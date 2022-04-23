Участник пранка с похищением девушки в Алматы привлечен к ответственности

Фото: кадр из видео
События, имевшие место в Алатауском районе города Алматы, пранк", - проинформировал в своем instagram Руслан Абдрахманов.
Как сообщил замначальника ДП, по данному факту проведены проверочные мероприятия. В результате установлены его организаторы и участники. Их действиям будет дана правовая оценка.
Я хотела бы сообщить, что это был социальный эксперимент - пранк. Я та девушка с видео. Со мной все хорошо, меня никто не похищал. У общественности просим прощения", - сказала девушка 2004 года рождения.
Кроме того, установлен и привлечен к административной ответственности водитель автомашины "Шевроле Нексиа" - гражданин 1988 года рождения.
В отношении него составлены административные протоколы по признакам состава правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 290 КРКобАП (Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков) и частью 1 статьи 601 КРКобАП (Невыполнение требований дорожных знаков и разметок).
Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах", - добавил Руслан Абдрахманов.
Еще одна группа пранкеров была задержана в столице.
20 апреля текущего года в 02.38 в обзор камер видеонаблюдения центра оперативного управления ДП Нур-Султана попал момент, как человека загрузили в багажник авто", - проинформировали в пресс-службе столичного департамента полиции.
Сотрудниками полиции остановлены две автомашины марки Toyota на проспекте Кабанбай батыра. Ночные нарушители в возрасте 18 - 19 лет были доставлены в управление полиции района Есиль. Со слов молодых людей, они хотели разыграть приятеля и сделать пранк для соцсетей.
В отношении них возбуждены административные производства с проведением профилактической беседы о недопущении подобных фактов", - добавили в департаменте полиции города Нур-Султана.