Комитет санэпидконтроля выявил опасное превышение консервантов в энергетических напитках

Фото: Depositphotos
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля по итогам мониторинга безопасности продукции, реализуемой в торговой сети Костанайской области, выявил превышение бензоата натрия (Е211) в безалкогольных энергетических газированных напитках "Flash up energy с кофеином и таурином" (163,3 мг/л) и Monster Energy (173,72 мг/л). Производителями напитков являются ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Российская Федерация) и компания Refresco Benelux B.V (Королевство Нидерландов)", - говорится в сообщении комитета.
Пищевые добавки используются в качестве консервантов для длительного хранения пищевых продуктов.
Отмечается, что партия продукции снята с реализации, а к поставщику предписано принять меры по изъятию напитков из оборота.
Употребление пищевых продуктов и напитков, содержащих бензоат натрия, не рекомендовано во время беременности, так как это вещество способно провоцировать аллергические реакции. Превышение содержания консерванта у некоторых людей может вызвать легкие симптомы в виде локализованного зуда, кашель, покраснение, сыпь, отеки", - отмечают врачи.
По данным специалистов, бензоат натрия способен накапливаться в организме, что само по себе опасно. Особенно это касается подростков.
Комитет направил в Роспотребнадзор уведомление о взятии на усиленный лабораторный контроль продукции данных производителей.
Напомним, в соответствии со статьей 6 закона РК "О защите прав потребителей" Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК вправе информировать потребителей о выявлении пищевой продукции, представляющей риск для здоровья и жизни человека.