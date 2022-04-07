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В Турксибском районе Алматы проходят антитеррористические учения

06.04.2022, 08:42 31596
АЛМАТЫ. 6 АПРЕЛЯ - В Турксибском районе Алматы проходят антитеррористические учения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

6 апреля т.г. в Турксибском районе города Алматы, по улице Спасская, дом 67, с 6.00 до 12.00 пройдут плановые антитеррористические учения. Цель учений - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей", - сообщает АГОШ по борьбе с терроризмом.

 
Отмечается, что учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма.
 

В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений", - добавили в штабе.

 
Кроме того, следует отметить, что согласно статье 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.
 

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Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

07.04.2022, 21:17 1921
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 апреля на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, на юго-западе, юге области днем порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 8 апреля на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-восточный 17-22 м/с.
 
8 апреля ночью и утром на севере и западе Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юге и в центре области ожидаются порывы 15-20 м/с. 
 
8 апреля ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.
 
8 апреля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, утром и днем на севере области пыльная буря. Ветер восточный на севере области и в горных районах 15-20 м/с.
 
Ночью 8 апреля на западе, юге, днем на юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем на юге области гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный на северо-западе, западе, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. 
 
8 апреля на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, днем на востоке области гроза. Ветер северо-западный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 8 апреля на севере, востоке области Павлодарской области ожидается ветер западный 15-20 м/с. 
 
Днем 8 апреля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на юге области 15-20 м/с. 
 
8 апреля на востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный, на севере области порывы 15-20 м/с.
 
Ночью и утром 8 апреля на юге, 9 апреля на севере, юге, Северо-Казахстанской области ожидается туман. 8 апреля ветер западный, северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 25 м/с. 
 

В Алматинском зоопарке родился кенгуренок

07.04.2022, 20:47 2901
В Алматинском зоопарке родился кенгуренок
Фото: пресс-служба зоопарка Алматы
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - В Алматинском зоопарке у пары кенгуру Лары и Марата родился кенгуренок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Особенность кенгуру в том, что мы не можем сказать точную дату рождения малыша. Это потому, что малыш очень маленький размером, почти эмбрион размером 25 мм, он переползает в сумку и там продолжает свое развитие в течение полугода", - рассказали в пресс-службе зоосада Алматы.

 
Сотрудники зоопарка догадывались о малыше по поведению мамы. 
 

Родился он примерно в январе. Но малыша мы увидели только в марте, когда он начал высовывать голову из сумки. Лара и Марат стали родителями уже четвертый раз. А живут они в большом вольере напротив бегемотов", - рассказали в зоопарке.

 
Администрация приглашает всех желающих принять участие в выборе имени.
 
 

Казахстан занимает лидирующие позиции по количеству суицидов - общественники

07.04.2022, 18:05 8911
Казахстан занимает лидирующие позиции по количеству суицидов - общественники
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстан занимает передовые места по количеству суицидов как среди взрослого населения, так и подросткового. Все это свидетельствует о том, что государству и гражданскому обществу необходимо принимать меры, заявил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций директор представительства общественного объединения "Казахстанский Медиа Альянс" в Нур-Султане Канат Сахариянов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2020 году суициды опередили смерть от дорожно-транспортных происшествий и от болезни сердца, для нас эти показатели цифр очень страшные", - заявил Сахариянов. 

 
По его мнению, для решения этой проблемы следует обратиться к мировому опыту.
 

К примеру, в 2017 году Всемирная организация здравоохранения запустила свою всемирную инициативу по предотвращению самоубийств. По данным исследователей, было проведено более 100 расследований самоубийств, которые напрямую связаны с сообщениями СМИ об одном или нескольких самоубийствах. Как подчеркивают эксперты, систематические обзоры этих исследований неизменно приводят к одному и тому же выводу: широкое освещение случаев суицида может привести к последующему дополнительному суицидальному поведению", - подчеркнул общественник.

 
 
В свою очередь вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов заявил на брифинге, что очень важно постоянно рассказывать о разных проблемах, которые сопутствуют теме суицида. 
 

К примеру, сегодня будет обсуждаться эффект Вертера. Уже 300 лет проблематика освещения и взятия за пример поведения, в том числе людей, которые кончают жизнь самоубийством, существует. И действительно, мы нуждаемся все вместе в регуляции", - подчеркнул вице-министр. 

