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Нужно ли заклеивать камеры на смартфонах и ноутбуках, рассказал эксперт

15.06.2022, 11:59 17496
Нужно ли заклеивать камеры на смартфонах и ноутбуках, рассказал эксперт
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 15 ИЮНЯ - Как злоумышленники могут использовать доступ к камере на смартфоне, ноутбуке или компьютере, рассказал руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он назвал меры, которые помогут защититься от слежки, информирует радио Sputnik. 

Заклеивание камер на ноутбуках, компьютерах и даже на смартфонах уже давно стало правилом информационной гигиены, а не признаком паранойи, уверен руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко. 
 
Различные вредоносные программы могут получать доступ к девайсам и передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную с камер этих устройств. 
 

В интернете распространено много различных вирусов, которые получают доступ к девайсам, а затем могут следить через камеры. Злоумышленник, как правило, отправляет файл с вирусом в виде документа, картинки или аудио, при активации которого получает доступ к камере устройства", - пояснил Григорий Пащенко. 

 
Отмечается, что приложения, предназначенные для слежки за человеком с помощью камеры ноутбука или смартфона, могут собирать данные в рекламных целях, но иногда они используются для получения информации о конкретных лицах, продолжил эксперт. 
 

Сейчас участились взломы конкретных людей, например, муж хочет следить за женой или работодатель - за сотрудниками. Или же сам злоумышленник может собирать компромат и использовать его против вас. Еще была волна приложений, которые якобы улучшали свойства фотографий и видео, но при этом камера шпионила за человеком и сливала в течение дня изображение, чтобы рекламодатель мог анализировать, кто пользуется приложением, где человек находится и какие вокруг находятся предметы", - сказал Григорий Пащенко. 

 
Эксперт рекомендует закрывать камеры на устройствах и использовать антивирусы, чтобы обезопасить себя от злоумышленников. Кроме того, он советует периодически проверять, какие приложения имеют доступ к камере. 
 

Моя рекомендация - заклеивать или закрывать камеры на ноутбуках, компьютерах и смартфонах, называть это паранойей в наших условиях нельзя, это мера личной безопасности. Изолента или специальные шторки для камеры - наше все. В смартфонах вы можете проверять, какие приложения имеют доступ к камере, и запретить его некоторым из них. Но зловредная программа может быть замаскирована. Компьютеры и ноутбуки всегда нужно проверять хорошим антивирусом на наличие зловредных кодов", - предупредил Григорий Пащенко.

 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

15.06.2022, 21:22 5886
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 июня ночью на юге, востоке, в центре, днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на юге, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 16 июня в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
16 июня на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 июня на юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, на востоке области порывы 25 метров в секунду.
 
16 июня на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 16 июня на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью на юге области - туман. Ветер северо-западный, западный, днем на северо-востоке, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
16 июня ночью на севере, днем на севере, в центре Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
16 июня на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 16 июня на юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 16 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 16 июня на юго-востоке области, в горных районах, днем 17 июня в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, 16 июня на северо-востоке области, в горных районах, 17 июня юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

В Алматы перекроют проспект Абая

15.06.2022, 21:11 5886
В Алматы перекроют проспект Абая
АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - В связи с ремонтом дорог с 16 по 20 июня с 08.00 до 19.00 южная и северная части проспекта Абая от улицы Отеген батыра до улицы Тлендиева будут частично перекрыты для снятия верхнего слоя асфальта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для укладки нового покрытия южная часть этого участка будет полностью перекрыта в ночь с 20 на 21 июня, а северная часть будет перекрыта в ночь с 21 на 22 июня также с 23.00 до 06.00, сообщает акимат Алматы в Тelegram-канале.
 
Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее.
 

Средний размер долга казахстанского игромана составляет 10 млн тенге - депутат

15.06.2022, 17:35 11246
Средний размер долга казахстанского игромана составляет 10 млн тенге - депутат
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - На заседании мажилиса депутат Лаззат Рамазанова в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова предложила принять комплексные меры по борьбе с игроманией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня мировая врачебная практика подтверждает, что игромания является эмоциональной зависимостью наравне с наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом. Исследования Национальной ассоциации США по проблемам азартных игр показали, что у любого среднестатистического горожанина в мире шесть процентов шансов стать уголовным преступником, 34 процента - алкоголиком, 32 процента - наркоманом и 48 процентов - игроманом. Игровая зависимость, как утверждают специалисты, сильнее героиновой", - заявила депутат мажилиса Лаззат Рамазанова.

