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Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан

24.04.2022, 17:52 27191
АЛМАТЫ. 24 АПРЕЛЯ - Частицу Благодатного огня привезли в аэропорт Алматы в пасхальное воскресенье в 7 часов утра. Делегацию, которая доставила огонь, встречали официальные представители аэропорта и священники южных регионов, сообщает Агентство православных новостей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что шествие по Казахстану частицы Благодатного огня, сошедшего в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу, 23 апреля, началось в 00:00 воскресенья в Актау. В аэропорт Актау на дозаправку прибыл небольшой бизнес-лайнер с делегацией православных посланников. Затем самолет проследовал в Нур-Султан, где часть зажженных в Иерусалиме светильников приняли священнослужители столицы и северных регионов Казахстана.
 
По прибытии в Алматы светильники с частицей Благодатного огня отвезли в Никольский собор, где их встретили многочисленные православные верующие. Они получили возможность одними из первых зажечь свои свечи от Священного огня. 
 
Весь день светильники с почитаемым и благословенным огнем будут оставаться в алтаре собора. К 17.00 Благодатный огонь доставили в Вознесенский кафедральный собор, где его встретили священнослужители во главе с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром. 
 
Традицию привозить частицу Благодатного огня инициировал и с 2007 года поддерживает клирик Никольского собора Алматы протоиерей Игорь Светличный. 
 

В этот раз мы ожидали схождения Благодатного огня дольше, чем в прежние годы. Нашей делегации досталось место на верхнем ярусе храма. И я впервые с иного ракурса мог наблюдать, как проходит крестный ход вокруг Кувуклии - маленького храма, построенного над смертным ложем Спасителя, как из этого храма вдруг появляется огонь, как он заполняет и освещает весь храмовый комплекс, как ликуют и поздравляют друг друга собравшиеся. Мы зажгли светильники и устремились в аэропорт Тель-Авива, чтобы как можно быстрее доставить частицу Благодатного огня в Казахстан. Слава Богу, поездка оказалась удачной, несмотря на непогоду и связанную с ней небольшую задержку вылета", - рассказал Игорь Светличный.

 
Благодатный огонь сходит на храм Гроба Господня в Иерусалиме накануне наступления Пасхи у православных. К этому событию в Иерусалим стекаются тысячи паломников, а также иерархи многих поместных церквей со всего мира. Ожидание Огня проходит в молитве, тревоге и надежде. Считается, что год, когда Небесный огонь не сойдет, будет означать конец мира и наступление власти антихриста.
 
Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Это обширный архитектурный комплекс, который в IV веке построили на месте, где согласно Священному Писанию был распят, погребен и затем воскрес Иисус Христос.
 
Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи.
 

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Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

25.04.2022, 21:29 411
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 26 апреля на востоке, в горных районах Алматинской области ожидается сильные осадки (дождь, снег).
 
Ночью 26 апреля на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман. 
 
Днем 26 апреля на востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
 
26 апреля на северо-востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.
 
26 апреля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.
 
Ранее синоптики озвучили прогноз засухи на май.
 

В Нур-Султане на ряде улиц перекроют движение транспорта

25.04.2022, 19:48 2936
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Обаган, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с проведением ремонтных работ с 25 апреля по 10 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспорта по ул. Обаган - на участке от ул. Балкантау до ул. Арганаты, сообщает пресс-служба столичного акимата.
 
На участке проведут работы по устройству дорожного полотна, ливневой канализации и обустройству остановочных пунктов и заездных карманов посадочной площадки.
 
Также с 25 по 27 апреля будет проводиться ремонт дороги по улице А.Герцена. Будет частично перекрыто движение для автотранспорта на участке от ул. Р.Дуйсенбаева до ул. Окжетпес.
 
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
 

В Алматы ветеранам Великой Отечественной войны выделят по 1 млн тенге

25.04.2022, 18:44 6496
В Алматы ветеранам Великой Отечественной войны выделят по 1 млн тенге
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 25 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба маслихата города Алматы, состоялась внеочередная, XVIII сессия маслихата Алматы, на которой депутаты поддержали предложение акимата города о выделении выплат ветеранам войны в размере 1 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее на встрече с населением Бостандыкского района аким мегаполиса Ерболат Досаев предложил инициативу по материальной поддержке ветеранов.
 
В честь Дня Победы:
 
- 75 участников и инвалидов ВОВ получат единовременные выплаты по 1 млн тенге; 
 
- 4544 человека, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовы фронтовиков Великой Отечественной войны, семьи погибших участников боевых действий в Афганистане, ветераны боевых действий на территории других государств получат выплаты по 100 тысяч тенге;
 
- более 10 тысячам граждан, среди которых участники трудового фронта, планируется выплатить по 50 тысяч тенге. 
 
Также расширен перечень нуждающихся категорий граждан, которым предусмотрено возмещение за санаторно-курортное лечение в пределах Республики Казахстан. Выплаты будут произведены до праздничных дней.
 
Помимо этого депутаты приняли проект плана развития транспортной инфраструктуры города Алматы.
 
В рамках плана предусмотрено строительство третьей очереди первой линии метрополитена от станции "Калкаман" до рынка "Барлык" протяженностью 5,2 км, строительство транспортной развязки на пересечении ул. Саина - ул. Монке би (Акын Сара).
 
Наряду с этим запланировано строительство дорог протяженностью 140,4 км в 8 микрорайонах города, в частности в мкр. Шапагат, Боралдай, Теректы, Рахат-Мадениет, Шугыла, Акжар, Маяк, Мадениет. Будет осуществлена пробивка 10 магистральных улиц протяженностью 39,7 км.
 
В целом согласно плану акиматом планируется повысить долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 86% до 95% до 2025 года.
 

