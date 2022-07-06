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Санитарные ограничения на Курбан айт введены в Алматинской области

05.07.2022, 16:57 45791
Санитарные ограничения на Курбан айт введены в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 5 ИЮЛЯ - Главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал постановление "Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Алматинской области в период празднования Курбан айт", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Акиматам, службам ветконтроля и управлению религий поручено:

  • запретить реализацию скота с автомашин и в частных домовладениях;
  • обеспечить забой и реализацию скота только при наличии ветсправки в убойных пунктах и на площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветслужбы;
  • усилить контроль и надзор на всех убойных пунктах области;
  • провести разъяснительную работу с населением о возможности организации жертвоприношения в онлайн-режиме с подачей заявок на сайте Qurban2022.kz.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь
 
Сегодня Сыдыманов также сообщил на брифинге РСК, что будет вынужден принять меры в случае перехода Алматинской области в "желтую" зону. 
 
По словам спикера, на сегодняшний день в регионах наблюдается динамика роста коронавирусной инфекции. 
 

С начала пандемии в двух регионах зарегистрировано 69 606 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зарегистрировано по 3 случая в Карасайском и Илийском районах и 1 случай в Саркандском районе. Области находятся в "зеленой" зоне. Продолжается работа и по вакцинации населения от коронавирусной инфекции", - сказал Сыдыманов. 

 
По его словам, в случае перехода регионов в "желтую" зону будут приняты дополнительные меры, в том числе:

  • перевод тех, кто находится в тесном контакте с пациентом, в формат удаленной работы;
  • перевод сотрудников и беременных женщин с радикальными противопоказаниями к вакцине COVID-19 в формат удаленной работы;
  • обязательное ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте;
  • проведение собраний в онлайн-формате с участием более 10 человек;
  • рекомендация носить маски на воздушных, ЖД, транспортных и международных автобусных перевозках независимо от зоны эпидемиологической опасности.
 

новости по теме

ВОАД частично перекроют в Алматы

06.07.2022, 17:44 4641
ВОАД частично перекроют в Алматы
АЛМАТЫ. 6 ИЮЛЯ - В Алматы в ночь на 7 июля частично перекроют движение по Восточной объездной дороге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с проведением ремонта дорог с 21.00 6 июля до 07.00 7 июля в ночное время будет частично перекрыто движение (ВОАД) от реки Жарбулак до улицы Толе би", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы. 

 
В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и попросили горожан и гостей города корректировать свой маршрут заранее.
 

"КазТрансГазАймак" необоснованно повысил тарифы на газ в Актюбинской области

06.07.2022, 13:26 23261
"КазТрансГазАймак" необоснованно повысил тарифы на газ в Актюбинской области
АКТОБЕ. 6 ИЮЛЯ - Прокуратура Актюбинской области выявила, что в 2020-2021 годы АО "КазТрансГазАймак" необоснованно завысило цены на товарный газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сообщению областной прокуратуры, монополист необоснованно включил в амортизационные отчисления свыше 1 млрд тенге, что привело к необоснованному повышению тарифа на товарный газ.
 
Для 246 тысяч потребителей, в том числе для более 5 тысяч субъектов бизнеса, тариф снижен с 5311 тенге до 4447 тенге, или на 19%.
 

Кроме того, установлено, что 63 предпринимателям было незаконно отказано в выдаче технических условий на подключение к газовым коммуникациям. Это делалось в угоду обеспечения газом майнинговых компаний, которые работали незаконно", - рассказали в ведомстве.

 
По актам прокурорского надзора нарушения устранены, приняты меры по привлечению "КазТрансГазАймак" к административной ответственности.
 

Множественные нарушения прав людей с инвалидностью госорганами выявлены в Актюбинской области

06.07.2022, 13:10 23886
Множественные нарушения прав людей с инвалидностью госорганами выявлены в Актюбинской области
АКТОБЕ. 6 ИЮЛЯ - Прокуратура Актюбинской области сообщила о выявлении многочисленных нарушений прав людей с инвалидностью в работе уполномоченных госорганов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установили, что 34 лица с инвалидностью незаконно оставлены без постоянной реабилитации и санаторно-курортного лечения. Не обеспечены протезно-ортопедической помощью и вспомогательными средствами передвижения 139 инвалидов", - сообщает областная прокуратура.

 
Несмотря на то что лица с инвалидностью освобождены от уплаты налогов, с 86 граждан удержано платежей на сумму свыше 1 млн тенге.
 
Также сообщается, что более 50 родителей детей с инвалидностью, обучающихся на дому, не получали положенные социальные пособия.
 

В настоящее время внесены акты надзора для устранения всех нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности", - добавили в ведомстве.


В Павлодарской области выявили факты нарушения прав инвалидов.
 

Грозовые дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

06.07.2022, 12:45 25051
Грозовые дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане 7 - 9 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На погоду большей части Казахстана будет оказывать свое влияние южный циклон. Он принесет дожди с грозами, а также ожидаются град, шквал, усиление ветра, сообщает РГП "Казгидромет".
 
7 июля на северо-западе, 7-8 июля на севере, в центре, на юго-востоке, 8-9 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди. Лишь запад Казахстана будет находиться под влиянием западного антициклона, где ожидается погода без осадков.
 

