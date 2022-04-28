Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - На большей территории Казахстана ожидается ясная погода, без осадков, лишь на севере, юге, юго-востоке страны пройдут дожди, в горных районах Жамбылской области сильные дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По РК ожидается усиление ветра, на юго-западе Казахстана с пыльной бурей, в южных регионах - гроза, шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в центре Кызылординской области, на юге, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области, на севере Костанайской области, на юго-западе Западно-Казахстанской области, на западе, в центре Атырауской области, на востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.