 
Кроме того, она отметила, что статьей 1 закона РК "О принудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией" предусмотрено, что лица, уклоняющиеся от добровольного лечения, подлежат принудительному стационарному лечению в наркологических организациях системы здравоохранения с привлечением к труду в период прохождения лечения.
 

Министерство здравоохранения не принимает никаких мер для внедрения принудительного лечения больных игроманией. Хотя страсть к азартным играм приводит к реальным проблемам: средний размер долга казахстанского игромана колеблется в пределах 10 миллионов тенге, семь из 10 семейных пар в Казахстане распадаются из-за игромании, участились уголовные преступления и случаи суицида. Несмотря на то что около 350 тысяч казахстанских граждан уже являются игроманами, в законодательстве нет прямого запрета на рекламу данных услуг. Сколько еще должно сломаться судеб и семей, чтобы ответственные ведомства обратили внимание на эту проблему?" - сказала депутат. 

 
Лаззат Рамазанова предложила принять меры комплексного плана по борьбе с игроманией.
 

В частности, усилить контроль за исполнением законодательства в области распространения и рекламы азартных игр, предусмотреть в планах работы службы по формированию здорового образа жизни специальные программы профилактики игромании среди детей и подростков. Предусмотреть в рамках переподготовки и повышения квалификации медицинских работников направление по профилактике и лечению игровой зависимости. Проводить регулярные исследования на предмет наличия у детей и молодежи игровой зависимости, а также выявления их на самой ранней стадии", - заявила она.

 

В Алматы усиливается конфликт между горожанами и застройщиками

15.06.2022, 10:41 19166
В Алматы усиливается конфликт между горожанами и застройщиками
АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - В Алматы накаляются конфликты между горожанами и застройщиками на почве уплотняющей застройки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жители ЖК "Alatau City" в Алматы жалуются на застройщика, который, по их словам, не выполнил обещания. На месте запланированного торгового центра застройщик решил возвести сразу две высотки. Строительство новых домов рядом с ЖК "Alatau City" уже началось, и это сразу же вызвало среди жильцов бурю негодования. Когда они покупали квартиры, застройщик обещал, что на этом месте будет торговый центр. Но теперь тут скоро вырастут высотки, сообщает телеканал "Хабар 24".
 

Спустя 3 года оказывается, что застройщик решил сделать перепланировку, не уведомив об этом жителей, нарушив пункты статьи закона, не собрав подписи, не сделав согласования, перепланировал план и решил здесь построить два 12-этажных дома. Уже роется котлован", - рассказала жительница ЖК "Alatau City" Нургуль Атамкулова.

 
В двух высотках предусмотрено 216 квартир. По примерным подсчетам жильцов, это еще около 800, а то и тысячи человек. Это повлечет очереди в поликлинике, дефицит парковочных мест, игровых площадок, детских садов, школ. В имеющейся рядом школе дети учатся в три смены, утверждают жильцы.
 
Ожидаемые проблемы они описали в своих обращениях в местный акимат и даже в администрацию президента.
 

Мнения жителей были учтены, и нами было уведомление выдано на данную компанию, чтобы заново пересмотреть и согласовать, общественные слушания сделать с местными жителями данного микрорайона. В настоящее время строительно-монтажные работы приостановлены", - заверил заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики Еркебулан Сембаев.

 
По его словам, в перспективе в этом густонаселенном районе предусмотрено строительство семи школ. Одна уже строится. Другую начнут в следующем году.
 
Но люди считают, что власти сначала должны произвести расчеты и обеспечить население необходимой инфраструктурой, а уж потом давать разрешение на строительство.
 
А сегодняшнее положение дел горожане считают просто недопустимым.
 
По поручению президента в Алматы действует запрет на уплотняющую застройку. В связи с чем в Алматы приостановлены работы на 19 участках. Тем не менее конфликты на почве уплотняющей застройки в мегаполисе все еще имеют место.
 
