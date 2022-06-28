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Синоптики представили предварительный прогноз засухи на июль

27.06.2022, 18:40 11221
Синоптики представили предварительный прогноз засухи на июль
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - РГП "Казгидромет" выпустило предварительный прогноз засухи на июль, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно статистическому прогнозу, дефицит осадков ожидается лишь в Айтебийском районе Актюбинской области и Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области, сообщает пресс-служба РГП.
 
Умеренно влажные условия прогнозируются в Кербулакском районе Алматинской области и в Конаеве. 
 
Прогноз засухи на июль будет уточняться в первой декаде месяца.
 
Напомним, в мае РГП "Казгидромет" выпустило первое штормовое предупреждение по засухе.
 

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Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях

27.06.2022, 21:23 7556
Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Карагандинской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Павлодарской, Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 28 июня на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
28 июня на западе, севере, востоке Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 35 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 28 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 41 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
28 июня на юго-востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
28 июня на юго-западе Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днём 28 июня в северной половине Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
28 июня днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, утром и днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду. 
 
28 июня днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
28 июня ночью на западе, днем на севере Мангистауской области ожидается гроза. На юге, западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный 9-14, на юге, западе, в центре области 17-22 метра в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 42 градуса. 
 
28 июня в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
28 июня утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-38 градусов. 
 
Днем 28 июня в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе 15-20, днем на востоке области порывы 23 метра в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-38 градусов. 
 
Утром и днем 28 июня в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области чрезвычайная пожарная опасность, днем пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду. Днем 28 июня на большей части области сохраняется сильная жара - 40-42 градуса. 
 
28 июня ночью на северо-западе, днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 28, ночью 29 июня на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью 29 июня на востоке области ожидается сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, 28 июня на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 29 июня ветер ночью на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем 28-29 июня в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем 28 июня на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах, днем 29 июня на юго-западе, севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 28 июня на юге, западе, севере области ожидается сильная жара - 40 градусов. 
 
Ранее синоптики представили предварительный прогноз засухи на июль.
 

В одном из районов Алматы на несколько часов отключат холодную воду

27.06.2022, 17:53 13566
АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - В Наурызбайском районе Алматы на несколько часов локально отключат холодную воду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
29 июня с 9.00 до 15.00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Наурызбайского района по ул. Кенесары хана, в том числе ЖК "Хан Тенгри", ЖК "Аскар тау", сообщает ГКП "Алматы су".
 
Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения.
 

Почти половина казахстанцев живет в кредит - глава НПК об угрозе новых беспорядков

27.06.2022, 16:31 15386
Почти половина казахстанцев живет в кредит - глава НПК об угрозе новых беспорядков
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Практически все взрослое население Казахстана имеет непогашенные кредиты, что явилось одно из причин январских беспорядков, заявил председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев на партийном заседании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Одной из причин событий 5 января, протестов и беспорядков явилась высокая закредитованность населения. Вообще за последние 3 года банковское кредитование физических лиц выросло почти на 70% и достигло астрономической цифры - 11,4 трлн тенге. Почти 6,3 млн казахстанцев сегодня имеют непогашенные кредиты в банках. Еще 1,2 млн казахстанцев закредитованы в микрофинансовых организациях. Это практически все взрослое население Казахстана", - цитирует Ертысбаева "Казахстанская правда"

 
Общее число казахстанцев, имеющих действующие займы, по данным Первого кредитного бюро, превышает 6,5 млн человек из более чем 19-миллионного населения страны.
 

На сегодня розничный кредитный портфель Казахстана превысил 10 трлн тенге - это почти на 43% больше, чем в прошлом году. И, как выяснилось, львиная доля займов - это потребительские беззалоговые кредиты", - заявил глава НПК.

 
На втором месте, по его словам, идут ипотечные займы, после - автокредитование, кредитные карты и залоговые потребительские кредиты.
 
Больше всего займов у жителей Нур-Султана, Алматы, Алматинской и Туркестанской областей. На их долю пришлось 44% от общего объема всех выданных кредитов.
 

