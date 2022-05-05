Замглавы УОЗ Алматы рекомендуют уволить за вымогательство

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - О внедряемых инновациях в сфере госуслуг на брифинге в службе центральных коммуникаций РК рассказал председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы совместно с МВД работаем над внедрением терминалов самообслуживания. Со стороны МВД имеется полная поддержка по этому вопросу. Терминалы документирования оснащены биометрической системой и понятным интерфейсом. Клиенты могут самостоятельно прийти, сфотографироваться, выбрать наилучший вариант фотографии и отправить заявку сотрудникам миграционной полиции. В настоящее время решается вопрос подписания совместного приказа", - сообщил председатель правления госкорпорации.

По его словам, в 2021 году было выдано 2,4 млн удостоверений и паспортов. Данная услуга, оказываемая МВД, не автоматизирована, поэтому при ее получении возникают очереди.

В ЦОНах заявки на получение удостоверений и паспортов принимают всего два сотрудника миграционной полиции, клиент также должен посетить кассу, сделать фото у другого работника. Весь процесс занимал 20-30 минут. В рамках пилотного проекта в ближайшее время мы установим в ЦОНах Нур-Султана 15 терминалов для документирования. Клиент сможет самостоятельно заполнить все данные, что сократит процесс оформления до 10 минут. Терминал проводит биометрическую идентификацию, делает нужное фото, принимает оплату через QR-код. Когда документ будет готов, его нужно забрать в ЦОНе", - пояснил Суйениш Абдильдин.

Он отметил, что госкорпорация продолжит работу по переводу всех госуслуг в онлайн-формат.

Наша главная цель на ближайшее будущее - полное безбумажное оказание госуслуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание", - сказал Суйениш Абдильдин.





В настоящий момент госкорпорация "Правительство для граждан" оказывает 95,9% всех госуслуг по четырем основным направлениям - обслуживание населения, социальное обеспечение, земельный кадастр, недвижимость и юридические лица.

80% трафика людей в ЦОНах приходится на 10 госуслуг, наиболее востребованными из которых являются получение ЭЦП, регистрация транспорта и оформление удостоверений и паспортов.

Для оптимизации процессов в 2021 году госкорпорация запустила сервис по регистрации и перерегистрации авто с помощью банковских приложений. Теперь клиентам не нужно обращаться для получения данной услуги в автоЦОН, это можно сделать онлайн. По итогам года сервисом воспользовались 626 тысяч раз, а за первый квартал 2022 года количество достигло уже 244 тысяч.

Для борьбы с очередями госкорпорация в 2021 году совместно с банками второго уровня внедрила оплату госпошлин с помощью QR-кода. С мая по декабрь 2021 было проведено 638 тысяч транзакций, а за первые три месяца 2022 года - 411 тысяч. Казахстанцы воспользовались QR-оплатой более 1,1 млн раз на сумму 6,4 млрд тенге. Если раньше клиенты, оплачивая госпошлины в кассах, отдавали еще и комиссию в размере 300 тенге, благодаря QR им удалось сэкономить 300 млн тенге.

В 2021 году госкорпорация оказала 24 тысячи госуслуг по юридическим лицам полностью в автоматическом режиме, без участия человека. Две услуги из шести - регистрация юрлиц, учетная регистрация их филиалов и представительств для субъектов частного предпринимательства, а также уведомительный порядок изменения руководителя юридического лица в автоматическом режиме полностью автоматизированы.