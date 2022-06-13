Застройщик столичного ЖК требует выселения жильцов

НУР-СЛУТАН. 12 ИЮНЯ - Некоторым жильцам "Кен Дала" пришло уведомление от компании "Объединение-Сайран" с требованием освободить занимаемые квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В уведомлении от застройщика основной причиной расторжения договора в одностороннем порядке и выселения является неявка жильцов по адресу застройщика для оформления передачи квартиры по договору, сообщает МИА "Казинформ".
Жильцы обратились в прокуратуру городского суда Нур-Султана.
Ввиду игнорирования и бездействия органов полиции застройщик совершает уголовное преступление, предусмотренное статьей 149 УК РК "Нарушение неприкосновенности жилища", п. 2 "Незаконное выселение из жилища". Кроме того, данные права защищены прямым действием статьи 25 Конституции Республики Казахстан, что гарантирует гражданам неприкосновенность их жилища, а также устанавливает, что не допускается лишение жилища иначе, как по решению суда. В этой связи гражданин может быть выселен из жилища в судебном порядке лишь при наличии оснований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан", - говорится в заявлении одного из выселяемых жильцов Рысалды Жетписбаевой.
Жетписбаева отмечает, что оплата за приобретение квартиры была проведена полностью в срок. В то время как квартира была сдана более чем на год позже установленного срока.
По словам внука Жетписбаевой, он обратился к застройщику с требованием выдать правоустанавливающие документы и выплатить пеню за задержку.
Получив наши деньги в 2018 году, он завершил стройку, решил все свои вопросы за счет наших денег, достроил соседний дом. И поставил всех в режим паузы. Я жду документы по сей день. Мы попросили передать нам правоустанавливающие документы и оплатить соответствующую пеню за задержку. Теперь они пытаются манипулировать этим и выселить нас", - добавил он.
Как жалуются жители, застройщик все время нарушает сроки выполнения своих обязанностей, сначала ввода дома в эксплуатацию, потом - передачи документов.
Более того, по словам другого жильца, однажды застройщик угрожал ему физической расправой из-за того, что "не выдерживал никакой критики" в свой адрес.
Ранее сообщалось о жалобах дольщиков ЖК о задержке выдачи правоустанавливающих документов.