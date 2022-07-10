АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В Алматы по многочисленным обращениям жителей с 11 июля будут изменены схемы движения некоторых маршрутов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в транспортном холдинге города, изменится движение следующих маршрутов:
в Турксибском районе движение маршрута № 13 по улице Спасская продлили до Северного кладбища. Далее - по схеме;
маршрут № 129, двигаясь в северном направлении, будет заезжать в микрорайон Карасу, а при движении в южном направлении будет ехать прямо по улице Заводская. Далее - по схеме.
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В Алматы изменятся два автобусных маршрута
АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В Алматы по многочисленным обращениям жителей с 11 июля будут изменены схемы движения некоторых маршрутов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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После взрыва на Тенгизе в отпуск отправили около 4 тысяч сотрудников
После инцидента работы были частично остановлены, рабочие отправлены по домам с учетом того, что эти дни будут оплачены. Была сформирована специальная комиссия для выяснения причин инцидента. Для нас это впервые. Компания придает большое значение правилам техники безопасности", - цитирует менеджера по производственным отношениям Гульмиру Бапанову lada.kz.
Один из пострадавших сейчас находится в реанимации областной больницы. В срочном порядке ему была проделана операция. У пациента 1996 года рождения, жителя Курмангазинского района, в результате взрыва были повреждены все внутренние органы, а также сломаны позвоночник и несколько ребер. Его состояние на сегодня очень тяжелое", - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асахан Байдувалиев.
Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая
Важно отметить, суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода", - сообщает Комитет миграционной службы РК.
В Акмолинской области открылась мечеть
На торжественной церемонии открытия принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, главный имам ДУМК по Акмолинской области Куаныш Сабит, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр", - информирует пресс-служба акима региона.
Символично, что именно в этот благословенный день мы открываем мечеть здесь, в селе Родина. В Казахстане в добрососедстве и духовном единении проживают представители 18 конфессий, объединяющих более трех с половиной тысяч религиозных организаций, которые имеют возможность свободно исповедовать религию, развивать культуру и обычаи", - отметил аким области в приветственном слове.
Казахстанский павильон награжден Золотым знаком ВДНХ
Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров вручил Золотой знак руководителю торгово-выставочного павильона "Казахстан" Тамаре Бабаковой", - сообщает МИА "Казинформ".
Мы решили не рвать эту традицию и учредили Золотой знак ВДНХ, который сегодня вручаем национальным павильонам", - добавил он.
На 9 мая это был практически рекорд всех павильонов на ВДНХ, нас посетили 32 тысячи гостей. Сегодня, в День национального гостеприимства и дружбы народов, мы ожидаем 35-40 тысяч посетителей. Люди идут не только посмотреть экспозиции, но и отведать блюда национальной кухни, принять участие в наших мастер-классах, узнать новое о нашей стране", - отметила Бабакова.
Сегодня это многофункциональный комплекс, интересные экспозиции, большое количество посетителей и одно из центральных мест вечернего времени из-за уникальной архитектурной подсветки здания", - отметил заместитель руководителя департамента стратегического развития и управления территорией ВДНХ Игнат Жолобов.
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части РК пройдут дожди, в центре сильные. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, в центре ночью и утром туман. И только на западе и юго-западе РК под влиянием антициклона сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".
Пасти скот в заповедниках разрешили фермерам Мангистауской области
В прошлом году на эти цели из местного бюджета выделили 2,1 млрд тенге. Это оборотные средства. Операторы, закрепленные за пятью районами области, на эти деньги вели закуп и доставку кормов из других регионов. Специалисты направили служебные письма в соседние области с просьбой разрешить у них сенокос. В этом году будет действовать такой же алгоритм", - сообщает телеканал.
Сейчас ведутся переговоры. По предварительным данным, только в Западно-Казахстанской области предусмотрено около 30 тысяч гектаров на сенокос. А в нашей области есть Устюртский и Кендерли-Каясанский заповедники. Мы разъясняем крестьянам, что на этих территориях можно пасти скот. Фермеры проявляют к этому интерес", - рассказал Ташимов.
В десяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Только на западе и юго-западе РК под влиянием антициклона сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".
Накидки за 800 тысяч тенге: 13 акмолинцев оказались жертвой обмана массажных салонов
11 обратившимся потребителям было возвращено более 8 млн тенге, 2 обращения находятся на рассмотрении", - сообщили в комитете.
Презентация, как правило, проводится обычно в презентабельном месте, например, в ресторане. Приятным бонусом является проведение розыгрыша различных призов. При этом фирмы умалчивают о реальной стоимости товара, в случае отсутствия денег мгновенно оформляют на потребителя кредит. В помещении ресторана искусственно создается возбужденная атмосфера, шум, громкая музыка, оживление и в результате с презентации потребители уходят с оформленным кредитом на этот "чудо-товар" на сумму более миллиона тенге", - рассказали в ведомстве.
Если Вам позвонили и пригласили на презентацию, будьте бдительны, не берите с собой деньги и документы, не совершайте необдуманных покупок, не оформляйте кредитных договоров. И ни при каких условиях ничего не подписывайте, даже если это что-то безобидное вроде анкеты. Тем самым вы убережете себя от ненужных расходов и переживаний", - подчеркнули в комитете.
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Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?