Назначен руководитель холдинга Nur Media

25.04.2022, 18:20 5561
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба партии AMANAT, на должность генерального директора холдинга Nur Media назначен Бахтияр Макен, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бахтияр Макен родился 22 ноября 1981 года. Выпускник Казахского национального аграрного университета и Университета Монтаны, США по программе "Болашак".
 
Ранее занимал должности начальника управления по вопросам молодежной политики и начальника управления внутренней политики Алматы, заместителя акима Западно-Казахстанской области. 
 
Был депутатом мажилиса VI созыва от партии Nur Otan и членом политического совета. 
 
С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя акима Нур-Султана.
 

Генпрокуратура не будет пересматривать дело о смерти Заманбека Нуркадилова

25.04.2022, 18:03 6446
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Генеральной прокуратуре отказали сыну Заманбека Нуркадилова Кайрату Нуркадилову в пересмотре дела о смерти его отца, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сын Заманбека Нуркадилова Кайрат Нуркадилов написал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой пересмотреть уголовное дело по факту смерти его отца. В Генпрокуратуре ему ответили, что оснований для пересмотра дела нет, сообщает "Неге".
 

Прокуратура истребовала из архива дело, состоящее из семи томов. Была надежда, что они занимаются поиском оснований для пересмотра дела. И вот теперь поступил ответ, что это было "самоубийство и дальнейшего рассмотрения не будет". По их утверждениям, "в деле нет нарушений", - рассказал Кайрат Нуркадилов.

 
Напомним, 12 ноября 2005 года государственный и общественный деятель Заманбек Нуркадилов был найден у себя дома с пулевыми ранениями в область сердца и в голову. Власти объявили его смерть самоубийством.
 

У жителя Атбасара изъято оборудование для добычи криптовалюты

25.04.2022, 17:05 9306
КОКШЕТАУ. 25 АПРЕЛЯ - Оборудование для добычи криптовалюты изъяли у жителя Атбасара, передает KAZKAHSTAN TODAY.
 
24 апреля сотрудниками отдела криминальной полиции Атбасарского РОП в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" в одном из частных домов районного центра обнаружено оборудование для добычи криптовалюты: два экземпляра исправного специализированного оборудования "Айтмайнер", а также оборудование для айтмайнеров в количестве 9 единиц и другая вспомогательная техника, сообщает Polisia.kz
 
Владельцем оборудования оказался 29-летний житель Атбасарского района, программист. 
 
По признанию мужчины добычей криптовалюты у себя дома он занимается на протяжении трех месяцев. В настоящее время по данному факту проводится проверка, материалы дела переданы в управление государственных доходов для составления административного протокола. Напомним, что по данному виду деятельности (майнингу) с 2022 года в Республике Казахстан взимается плата (плата за цифровой майнинг).

 

14 полицейских остаются на лечении после январских событий

25.04.2022, 16:53 8311
14 полицейских остаются на лечении после январских событий
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Более 3 тысяч полицейских и военнослужащих подверглись жестокому избиению со стороны участников беспорядков во время январских событий. 14 сотрудников полиции до сих пор продолжают оставаться на лечении. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он сообщил, что 58 из пострадавших получили тяжкие ранения в виде переломов костей, огнестрельных и проникающих ножевых ранений.
 

По сути, злоумышленники тогда своими действиями прямо покушались на их жизнь. На сегодня 14 сотрудников полиции, получившие тяжкие ранения, продолжают оставаться на излечении", - сказал Санжар Адилов.

 
По его словам, в ходе массовых беспорядков в городе Алматы от рук участников беспорядков был тяжело ранен участковый инспектор управления полиции Ауэзовского района, который на площади Республики осуществлял охрану общественного порядка.        

 

Он был жестоко избит митингующими, которые нанесли ему удары металлической арматурой в область шеи, повредив шейный отдел позвоночника, также в результате полученных травм у него отказали обе почки, ежедневно его жизнь поддерживается с помощью аппарата - гемодиализ "искусственная почка". Данный сотрудник полиции находится под наблюдением врачей и ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Наш сотрудник полиции является единственным кормильцем своей семьи", - рассказал Санжар Адилов.

 

О погибших во время беспорядков рассказали в Генпрокуратуре

25.04.2022, 16:19 9201
О погибших во время беспорядков рассказали в Генпрокуратуре
Фото: Мадина Аимбетова
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Алматинской области во время январских беспорядков погибли 16 человек, в том числе 5 сотрудников правопорядка, сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, ведомство доводит до общественности информацию о погибших людях по мере установления обстоятельств. На сегодняшнем брифинге была озвучена информация о погибших в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. 
 

С 6 по 19 января 2022 года в указанном регионе сохранялся красный уровень террористической опасности и проводилась антитеррористическая операция. В это время вооруженные преступники продолжали совершать нападения и посягать на жизнь сотрудников правопорядка, в этот период проводилась антитеррористическая операция, действовал особый порядок передвижения граждан и досмотр автомашин. Именно в это время, а именно с 6 по 8 января, зафиксированы факты гибели граждан. По всем ним идет расследование", - сообщил Килымжанов.

 
Он, в частности, упомянул о гибели отца троих детей Алмаса Мукашева. 
 

По факту нанесения телесных повреждений Мукашеву при его задержании, повлекших его смерть, расследованием занимаются специальные прокуроры. С санкции суда по данному делу арестованы 2 сотрудника правоохранительных органов", - рассказал представитель Генпрокуратуры. 

 
В Восточно-Казахстанской области, по информации ведомства, в период беспорядков погибли 7 граждан. Из них трое - в здании полиции.
 

По данному инциденту расследованием занимаются специальные прокуроры Генеральной прокуратуры. По фактам смерти 4 лиц расследование проводится органами полиции", - сообщил Килымжанов.

 

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