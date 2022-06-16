Нужно ли заклеивать камеры на смартфонах и ноутбуках, рассказал эксперт

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Он назвал меры, которые помогут защититься от слежки, информирует радио Sputnik.
Заклеивание камер на ноутбуках, компьютерах и даже на смартфонах уже давно стало правилом информационной гигиены, а не признаком паранойи, уверен руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
Различные вредоносные программы могут получать доступ к девайсам и передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную с камер этих устройств.
В интернете распространено много различных вирусов, которые получают доступ к девайсам, а затем могут следить через камеры. Злоумышленник, как правило, отправляет файл с вирусом в виде документа, картинки или аудио, при активации которого получает доступ к камере устройства", - пояснил Григорий Пащенко.
Отмечается, что приложения, предназначенные для слежки за человеком с помощью камеры ноутбука или смартфона, могут собирать данные в рекламных целях, но иногда они используются для получения информации о конкретных лицах, продолжил эксперт.
Сейчас участились взломы конкретных людей, например, муж хочет следить за женой или работодатель - за сотрудниками. Или же сам злоумышленник может собирать компромат и использовать его против вас. Еще была волна приложений, которые якобы улучшали свойства фотографий и видео, но при этом камера шпионила за человеком и сливала в течение дня изображение, чтобы рекламодатель мог анализировать, кто пользуется приложением, где человек находится и какие вокруг находятся предметы", - сказал Григорий Пащенко.
Эксперт рекомендует закрывать камеры на устройствах и использовать антивирусы, чтобы обезопасить себя от злоумышленников. Кроме того, он советует периодически проверять, какие приложения имеют доступ к камере.
Моя рекомендация - заклеивать или закрывать камеры на ноутбуках, компьютерах и смартфонах, называть это паранойей в наших условиях нельзя, это мера личной безопасности. Изолента или специальные шторки для камеры - наше все. В смартфонах вы можете проверять, какие приложения имеют доступ к камере, и запретить его некоторым из них. Но зловредная программа может быть замаскирована. Компьютеры и ноутбуки всегда нужно проверять хорошим антивирусом на наличие зловредных кодов", - предупредил Григорий Пащенко.