Возможно, треть взрослого населения у нас находится на взыскании. Это ужасная ситуация, и ее срочно нужно разрешать путем того, что мы должны дать простую и понятную процедуру оформления неплатежеспособности. Безусловно, она не должна стимулировать иждивенческие настроения, но я уверен, что эти кредиты были выданы в несправедливых условиях под очень высокую ставку", - заявил на заседании экономист Рахим Ошакбаев.

 
В свою очередь глава НПК Ертысбаев напомнил, что 5 января этого года глава государства дал четкое указание о необходимости принятия закона "О банкротстве физических лиц" и призвал его принять не позднее осени, поскольку растущая год от года закредитованность населения может спровоцировать новые беспорядки в стране. 

Ранее сообщалось, что казахстанцы накопили долгов по налогам на сумму 24,3 млрд. тенге.
 

Министр обороны поздравил журналистов с профессиональным праздником

27.06.2022, 13:32 18946
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - В преддверии Дня работников средств массовой информации министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с первыми руководителями редакций республиканских телерадиокомпаний, информационных агентств и печатных изданий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Встреча состоялась в столичной десантно-штурмовой бригаде и прошла в неформальной обстановке, информирует пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан. 
 
Сообщается, что Руслан Жаксылыков поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником, выразил признательность за преданность профессии и пожелал им вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих проектов. 
 

Труд работников средств массовой информации чрезвычайно сложен и ответственен, ведь в ваших руках - слово, одно из мощнейших оружий на земле. Мы всегда ценили и будем ценить его, поскольку именно журналисты помогают формировать современный облик казахстанской армии", - подчеркнул министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. 

 
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева Министерство обороны реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие патриотизма, повышение мотивации подрастающего поколения к прохождению срочной воинской службы. И в этом смысле, безусловно, большая роль принадлежит СМИ. 
 

Об этом, а также о социальной поддержке военнослужащих, призывников и членов их семей, о роли информационных ресурсов в формировании общественного мнения, утверждении подлинных идеалов добра и справедливости шла речь в ходе общения. Не обошли и острые углы, при освещении которых, на взгляд министра, необходим взвешенный и объективный подход", - отметили в пресс-службе МО РК. 

 
Подчеркивается, что посещение десантно-штурмовой бригады позволило журналистам проникнуться военным духом. Для них были организованы выставка образцов вооружения и военной техники, показ экипировки и обмундирования. 
 
В программе были занятия на воздушно-десантном комплексе по отработке прыжков с парашютом, показная работа военных саперов по укладке и обезвреживанию мин, дефиле роты почетного караула. 
 
В ходе мероприятия представители СМИ отметили положительную тенденцию повышения открытости Вооруженных сил для средств массовой информации, а значит, и для общества в целом.
 

В МВД РК рассказали, нужно ли менять автономера жителям новых областей

27.06.2022, 13:01 21296
В МВД РК рассказали, нужно ли менять автономера жителям новых областей
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан рассказали, нужно ли менять автономера жителям трех новых областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Казахстане для идентификации региона регистрации транспортного средства применяется соответствующее цифровое обозначение. Цифровое обозначение регионов на государственных регистрационных номерных знаках присваивается в зависимости от наименования региона на государственном языке в алфавитном порядке", - сказала на брифинге представитель МВД Казахстана Шугыла Турлыбек. 

 
По ее словам, в этой связи МВД предлагается присвоение цифрового обозначения кодов регионов госномеров вновь образовавшимся трем областям: Абайская область - 18, Жетысуская область - 19 и Улытауская область - 20. 
 

При введении новых цифровых обозначений регионов на государственных регистрационных номерных знаках жителям новых областей не требуется замена прежних госномеров на автомобилях", - подчеркнула Шугыла Турлыбек.

 

Трое из пяти новых алматинцев - приезжие

27.06.2022, 12:53 21776
Трое из пяти новых алматинцев - приезжие
АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - Трое из пяти новых жителей Алматы являются приезжими, сообщает акимат города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как говорится в проекте "Основные приоритеты плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", Алматы, как и другие быстрорастущие города, сталкивается с вызовами урбанизации. 
 
