С момента первого в истории полета человека в космос исполняется 61 год

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АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - В этом году с момента первого в истории полета в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин, исполняется 61 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, начальник управления полигона "Байконур" Анатолий Кириллов, ученый-испытатель ракетной техники Леонид Воскресенский, сообщает РИА Новости

Корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. Затем спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества. За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.

Новые возможности для исследования космического пространства появились в 2000 году, когда международная космическая станция (МКС), являющаяся совместным международным проектом с участием 15 стран, приняла свой первый экипаж.

Управление полетом станции в круглосуточном режиме осуществляется из двух центров: российского (в подмосковном городе Королеве) и американского (в Хьюстоне, штат Техас). Работу входящих в состав МКС лабораторных модулей - европейского "Колумбус" и японского "Кибо" - контролируют центры управления Европейского космического агентства (Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского агентства аэрокосмических исследований (Цукуба, Япония).

Длительное функционирование МКС стало убедительным примером эффективного международного сотрудничества в сфере освоения космического пространства. МКС стала одним из символов нашего времени и форпостом человечества в космосе. За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали более 580 человек из около 40 стран мира.

С инициативой учредить в СССР День космонавтики впервые выступил дублер Юрия Гагарина летчик-космонавт Герман Титов в 1962 году. Правительство СССР поддержало инициативу, и 9 апреля 1962 года был подписан указ об установлении 12 апреля Дня космонавтики.