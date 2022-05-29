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Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в субботу

28.05.2022, 09:00 25476
Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в субботу
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - С прохождением фронтальных разделов по территории РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах сильные, ожидаются гроза, усиление ветра, возможно выпадение града, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу синоптиков, лишь на юго-западе страны под влиянием поля повышенного давления ожидается погода без осадков.
 
На юге, западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду, информирует РГП "Казгидромет".
 
На юге, в горных районах и предгорных районах Туркестанской области - гроза, град, шквал, на севере, западе, юге и в горных районах - ветер 15-25 метров в секунду. 
 
В центре, на востоке Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на востоке области - гроза. На востоке, севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром на северо-западе области - туман, днем на западе области - гроза. 
 
На западе Костанайской области ночью и утром ожидается туман, днем на западе, севере области - гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 

На севере, востоке Атырауской, днем Актюбинской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, на северо-западе области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, порывы 24-29 метров в секунду, днем на юге, в горных районах - гроза, град, шквал. 

На западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Акмолинской области - гроза, ночью на востоке, днем на западе области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В центре, на севере, востоке Карагандинской области - гроза, град, шквал, ветер 15-28 метров в секунду. 
 
Днем на юге Павлодарской области ожидается гроза, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе Северо-Казахстанской, Костанайской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
В Жарминском, Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, на юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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Эксперт рассказала о контентном ориентировании на аудиторию "поколения Z"

29.05.2022, 17:42 2716
ПЕКИН. 29 МАЯ - Заместитель директора центра сбора и редактирования информации дочернего издания газеты "Китайская молодежь" и главный редактор газеты "Молодежный справочник" Чжан Даньшань рассказала о контентном ориентировании на молодую аудиторию "поколения Z" в рамках онлайн-семинара "Новые медиа: Китай - ШОС 2022", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Чжан Даньшань, "поколение Z" - это молодые люди, родившиеся в период с 1995 по 2010 год. Отмечается, что самым старшим - 27 лет, а самым младшим - 12 лет. В 2019 году их численность составила 2,4 млрд человек, что составляет 32% от общей численности населения планеты. Подчеркивается, что это самое многочисленное поколение.
 
Кроме того, эксперт сообщила, что общими чертам поколения являются неравнодушие к политическим и социальным вопросам и забота о личном благополучии и развитии. Также отмечается, что "поколение Z" медленнее накапливает богатство и больше беспокоится о будущем, обращает внимание на собственные ощущения, пренебрегает авторитетом, правилами и традициями, отдает предпочтение процессу обсуждений, а не выводам, любит взаимодействие и участие в решении вопросов. Также она отметила высокую частоту увольнений среди "поколения Z". 
 
По данным главного редактора газеты "Молодежный справочник", "поколение Z" отдает предпочтение визуальным платформам, таким как YouTube, Instagram, Snapchat.
 

Билл Гейтс заявил о возможности новой пандемии в ближайшие 20 лет

29.05.2022, 17:16 4096
Билл Гейтс заявил о возможности новой пандемии в ближайшие 20 лет
Фото: pexels.com
МАДРИД. 29 МАЯ - В ближайшие два десятилетия может начаться новая пандемия, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет", - цитирует Билла Гейтса РИА Новости со ссылкой на Diario.

 
Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. В марте 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.
 
В апреле число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов. Жертвами болезни по всему миру стали почти 6,3 миллиона человек.
 

В КазНУ прошла традиционная встреча выпускников

29.05.2022, 17:00 3856
В КазНУ прошла традиционная встреча выпускников
Фото: Национальная инженерная академия РК
АЛМАТЫ. 29 МАЯ - Традиционный ежегодный праздник – День выпускников прошел в Казахском национальном университете имени аль-Фараби (КазГУ имени Кирова), передает KAZAKHSTAN TODAY.

На ежегодный праздник пришли известные государственные и общественные деятели, депутаты парламента РК, дипломаты, представители государственных структур, научной общественности, вузов-партнеров из Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья, выпускники разных лет, преподаватели и студенты, сообщает Национальная инженерная академия РК. 

Насыщенная программа мероприятия включала: встречи на факультетах, заседание Ассоциации выпускников КазНУ, на котором были подведены итоги работы и определены актуальные задачи по подготовке к 90-летнему юбилею университета, возложение цветов к памятнику великого мыслителя Востока Абу-Насра аль-Фараби и монументу академика Умирбека Жолдасбекова, а также праздник на главной площади университета с концертной программой. 

На заседании Ассоциации выпускников КазНУ медалью «Выдающийся выпускник» («Аса корнектi тyлек») был награжден Бакытжан Жумагулов, известный выпускник КазНУ, депутат сената парламента РК, ректор КазНУ имени аль-Фараби (2008 - 2010 годы), академик Национальной академии наук РК, президент Национальной инженерной академии РК, президент Математического общества тюркских стран, президент Федерации инженерных академий исламских стран, первый вице-президент Международной инженерной академии, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования, заслуженный деятель РК.

Родной университет поздравили с праздником председатель Конституционного совета РК, президент Ассоциации выпускников КазНУ Кайрат Мами, депутат сената парламента РК Бакытжан Жумагулов, ректоры вузов и директора научно-исследовательских институтов, а также многие другие известные личности нашей страны.
 

