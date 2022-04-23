Участник пранка с похищением девушки в Алматы привлечен к ответственности

Фото: ДП Алматы

АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - Злоумышленники действовали утром, когда на складе был только охранник, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Налетчики избили охранника. Угрожая оружием, они завладели видеокартами на крупную сумму денег и скрылись, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

Для раскрытия преступления был создана следственно-оперативная группа, куда вошли оперативники как районного звена, так и криминальной полиции города. Подозреваемые задержаны в Шу, откуда они на железнодорожном транспорте планировали уехать в Нур-Султан.

Часть награбленного была при них, основную часть они отправили в столицу. Товар изъят и приобщен к материалам уголовного дела. После проведения процессуальных действий видеокарты будут возвращены владельцу.

По данным отдела полиции при УП Бостандыкского района, задержанные из Нур-Султана. Ранее один из них был клиентом фирмы и не понаслышке знает о стоимости и роли видеокарт. Подозреваемые взяты под стражу.