Против очередных "человейников" выступают жители частного сектора на пересечении улицы Шолом Алейхема и проспекта Аль-Фараби, где их дома от новостроек отделяют всего 2 метра. Вынуждены были провести пикет и жильцы на проспекте Достык. Там планировалось возведение ЖК на земельном участке, некогда изъятом у Республиканского центра акушерства и гинекологии. 
 
Затяжное противостояние идет между жильцами и застройщиками на пересечении крупных городских магистралей Абая и Розыбакиева.
 
И таких точек в городе немало. Люди жалуются на нехватку кислорода, парковок, прогулочных зон, дворовых площадок и социальных объектов. 

Напомним, 11 июня митинг против массовой застройки в Алматы привел к гибели человека.

В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова.  

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.  


Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.  

Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

15.06.2022, 08:18 22326
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, также ожидаются град, шквал, на юге, востоке - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на западе страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается град, шквал, ночью на севере, востоке, днем на большей части области усиление ветра до 15-23 метров в секунду. 
 
Утром и днем на севере, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-25 метров в секунду. 
 
На северо-западе, востоке и в горных районах Жамбылской области - град, шквал, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области - ветер 15-23 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на западе, севере, востоке области усиление ветра до 15-23 метров в секунду. 
 
В Костанайской области ночью на северо-западе - туман, днем на северо-востоке, востоке - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
В горных районах Туркестанской области - шквал, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, юге, востоке Павлодарской области, днем в центре Кызылординской области, на севере, западе Павлодарской области, на севере, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на юге Мангистауской области ожидается сильная жара - 40 градусов. 
 
В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Костанайской области, на западе, востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается гроза, +27 - +29 градусов, скорость ветра 3-8, при грозе 13 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - гроза, +22 - +24 градуса, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

14.06.2022, 21:23 32101
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Акмолинской, Кызылординской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 июня на юге Мангистауской области ожидается гроза. На западе, севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 40 градусов. 
 
15 июня на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
15 июня в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Утром и днем 15 июня на севере, юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, на севере и востоке области порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем 15 июня в центре, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
15 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
15 июня на севере, востоке области Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области порывы 23 метра в секунду. 
 
15 июня на севере, западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, западе области днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
15 июня на севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 

В нацпарке "Алтын-Эмель" горные козлы попали в объектив фотоловушки

14.06.2022, 19:38 36401
В нацпарке "Алтын-Эмель" горные козлы попали в объектив фотоловушки
Фото: Кадр с видео
КОНАЕВ. 14 ИЮНЯ - Пресс-служба государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" опубликовала видео с горным козлами на водопое в горах Матай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сибирский горный козел издревле населяет горы Шолак, Дегерес и Матай национального парка, его численность в 2021 году составила 2800 и более", - говорится в подписи к видео.

 
На видео заснято стадо из крупных самцов горного козла с так называемыми трофейными рогами длиной более метра.

 

 

В Алматы по требованию акима закрыли незаконный карьер

14.06.2022, 17:46 37021
В Алматы по требованию акима закрыли незаконный карьер
АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев в ответ на просьбу жителей Наурызбайского района приказал закрыть незаконный карьер на территории Карасайcкого района из-за его непосредственной близости к жилым домам, постоянного шума и пыли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам жителей, расстояние между карьером и жилыми домами всего 10-15 метров, притом что по закону о недропользовании карьер должен находиться на расстоянии не менее 500 метров от жилых районов.
 
На встрече с акимом они попросили отозвать лицензию у разработчиков карьера. Разобраться с этим вопросом Досаев поручил акиму Наурызбайского района.
 

В результате проверки выяснилось, что акиматами Алматы и Карасайского района Алматинской области земельные участки для разработки карьеров были предоставлены без соответствующего отступа от карьера с игнорированием санитарной защитной зоны. После обращения жителей к акиму города ситуация разрешилась. Были подтверждены нарушения требований действующего законодательства", - сообщили в акимате. 

 
Разработкой карьера на границе с Наурызбайским районом занимались три фирмы. В настоящее время работа двух из них прекращена и находится на стадии ликвидации. По третьей компании работы приостановлены.
 

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