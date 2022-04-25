В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 24 АПРЕЛЯ - На большей части Казахстана синоптики прогнозируют осадки, в некоторых областях - усиление ветра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории Казахстана ожидаются дожди, на востоке с переходом в снег, в южной половине северо-запада, в горных, предгорных районах юга и юго-востока - сильные дожди. Только на севере Казахстана антициклон сохранит погоду без осадков. По республике ожидаются грозы, усиление ветра, на западе - туман, на юге - шквал, град", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге Акмолинской, Павлодарской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области ночью на севере, юге, в горных, предгорных районах, днем на большей части - гроза, в горных, предгорных районах - град, шквал, усиление ветра, в районе Алакольских озер - порывы до 27 метров в секунду.

В Атырауской области прогнозируется гроза, ночью и утром на западе - туман. На востоке Актюбинской области усиление ветра до 15-20 метров в секкунду, ночью - гроза, шквал. На западе, юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза, на севере - туман, усиление ветра временами до 23 метров в секунду. В северной половине, на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду.