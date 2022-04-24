Столичные полицейские задержали пранкеров

НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Нур-Султана, Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 апреля на юге Акмолинской области ожидается северо-восточный, восточный ветер, порывы 15-20 м/с.
В Нур-Султане днем 24 апреля ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.
Утром и днем 24 апреля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Временами - гроза, шквал, в горных районах град. Ветер юго-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 17-22, на горных перевалах 25 м/с.
В Шымкенте утром и днем 24 апреля ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 17-22 м/с.
24 апреля на западе, севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
24 апреля на севере, в центре, на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем 15-20, в центре области 25 м/с.
24 апреля ночью на востоке Актюбинской области ожидаются сильный дождь, шквал, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.
24 апреля на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер северный, северо-восточный в северной половине, на юго-западе, западе области 15-20, порывы 25 м/с.
Днем 24 апреля на юге и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, 24 апреля гроза, в горных и предгорных районах град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе 17-22 м/с, в районе Алакольских озер порывы 27 м/с.
В Алматы 25 апреля днем ожидается сильный дождь, град, 24-25 апреля - гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15 м/с.
24 апреля днем на юго-западе Карагандинской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, в центре области ожидается гроза, на севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, временами порывы 23 м/с.
24 апреля на юге Павлодарской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с.
24 апреля на юге Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза. На севере области - туман. Ветер восточный, на юге области 15-20, порывы 23 м/с.