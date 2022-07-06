Санитарные ограничения на Курбан айт введены в Алматинской области

Акиматам, службам ветконтроля и управлению религий поручено:
- запретить реализацию скота с автомашин и в частных домовладениях;
- обеспечить забой и реализацию скота только при наличии ветсправки в убойных пунктах и на площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветслужбы;
- усилить контроль и надзор на всех убойных пунктах области;
- провести разъяснительную работу с населением о возможности организации жертвоприношения в онлайн-режиме с подачей заявок на сайте Qurban2022.kz.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Сегодня Сыдыманов также сообщил на брифинге РСК, что будет вынужден принять меры в случае перехода Алматинской области в "желтую" зону.
По словам спикера, на сегодняшний день в регионах наблюдается динамика роста коронавирусной инфекции.
С начала пандемии в двух регионах зарегистрировано 69 606 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зарегистрировано по 3 случая в Карасайском и Илийском районах и 1 случай в Саркандском районе. Области находятся в "зеленой" зоне. Продолжается работа и по вакцинации населения от коронавирусной инфекции", - сказал Сыдыманов.
По его словам, в случае перехода регионов в "желтую" зону будут приняты дополнительные меры, в том числе:
- перевод тех, кто находится в тесном контакте с пациентом, в формат удаленной работы;
- перевод сотрудников и беременных женщин с радикальными противопоказаниями к вакцине COVID-19 в формат удаленной работы;
- обязательное ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте;
- проведение собраний в онлайн-формате с участием более 10 человек;
- рекомендация носить маски на воздушных, ЖД, транспортных и международных автобусных перевозках независимо от зоны эпидемиологической опасности.