Так, отмечается опережающий рост населения за счет внутристрановой миграции: 3 из 5 новых алматинцев - приезжие. Помимо этого, упоминаются "маятниковая миграция (ежедневно въезжает более 400 тысяч человек), рост рисков преступности. Высокий уровень заболеваемости, в 2,3 выше средней по РК от болезней системы кровообращения. Высокий спрос на социальные услуги: 19,6 тысячи дефицит мест в школах". Согласно данным, более 60% государственных сетей поликлиник перегружены в 1,7 раза.
 
Кроме того, в проекте отмечается низкий рост доходов горожан. Так, с 2015 года рост рост реальных доходов населения Алматы составил всего 2%.
 
В мегаполисе регистрируется высокий уровень инфляции - 8,8% с начала 2022 года.
 

При этом сохраняются повышенные инфляционные ожидания. 25%, или 380 тысяч взрослых алматинцев, не имеют доступа к социальному медицинскому страхованию", - говорится в плане развития. 

 
Также отмечается, что 9 из 10 преступлений в мегаполисе совершают безработные. При этом в городе проживает каждый пятый безработный молодой человек страны (14,4 тысячи человек) 
 
Согласно документу, в Алматы имеет место значительная доля теневой экономики - 28,3% от ВРП города (5,4% от ВВП страны). 
 
Также отмечаются дисбалансы в качестве жизни районов города.
 

В южной части – концентрация объектов образования (60%), культуры (85%) и парковых зон (75%). В северной части - промзоны, склады, ветхое жилье (61%). Растущие потоки транспорта, заторы - 470 тысяч городских и 230 тысяч въезжающих машин. Отставание в развитии инженерных сетей: 1/5 дворов и улиц города не освещены; износ электрических сетей 65%, потери в сетях 14%; потери в холодном водоснабжении 30%; более 40 тысяч человек потребляют привозную воду", - говорится в тексте документа.

 
Как сообщалось ранее, последние 10 лет население Алматы очень быстро растет. В 2011 году в городе проживали 1,4 миллиона человек. В 2021 году нас стало более 2 миллионов. 
 

Но на самом деле есть еще "Большой Алматы". Его все видят, но не признают. Пять примыкающих районов - от Узынагаша до Шелека и на север до Капшагая - это все одна агломерация, которая живет своей жизнью", - пишет издание Caravan.kz (статья Адила Урманова). 

 
Также отмечается, что вокруг мегаполиса проживает больше миллиона человек, которые ориентированы на Алматы: основная часть или работает на город, или напрямую трудится здесь. 
 

Окрестности превратились в его спальные районы для бедных. Этот миллион человек - тоже ресурс для недовольства. Все они приехали сюда не потому, что им нравится жить в пробках. Итак, население Алматы - больше 3 миллионов человек. Откуда они появились?" - говорится в материале.

 
Три и области - СКО, ВКО и Костанайская - прямо деградируют. Количество жителей там сократилось по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Люди из всех этих регионов выезжают или за рубеж, или, что чаще, в Нур-Султан и Алматы. 
 
Только в прошлом году сальдо миграции Туркестанской области составило минус 37 тысяч человек, Алматинской - минус 15 тысяч, ВКО - минус 12 тысяч, Жамбылской области - минус 12 тысяч, Костанайской - минус 5,2 тысячи человек. Почти все они оказались в трех городах: Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.
 
Массовая миграция в Алматы и Нур-Султан привела к маргинализации населения. 
 

Во время январских событий в Алматы вместе с боевиками грабили и громили магазины и торговые центры маргиналы. Это обычные граждане Казахстана, которые не смогли или пока не успели устроить свою жизнь. Кто эти люди и откуда они появились?" - пишет Caravan.kz. 

 
Также отмечается, что, судя по хроникам полиции, большая часть мародеров проживает или проживала в Алматы.
 

В большинстве регионов Казахстана сохраняется неустойчивая погода

27.06.2022, 08:20 27196
В большинстве регионов Казахстана сохраняется неустойчивая погода
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, юге ожидаются град, шквал, на юго-западе пыльная буря. По республике ожидается усиление ветра", - информирует РГП "Казгидромет".