 
Он также отметил, что серьезной темой становится создание безопасности общества в социальных сетях. 

Здесь также нужна общественная политика, привлечение внимания лидеров мнений, которая очень часто, не зная базовых правил склонения или демонстраций суицидальных проблем, склоняет молодых людей к тому, чтобы эти события повторялись", - заявил Данилов. 


 
По его информации, министерством проводятся работы, в том числе по проблемам суицида. Но внимание к этой проблеме должно быть усилено. 

Поэтому запланирована серия дополнительных и экспертных площадок для того, чтобы лучше формировать политики друг друга. Здесь очень важно сказать, что нам действительно нужно образовывать друг друга и постоянно рассказывать о разных проблемах, которые сопутствуют теме суицида", - заявил вице-министр.


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Исполняющая обязанности председателя правления Национального центра общественного здоровья Жанар Калмакова рассказала на брифинге об увеличении количества суицидов и суицидальных попыток.

«По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, с 2015 по 2021 годы отмечается увеличение количества суицидов и суицидальных попыток среди всего населения на 27,6% и 10,1% соответственно", - заявила она.  

В сравнении с аналогичным периодом за 2 месяца 2021-2022 годов количество суицидов продолжает увеличиваться, а количество попыток при этом уменьшилось. 

В то же время, по ее словам, динамика количества суицидов и суицидальных попыток среди детей и подростков до 18 лет показывает за последние годы тенденцию к снижению, суицидов - на 13,7% и попыток суицидов - на 23,1%.

 

Русло реки Есентай восстановили в Алматы

07.04.2022, 17:55 6901
Русло реки Есентай восстановили в Алматы
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - В акимате Алматы сообщили, что в русле реки Есентай проведены восстановительные работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ответ на обращения жителей Алматы от 6 апреля сообщаем, что для стабилизации русла реки Есентай проведены восстановительные работы бетонной стяжкой на поврежденных участках берега, вызванных промывкой воды", - сообщили в акимате.

 
По информации ведомства, 6 апреля специалисты ГУ "Казселезащита" провели осмотр сооружения и выявили, что ниже проспекта Аль-Фараби на вертикальной диафрагме каскада появилась трещина толщиной около 2 - 3 см. Из-за протекания воды в трещину произошел размыв грунта технической дороги.
 
Все необходимые работы проведены в полном объеме.
 

Казахстанцы будут получать СМС-уведомления об истечении срока действия их документов

07.04.2022, 17:42 6116
Казахстанцы будут получать СМС-уведомления об истечении срока действия их документов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстанцев будут уведомлять об истечении срока действия их документов посредством sms-ссообщений. Новшество внедряет Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Внедрение данного новшества прежде всего направлено на предупреждение административных правонарушений, связанных с истечением срока действия документов, удостоверяющих личность, а также снижение дополнительной финансовой нагрузки на граждан при уплате штрафов за это", - сообщили в ведомстве


В МВД напомнили, что на сегодня за проживание по недействительному удостоверению личности от 10 дней до 1 месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше 1 месяца - штраф в размере 7 месячных расчетных показателей, или 21 441 тенге. 
 

Ежемесячно для замены удостоверений личности в связи с истечением срока действия обращается до 77 тысяч граждан, для замены водительских удостоверений по этой же причине порядка 35 тысяч", - проинформировали в министерстве. 

 
По его информации, только в прошлом году для замены удостоверений по истечении срока обратилось 915 тысяч человек и более 400 тысяч граждан в связи с истекшим сроком водительских удостоверений. 
 

Теперь же казахстанцы, зарегистрированные в базе мобильных граждан, за 30 дней до истечения срока действия документа будут получать на свой мобильный телефон СМС-уведомление", - заявили в МВД. 

 
Для получения каких-либо СМС-уведомлений гражданину необходимо в личном кабинете на портале eGov.kz обязательно указать номер своего мобильного телефона.
 

В отношении замакима Талгарского района ведется служебное расследование

07.04.2022, 15:54 10656
ТАЛДЫКОРГАН. 7 АПРЕЛЯ - В акимате Талгарского района подтвердили информацию о том, что в отношении заместителя акима Барлыка Тореханова начато служебное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На период проведения расследования Тореханов отстранен от должности, пишет talgarnewskz.
 
