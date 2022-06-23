Переход с КСК на ОСИ продлили еще на год

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Депутаты мажилиса приняли поправки сената в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы, ЖКХ и науки", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации депутата Дюсенбая Турганова, внесенные поправки направлены на уточнение функций и состава комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости города Алматы, а также определение организационно-правовой формы Национальной академии наук РК и регламентацию ее основных видов деятельности.

Кроме того, изменения предусматривают продление сроков перехода на новые формы управления объектом кондоминиума на ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простое товарищество) до 1 июля 2023 года.