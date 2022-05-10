День Победы отметили в Алматы

АЛМАТЫ. 9 МАЯ - В Алматы состоялись масштабные праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев после минуты молчания в память о погибших воинах-казахстанцах прошла церемония возложения цветов к Вечному огню с участием акима Алматы Ерболата Досаева.

Цветы к мемориалу возложили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие, представители правоохранительных органов, депутаты маслихата, общественные деятели и жители города.

После церемонии для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла был организован торжественный обед, в ходе которого глава города поздравил фронтовиков с праздником, выразил им благодарность за героизм в годы войны и пожелал долгих лет жизни.

Низкий вам поклон за героические подвиги, за сохранение мира, за наше будущее. Крепкого вам здоровья, хорошего настроения. Мы хотим видеть вас среди нас, слушать ваши замечательные рассказы и внимать ценным советам. Будем встречаться с вами чаще", - сказал Ерболат Досаев.

В ходе встречи ветераны делились воспоминаниями, читали стихотворения и исполняли фронтовые песни.

Мы завоевали мир, мы завоевали свободу. Те, кто среди нас вот сейчас есть, наши дети, наши внуки, наши правнуки, это благодаря тому, что мы завоевали Победу. Если бы этого не случилось, никого бы из вас не стояло с нами. Я поздравляю нас с Днем Победы и желаю еще долгих лет жизни. Живите, радуйтесь, еще чтобы не раз мы встретились за этим праздничным столом", - сказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Белозеров.

Не так уж много нас осталось. Большое спасибо нашему акимату, что собрали нас всех вместе отметить праздник и поблагодарить за наши заслуги, за Победу. Это великий праздник всего мира. Я служил в Панфиловской дивизии от начала и до конца. Искренне рад быть с вами в этот особенный день", - сказал Каирлы Жонкабаев, последний из оставшихся в живых солдат легендарной 8-й Гвардейской Панфиловской дивизии.

Фронтовики поблагодарили акима за особое внимание и организацию праздничных мероприятий. Ерболат Досаев подчеркнул, что город способен и должен оказывать всестороннюю постоянную поддержку фронтовикам. Глава города поручил обеспечить всех ветеранов уходом и заботой, в том числе организовать ежемесячный выезд медицинских работников на дом для регулярной проверки здоровья и активно привлекать волонтеров.

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев также прошла выставка военной техники, для жителей и гостей города была организована полевая кухня, состоялся праздничный концерт с участием военного оркестра. К праздничным мероприятиям были привлечены более 250 артистов.

Масштабные праздничные мероприятия прошли во всех районах города. В праздничный день тысячи жителей города приняли участие в шествии "Батырларга тагзым" и возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в войне.

В годы войны на фронт были призваны 1,3 млн казахстанцев. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Всего на сегодня в Алматы проживают 75 ветеранов Великой Отечественной войны.