Как сообщили в акимате, поводом послужил тот факт, что заместитель оставил пост ответственного дежурного по району во время январских событий.
 
Под кураторством Тореханова находились сельские округа Туздыбастау, Бескайнар и Бесагаш, находящиеся близ Алматы.
 
Ранее в Талдыкоргане задержали 11 участников январских беспорядков.
 
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны.
 

Сенатор: госдолг Казахстана вырос до 22 трлн тенге

07.04.2022, 15:47 9976
Сенатор: госдолг Казахстана вырос до 22 трлн тенге
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Внешний долг Казахстана приближается к предельному значению, поэтому необходимо усилить требования к гарантированию государством займов, заявил депутат сената парламента РК Нурлан Бекенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Несмотря на то что долговая устойчивость страны в целом остается стабильной, постоянный рост внешних государственных займов вызывает обеспокоенность, так как может негативно отразиться на финансовой устойчивости страны в будущем", - заявил Нурлан Бекенов, озвучивая сегодня депутатский запрос на имя премьер-министра.

 
Он также отметил, что, согласно информации Минфина, по состоянию на 1 января 2022 года госдолг достиг отметки 22 трлн тенге, или 27,4% к ВВП. 
 

Внешний долг правительства и гарантированный государством внешний долг, а также внешний долг квазигоссектора составил 37 млрд долларов, что составляет 67% от активов Нацфонда и приближается к предельному значению. Полагаю, что нельзя рассматривать Нацфонд лишь как гарантированный резерв по погашению займов. Так, на сегодняшний день имеется 52 внешних правительственных займа на общую сумму 112,2 млрд долларов, при этом освоение составило всего 80%", - сказал депутат.

 
По его словам, основным фактором увеличения внешнего долга является продление сроков реализации проектов с международными организациями. По некоторым соглашениям имеют место факты отставания от утвержденного графика платежей. 
 

Продление сроков освоения займов влечет за собой дополнительные расходы на обслуживание займов", - подчеркнул он.

 
Также сенатор указал на неэффективное использование и невостребованность средств отдельных внешних займов. Например, по проекту МОН РК "Коммерциализация технологий" рекомендации привлеченных экспертов на общую сумму 117 тысяч долларов не были внедрены и остались без фактического применения. По проекту Агентства по стратегическому планированию и реформам "Укрепление национальной статистической системы" средства в займе 22,9 млн долларов были направлены на обеспечение текущей деятельности госоргана.
 

Аннулирование значительной доли займа по проекту МСХ "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции" из общей суммы займа 24 млн долларов из-за неосвоения и невыполнения целевых индикаторов 9,4 млн долларов были аннулированы. Кто и какую ответственность понес за аннулирование государственных внешних займов, а их, как мы знаем, немалое количество?" - сказал Нурлан Бекенов.

 
По его словам, также имеет место привлечение субъектами квазигоссектора займов на непроизводственные цели.
 

При наличии собственных средств в 2017 году дочерняя организация АО "КазМунайГаз" привлекла заем сроком на три года на сумму 300 млн долларов с целью дальнейшего распределения акционерам в виде дивидендов, то есть этот заем был привлечен для выплаты дивидендов. Это лишь отдельные примеры неэффективного планирования и использования международных займов", - отметил сенатор.

 
По его словам, для решения сложившийся ситуации необходимо:
 
  • усилить требования по получению гарантированных государством займов, по поручительству государства и госгарантий;
  • осуществлять привлечение внешних займов через призму критического анализа текущих направлений финансирования, четкого регламентирования стоимости ПСД и приоритизации расходов во всех секторах экономики;
  • повысить качество разрабатываемых проектов и усилить ответственность в целях исключения дальнейшей неактуальности отдельных мероприятий и аннулирования средств займов;
  • осуществлять постоянный контроль процесса закупок и управления контрактами путем обсуждения текущих проблемных вопросов по проектам, затягивающих реализацию проекта, со всеми его участниками.
 

