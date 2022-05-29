Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в субботу

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НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - С прохождением фронтальных разделов по территории РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах сильные, ожидаются гроза, усиление ветра, возможно выпадение града, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу синоптиков, лишь на юго-западе страны под влиянием поля повышенного давления ожидается погода без осадков.

На юге, западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду, информирует РГП "Казгидромет".

На юге, в горных районах и предгорных районах Туркестанской области - гроза, град, шквал, на севере, западе, юге и в горных районах - ветер 15-25 метров в секунду.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на востоке области - гроза. На востоке, севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром на северо-западе области - туман, днем на западе области - гроза.

На западе Костанайской области ночью и утром ожидается туман, днем на западе, севере области - гроза, ветер 15-20 метров в секунду.





На севере, востоке Атырауской, днем Актюбинской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, на северо-западе области - ветер 15-20 метров в секунду.

На западе, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, порывы 24-29 метров в секунду, днем на юге, в горных районах - гроза, град, шквал.





На западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду.

На востоке Акмолинской области - гроза, ночью на востоке, днем на западе области - ветер 15-20 метров в секунду.

В центре, на севере, востоке Карагандинской области - гроза, град, шквал, ветер 15-28 метров в секунду.

Днем на юге Павлодарской области ожидается гроза, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду.

На западе Северо-Казахстанской, Костанайской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Жарминском, Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, на юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.