в Instagram с просьбами дать возможность сдавать ЕНТ для поступления на грант не один, а два раза". 
 

При принятии решений для нас главный приоритет - интересы школьников. Поэтому и в этот раз мы приняли решение в вашу пользу, и у вас будут две попытки сдать ЕНТ и поступить на грант", - написал министр образования.

 
Аймагамбетов считает, что это снизит эмоциональную нагрузку и напряжение у выпускников. К тому же у школьников теперь больше возможностей получить грант.
 

Благодаря поддержке президента в этом году выделено на 15 тысяч больше грантов, и на 15% увеличивается размер стипендии", - сообщил глава МОН.

 
Также выпускникам теперь разрешается пользоваться калькуляторами на постоянной основе.
 
Асхат Аймагамбетов дал выпускникам совет по выбору будущей специальности. 
 

Лично я считаю, что большую перспективу имеют три трека обучения и карьеры", - написал министр.

 
По его словам, профессия учителя сейчас стала гарантом стабильности.
 

Спрос на хороших учителей один из самых высоких в стране. Сейчас на хорошем уровне и зарплаты, и возможности для развития и карьерного роста. Ну, и еще среди приятностей - 9,5 тысячи выделенных грантов, самая высокая стипендия, ежегодное повышение заработной платы на 25%. И, разумеется, благодарные глаза ребенка", - написал глава МОН. 

 
Среди приоритетных Асхат Аймагамбетов назвал профессии инженера и ученого.
 

Итальянский репертуар на казахских инструментах: дочь Нургисы Тлендиева рассказала президенту о планах государственного оркестра

01.04.2022, 15:10 39771
Итальянский репертуар на казахских инструментах: дочь Нургисы Тлендиева рассказала президенту о планах государственного оркестра
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Вопросы развития казахской культуры и деятельность государственного академического фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" обсудил Касым-Жомарт Токаев с руководителем оркестра Динарой Тлендиевой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, Тлендиева рассказала главе государства о реализации ряда перспективных проектов, в том числе по исполнению популярных произведений из репертуара итальянского тенора Андреа Бочелли и других известных музыкантов на казахских народных инструментах, сообщает Акорда
 
Отдельное внимание было уделено предстоящему в 2025 году 100-летнему юбилею со дня рождения выдающегося композитора Нургисы Тлендиева. Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость широкого празднования этого важного события.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов