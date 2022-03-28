В Минэнерго прокомментировали аварию на Петропавловской ТЭЦ-2

УРАЛЬСК. 28 МАРТА - В настоящее время уральский международный аэропорт проходит процедуру регистрации объекта в ЦОНе ускоренным методом. Аэропортом временно владеет СПК "Акжайык", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сейчас мы проводим процедуру регистрации завершенного объекта строительства через портал НАО "Правительство для граждан", по ускоренной процедуре. Строительство нового здания терминала завершено на 100%. До этого терминал собирались открывать к новому году, однако не успели установить лифты из-за задержки поставок оборудования из Китая. Кроме того, мы проходили процедуру получения необходимых разрешений от Комитета гражданской авиации РК по приемке стратегического объекта в эксплуатацию. Сейчас аэропорт будет на балансе СПК "Акжайык", кто будет владеть им в дальнейшем - неизвестно", - сообщил " УН " главный менеджер департамента строительства СПК "Акжайык" Акжол Охасов.

Пресс-секретарь акима ЗКО Нурхат Жанбоз подтвердил, что пока нет окончательного решения по вопросу, кто станет владельцем нового аэропорта.

Скорее всего это будет предыдущий владелец ТОО "Международный аэропорт Орал", - пояснил Нурхат Жанбоз.

Напомним, в Уральске на протяжении двух лет реконструировали терминал аэропорта за счет социальных инвестиций компании КПО б.в. Перед началом реконструкции строители несколько раз пересматривали проект и увеличивали сумму работ. В итоге она возросла с 1,5 млрд тенге до 6,6 млрд тенге. Пока шло строительство, пассажиры пользовались устаревшим зданием временного терминала, без ремонта, и ждали своих рейсов в вагончиках из металлопластика.

С 2019 года уральский международный аэропорт находится на балансе СПК "Акжайык", которая выкупила его за 452 млн тенге у ТОО "Международный аэропорт "Орал", входящий в состав авиакомпании Bek Air (данная компания была ликвидирована и лишена летной лицензии после крушения самолета Fokker 100 близ Алматы).

Ранее было принято постановление правительства Республики Казахстан о присвоении товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" имени Маншук Маметовой.