Шымкентские археологи нашли останки древней женщины-воина

06.07.2022, 11:09 24496
ШЫМКЕНТ. 6 ИЮЛЯ - Во время раскопок на могильнике Кызылжар они наткнулись на воинственную кочевницу, возраст которой насчитывает свыше двух тысяч лет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Останки женщины-воительницы - находка для археологов неожиданная. Чтобы добраться до нее, историкам пришлось постараться. Рядом с умершей не только керамика, но и оружие и дорогие украшения. Женское погребение со столь полным вооружением археологи в этом регионе находят впервые. Здесь лук, редкие наконечники стрел, кинжал. Впрочем, воительница любила не только оружие, но еще и стеклянные бусы с подглазурным нанесением золота, гагатовые золоченные и бронзовые украшения, сообщает "Хабар". 
 

Сам по себе курган в пределах 22-25 метров в диаметре. Размер кургана тоже определяет статус человека. То есть это знатная женщина, которая, возможно, была предводителем определенного небольшого круга номадов. Уникально и то, что находки, несмотря на почтенный возраст больше 2 тысяч лет, хорошо сохранились", - рассказал профессор ЮКГПУ Александр Подушкин.


 
По его словам, женщине-воительнице на момент смерти было примерно 50 лет. Предположительно, она относится к сарматскому кругу племен.
 
В соседнем кургане археологов ждали не менее любопытные артефакты. Здесь тоже захоронение женщины. Но историков больше заинтересовали ее личные вещи: бронзовое зеркало, а также игольница. Зеркало является как бы олицетворением человека. Клали его в могилу, произведя ритуальную порчу. Его портили, ломали ручку и били.
 
Находки, по словам археологов, говорят о высоком уровне цивилизации древнего народонаселения. Артефакты передадут в музей. А территории, где проводилось исследование, вернут ее первоначальное состояние. Восстановят исторический ландшафт.
 

Казахстан отмечает День столицы

06.07.2022, 09:11 32281
Казахстан отмечает День столицы
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы, установленный законом РК "О внесении дополнения в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" от 25 июня 2008 года № 47-IV, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Перенос столицы из Алма-Аты в центр Казахстана был определен постановлением Верховного Совета РК "О переносе столицы Республики Казахстан" от 6 июля 1994 года № 106-XIII (именно поэтому 6 июля считается Днем столицы). Окончательное решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу президент РК Нурсултан Назарбаев принял в 1997 году и указом от 20 октября 1997 года № 3700 с 10 декабря 1997 года столицей Казахстана была объявлена Акмола.
 
6 мая 1998 года указом президента РК "О переименовании города Акмолы - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу" от 6 мая 1998 года № 3941 столица была переименована.
 
10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы. И с момента приобретения городом столичного статуса День столицы отмечался 10 июня. В 2006 году День Астаны был перенесен на 6 июля.
 
В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
 

Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях

05.07.2022, 21:23 41481
Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Акмолинской, Атырауской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 июля на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
6 июля на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, юго-востоке области град. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 6 июля на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 6 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, на севере области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 6 июля на северо-западе, севере, юге Абайской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный, на севере, западе, юго-востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду. На западе, в центре Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
6 июля на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
6 июля днем на западе Улытауской области ожидается сильный дождь. На западе, юге области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
6 июля ночью в южной половине, днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
6 июля на севере, западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
6 июля на юго-западе, юге, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на юге, северо-востоке области град, шквал. Ветер северный, на юге, северо-востоке 15-20 метров в секунду.
 
6 июля на севере, западе, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
6 июля в горных районах, 7 июля на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. 6-7 июля ветер юго-западный, 6 июля в горных районах, 7 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 7 июля порывы 25 метров в секунду. 
 
6 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, востоке области сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 

МП: родители свободны в выборе поставщика школьной формы

05.07.2022, 18:50 46131
МП: родители свободны в выборе поставщика школьной формы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - В ходе брифинга заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Жомарт Карамбаев заявил, что родители свободны в выборе любого поставщика школьной формы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ни администрация школы, ни директор, ни региональное управление или районный отдел образования не имеют права заставлять приобретать школьную форму у определенных поставщиков. По этому вопросу обращаюсь к родителям: родители свободны в выборе любого поставщика и могут приобрести соответствующую требованиям школьную форму. Если заранее купили форму, то можно будет ее носить. Никто не вправе запретить ее носить и обязывать покупать новую форму нового цвета", - сказал Жомарт Карамбаев. 

 
Он подчеркнул, что родители могут выбрать ту форму, которая нравится им, и самостоятельно выбирать фирму. При этом окончательное решение по цвету школьной формы будет принимать родительская общественность, попечительский совет и родительские комитеты. Профильные госорганы могут рекомендовать выбор единого цвета школьной формы на административной территории. Аналогичные требования к спортивной форме. 
 
Жомарт Карамбаев отметил, что в приказ министерства № 26 о требованиях к обязательной школьной форме для организаций среднего образования вносятся изменения, которые будут утверждены до конца лета этого года.
 
Ранее Министерство образования и науки РК разработало проект приказа "О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 26 "Об утверждении требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования".
 

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