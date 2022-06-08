В Казахстане увеличат выплаты по беременности и родам

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НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Министерство труда и социальной защиты населения РК рассматривает вопрос об увеличении размера выплат беременным женщинам и женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, заявила сегодня журналистам в кулуарах правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По ее словам, находясь в отпуске по уходу за ребенком, казахстанки смогут получать большую часть своей зарплаты в виде ежемесячных выплат.

Рассматриваем увеличение размера выплат. Согласно законодательству, например, женщинам по беременности должны 12 месяцев отчислять из заработной платы, по другим пособиям - 24 месяца, это все остается. Рассматриваем возможность с учетом финансовой устойчивости Государственного фонда социального страхования увеличить размеры социальной выплаты из ГФСС по потере работы, по беременности и родам, по уходу за ребенком до одного года", - сказала Дуйсенова.

При этом женщинам придется по-прежнему делать отчисления из зарплаты в течение 12 месяцев до выхода в декрет.

Точные расчеты в ведомстве пока не провели.