До 433 рейсов в неделю возрастет маршрутная сеть международных авиаперевозок в Казахстане

29.05.2022, 16:41 5071
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - В Казахстане маршрутная сеть международных авиаперевозок возрастет до 433 рейсов в неделю, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В летний период в целях удовлетворения потребностей туристов количество рейсов увеличивается на 81 рейс в неделю (с 352 до 433 рейсов в неделю) по 99 маршрутам (с 81 до 99 маршрутов)", - проинформировали в Комитете гражданской авиации. 

 
Кроме того, сообщается, что открываются новые рейсы в Италию, Чехию и Грецию и увеличиваются рейсы в Турцию, Египет, Грузию, Россию.
 

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане и ослаблением карантинных ограничений в мире Комитет гражданской авиации МИИР РК продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок", - добавили в комитете.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

29.05.2022, 09:31 10006
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - С прохождением фронтальных разделов по территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пройдут дожди, в горных районах Алматинской области - сильные. Ожидаются гроза, усиление ветра, возможно выпадение града. Лишь на западе, юго-западе страны под влиянием поля повышенного давления сохраняется погода без осадков", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
В Алматинской области в горных, предгорных районах ожидаются гроза, град, шквал, на юге, востоке, в горных районах области - усиление ветра до 17-22 метров в секунду, порывы до 24-29 метров в секунду. 
 
На юге, востоке, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, ночью и утром на западе области - туман, на западе, востоке области - усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. 
 
На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юге, востоке области - гроза, град, шквал. 
 
Ночью на юге, западе, днем на юге, востоке, севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на юге, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на востоке, днем на севере Костанайской области ожидается гроза, ночью на севере, днем на большей части области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. 
 
Ночью на востоке, днем на северо-западе Акмолинской области, в горах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. 
 
В Жарминском, Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, на юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Сильные дожди в Алматы: горожан просят воздержаться от походов в горы

28.05.2022, 18:32 19046
АЛМАТЫ. 28 МАЯ - Департамент по ЧС города Алматы предупреждает горожан о сильном дожде и призывает воздержаться от походов в горы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ДЧС города на основании штормового предупреждения Казгидромета предупреждает алматинцев о сильном дожде, грозе и граде 29 мая, в воскресенье.
 

29-30 мая в горах Алматы ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе 17-22 метров в секунду, при порывах ветра 24-29 метров секунду. Просим воздержаться от походов в горы", - говорится в сообщении ведомства. 

 
Также горожан просят не оставлять машины под деревьями.
 

Следите за сигналами "112"-оповещения и сообщениями СМИ, телевидения, радио" - добавили спасатели. 


Напомним, 11 мая улицы Алматы оказались затопленными после ливня. Поступило более 40 сообщений по затоплениям дворов и подвалов.
 

Две новые станции метро в Алматы откроются 30 мая

28.05.2022, 15:21 20656
Две новые станции метро в Алматы откроются 30 мая
АЛМАТЫ. 28 МАЯ - В понедельник, 30 мая, в 10.00 открываются две станции метро - "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые станции являются логическим продолжением девяти действующих станций Метрополитена Алматы, связывающими центр города со спальными районами, рассказали в городском акимате.
 
С вводом в эксплуатацию новых станций общая протяженность увеличится на 3,1 километра и составит 13,4 километра. На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения 7 - 10 минут.
 
По информации ведомства, на сегодня ежедневно метрополитен перевозит около 45 тысяч пассажиров. С открытием новых станций ожидается, что ежедневный пассажиропоток вырастет до 85 тысяч человек.
 

Сарыарка" идет следующей после станции "Москва", расположена по проспекту Абая между проспектом Алтынсарина и улицей Саина в районе Family Park. 

 

Станция глубокого заложения с одним вестибюлем, имеет две входные группы. Здесь установлены 2 лифта и 8 эскалаторов. Основная идея при создании интерьеров станции – отразить красоту и бескрайность просторов степей Сарыарки. Стены облицованы мраморной мозаичной плиткой с волнообразными вставками из гранитных плит. На торцовой стене расположено панно, изображающее восход солнца над степями, на переднем плане – мчится табун лошадей на фоне столицы Казахстана", - поделились в акимате.

 
Станция "Бауыржан Момышулы" расположена по проспекту Абая, западнее улицы Момышулы. 
 

Станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, имеет шесть входных групп. На станции установлены 6 лифтов и 15 эскалаторов. Длина платформы - 108 м. Одиннадцатая по счету станция 1-й линии Алматинского метрополитена на данный момент является конечной. Станция расположена посреди большого жилого массива. Для отделки стен и колонн использованы керамические панели "под дерево" светлых тонов, жемчужно-серого цвета, для облицовки пола – натуральный гранит светло-серого цвета", - рассказали в пресс-службе. 

 
В дальнейшем планируется завершение строительства станции "Калкаман" и развитие линии метрополитена в западном направлении до рынка "Барлык".
 

Первое штормовое предупреждение по засухе выпустил Казгидромет

28.05.2022, 09:50 25141
Первое штормовое предупреждение по засухе выпустил Казгидромет
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - РГП "Казгидромет" выпустил первое штормовое предупреждение по засухе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно прогнозу, в Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области ожидается наступление атмосферной засухи в первой декаде июня.
 
Ранее в Казгидромете сообщали, что в июне на большей части республики низкая вероятность возникновения засухи, в основном условия увлажнения ожидаются близкими к норме. 
 

Сильная засуха прогнозируется в Кармакчинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области. Умеренная засуха ожидается в Мойынкумском районе Жамбылской области", - предупредили синоптики.

 

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