 
Днем на большей части Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, на юге Карагандинской областей сохраняется сильная жара. Днем на западе Алматинской, севере, востоке Жетысуской, на западе, севере Жамбылской, на юге Мангистауской, в пустынных районах Туркестанской областей сохраняется очень сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, на западе Алматинской, Абайской, на востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке, Жамбылской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Фабрика "Рахат" опровергла недостоверную информацию о судебной тяжбе с пострадавшей сотрудницей

27.06.2022, 08:00 92486
Фабрика "Рахат" опровергла недостоверную информацию о судебной тяжбе с пострадавшей сотрудницей
АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - АО "ЛОТТЕ Рахат" сделало официальное заявление, в котором опровергло недостоверную информацию о судебном процессе с пострадавшей на производстве сотрудницей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

АО "ЛОТТЕ Рахат", как любая крупная компания, внимательно отслеживает ситуацию, которая складывается вокруг предприятия в информационном пространстве. 

 
В последние дни в средствах массовой информации и социальных сетях активно распространяется информация о том, что в декабре 2021 года на нашем производстве произошел несчастный случай, в результате которого работница предприятия Долгиева А. получила производственную травму и лишилась части руки. Распространяется версия о том, что "… бывшая сотрудница судится с огромной компанией, но компания отказывается компенсировать моральный вред и купить пострадавшей протез". В этой связи мы ответственно заявляем, что эти сведения не соответствуют правде, поданы однобоко и не отражают истинного положения дел.
 
Хотим подчеркнуть, что АО "ЛОТТЕ Рахат" не уклонялось и не уклоняется от своих обязательств перед Долгиевой А. и не отказывалось и не отказывается их исполнить. Судебных исков к нам подано не было, соответственно, Долгиева А. с компанией не судится. Кроме того, Аза является сотрудником компании, и компания сохраняет за ней место работы. С момента получения травмы ей оплачивается больничный лист в полном объеме (100% от средней заработной платы), также ей была оказана материальная помощь для первоначальных нужд в размере 1 000 000 тенге в соответствии с коллективным договором. По мере того как Долгиева А. сможет приступить к работе, ей будет предоставлена позиция с легкими условиями труда с оплатой не ниже, чем на прежней должности. Дополнительно она будет получать ежемесячные страховые выплаты, точный размер которых будет определен страховой компанией. В зависимости от их размера Компания рассматривает дополнительные виды компенсаций своей сотруднице в соответствии со сложившейся практикой и традициями. 
 
Но на данный момент, как акционерное общество, мы обязаны действовать в правовом поле. Если по порядку:
 
15.02.2022 года в адрес АО "ЛОТТЕ Рахат" была направлена досудебная претензия с требованиями о возмещении Долгиевой А.А. расходов по оплате протезно-ортопедического изделия, а также суммы морального вреда.
 
03.03.2022 года был направлен ответ на досудебную претензию со ссылкой на статью 159 Трудового кодекса РК, из императивных норм которого следует, что индивидуальные трудовые споры подлежат обязательному рассмотрению согласительной комиссией.
 
29.03.2022 года претензия Долгиевой А. к работодателю была рассмотрена на согласительной комиссии.
 
Решением согласительной комиссии в удовлетворении требования по возмещению расходов было отказано. Основанием для отказа послужило:
 
  1. Работник не представил в согласительную комиссию какие-либо документы (заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности работника) в соответствии с требованиями законодательства РК, в связи с чем работодатель не имел основания для произведения выплат гр. Долгиевой А.А.
  2. Согласительная комиссия не рассматривает вопросы по взысканию морального ущерба, разрешение которых законодательством отнесено к исключительной компетенции судов.

В целях защиты прав работников при несчастных случаях АО "ЛОТТЕ Рахат" ежегодно заключает договоры обязательного страхования. В исполнение условий договора страхования в установленном законодательством порядке АО "ЛОТТЕ Рахат" был сдан полный пакет документов в страховую компанию для возмещения вреда в связи с наступлением страхового случая по несчастному случаю, как только документы были представлены.
 
В ближайшее время будет определен размер компенсации.
 
Повторим, наша компания ведет политику открытости в отношениях с прессой, мы всегда прислушиваемся к конструктивной критике и готовы к диалогу.
 
В заключение хотим подчеркнуть, что компанией будут предприняты меры в защиту деловой репутации и распространители порочащих сведений будут привлечены к ответственности".
 

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