Акбулакский стрелок: до сих пор не вижу, как еще можно было остановить незаконное выселение

07.04.2022, 12:31 14296
Акбулакский стрелок: до сих пор не вижу, как еще можно было остановить незаконное выселение
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - Подсудимый Игорь Дужнов, допрошенный в ходе судебного заседания, сообщил суду, что не признает своей вины в умышленном убийстве пяти человек и считает, что действовал в рамках дозволенной самообороны, пытаясь защитить свою семью от людей, незаконно проникших на территорию его дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он рассказал свою версию событий, произошедших 20 сентября 2021 года. По словам Дужнова, когда к нему прибыли судебный исполнитель, полицейские и покупатель его дома, матери его супруги стало плохо. Семья вызвала "скорую". Как утверждает Дужнов, когда вышли медики, прибывшие "ворвались в дом", сообщает Informburo.kz.
 

В гараже лежало оружие и магазины к нему. Я понял, что других средств защититься нет. Зашел в гараж, зарядил магазин 10 патронами, зашел и скомандовал ворвавшимся: "Все к стене!", - рассказал подсудимый.

 
По его словам, юристу и женщине, участвовавшей в выселении, он разрешил выйти. 
 

Вышел на удобную позицию и скомандовал ворвавшимся: "Всем к стене!" Дал возможность людям, не причастным к вторжению, отойти в сторону, в частности юристу и женщине из опеки и попечительства. Они спокойно вышли. После ликвидации ворвавшейся группировки я понял, что на улице есть полицейские, которые должны были прийти на помощь. С целью подавления их воли к боевым действиям я произвел один выстрел в сторону автомобиля. Огонь на поражение я не вел, так как они не находились в моем жилище. Цели их уничтожения не было. Более того, этим выстрелом я хотел их деморализовать с целью профилактики их атаки", - цитирует Дужнова Sputnik.kz.

 
Также он сообщил, что, после того как закончились патроны, он вернулся в гараж, зарядил второй магазин и поднялся в спортзал на второй этаж. Там он обдумал произошедшее и даже намеревался свести счеты с жизнью, но после разговора с родственником решил не делать этого и сдаться полиции, что и сделал.

 
Он рассказал, что, взяв в банке кредит, его семья выставила в залог коммерческую недвижимость и дом, стоимость которых в три раза превышала сумму кредита. После потери им возможности выплачивать кредит банк решил реализовать залоговое имущество.
 

Но со стороны банка произошла большая афера. Банк сам себе продал коммерческое помещение по цене, которую сам себе назначил, по цене намного меньше рыночной стоимости. После этого мы все еще остались должны банку. В результате банк отобрал еще и наш дом", - рассказал Дужнов.

 
Попытки добиться справедливого решения вопроса, по словам подсудимого, были тщетны, так как ни с одной жалобой ни прокуратура, ни администрация президента, куда он обращался, разбираться не стали.
 
Выселение стало, по словам Дужнова, последней каплей.
 

20 сентября 2021 года было незаконное выселение. Приехали судебный исполнитель и покупатель, участковые и другие лица с их стороны. Наша сторона объясняла, что в этот день проведение выселения незаконно. Что имеется определение суда, в котором указано, что до разрешения дела судом никаких действий предпринимать нельзя. Но ни ЧСИ, ни покупатель Турганов слышать этого никак не хотели", - рассказал Дужнов в суде.

 
По его словам, взяться за оружие его заставили действия ЧСИ, полицейских и нового хозяина дома, которые буквально ворвались на территорию.
 

Я понял, что никакие законные методы не действуют. Мы вызывали прокурора, органы опеки, объясняли выселяющим ситуацию. Я понимал, что мою семью физически вышвырнут на улицу. Все законные методы против незаконных действий не действуют. Остановить незаконные действия можно только путем активного сопротивления, направленного на поражение живой силы противника, ворвавшегося на территорию моего жилища", - объяснил Игорь Дужнов.

 
При этом в завершение допроса Дужнов сообщил суду, что своей вины не признает.
 

Хочу заявить: виновным я себя не признаю. Аргументация моей невиновности будет высказана на прениях мной и моими адвокатами", - сказал Игорь Дужнов, добавив, что воспользуется своим правом и отказывается отвечать на вопросы стороны обвинения и потерпевших.

 
Продолжение судебного заседания назначено на 15 часов.
 

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