Из Алматы на Алаколь запустят два новых поезда

Фото: пресс-служба КТЖ

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В АО "Пассажирские перевозки" сообщили о назначении двух пассажирских поездов № 211/212 и № 453/454 сообщением "Алматы-2" - "Достык", сформированных из вагонов "Тальго". Составы будут курсировать в направлении озера Алаколь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ", периодичность курсирования поезда № 211/212: со станции "Алматы-2", с 16 июня по 30 августа состав будет отправляться по четным датам. Со станции "Достык" в Алматы поезд будет ходить с 17 июня по 31 августа по нечетным датам.

Периодичность курсирования поезда № 453/454: со станции "Алматы-2" с 16 июня по 30 августа, он будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Со станции "Достык" в Алматы состав будет ходить с 17 июня по 31 августа по понедельникам, средам и пятницам.

В целом с учетом нового поезда в направлении озера Алаколь предусмотрено курсирование 11 поездов (9 - АО "Пассажирские перевозки", 2 - частные перевозчики):