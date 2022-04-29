Глава МЧС РК наградил участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - За мужество и добросовестное исполнение гражданского долга, проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина награждены нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін" участники ликвидации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Награды получили следующие ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС:
- Рахимов Алимжан Рахимович
- Досумов Карбоз Каратайулы
- Мусакулов Болат Ельтаевич
- Муртазаев Галымжан Габбасович
- Садыков Берик Жанабайулы
- Сейдазимов Арман Заурбекович
Торжественное собрание состоялось в ситуационном зале ДЧС Алматы. Ведомственные награды от имени главы МЧС РК вручал и.о. начальника департамента Самат Асаинов.
Глава ДЧС города отметил, что авария на Чернобыльской атомной электростанции стала крупнейшей катастрофой прошлого века.
Благодаря этим отважным людям удалось спасти миллионы жителей стран СНГ. Мы чтим всех, кто ценой своего здоровья и жизни предотвратил дальнейшее распространение радиации. От лица министра по ЧС, от себя лично разрешите поблагодарить вас за самоотверженный труд, мужество, героизм и пожелать вам крепкого здоровья. Пусть подобные трагедии не повторятся больше никогда!" - сказал Самат Асаинов.
В свою очередь председатель Союза ветеранов Чернобыля и локальных войн РК Камал Панжазов произнес трогательные слова благодарности.
Напомним, 26 апреля исполнилось 36 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В этот день в 1986 году произошел взрыв на четвертом энергоблоке атомной станции. В обеззараживании территории после аварии приняли участие более 31 тысячи человек из Казахстана, в том числе из Алматы на ликвидацию было направлено 5118 человек. В настоящее время в живых из них насчитывается лишь 482 человека.