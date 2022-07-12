С 12 по 15 июля 2022 года в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Маметовой и Уалиханова. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента. Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.
В Алматы временно перекроют движение на перекрестке улиц Маметовой и Уалиханова
11.07.2022, 09:40 29276
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Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях
11.07.2022, 21:22 10701
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Туркестанской, Карагандинской, Атырауской, Кызылординской, Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 12 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, град. Днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 12 июля на севере Карагандинской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
12 июля на западе, севере, востоке в Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем 12-16 июля на юге региона ожидается очень сильная жара - 42 градуса
12 июля в центре Кызылординской области ожидается днем пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
12 июля ночью в горных и предгорных районах, днем на большей части Жетысуской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
12 июля ночью на севере, западе, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, ночью на западе 15-20, днем на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
12 июля днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, северо-западе, востоке области 15-20, порывы 23 метров в секунду.
В Нур-Султане 12 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
12 июля на западе, севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду.
12 июля на севере, юге, западе Акмолинской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
12 июля ночью на севере, днем на юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 36 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем 12 июля на северо-востоке, в горных районах, днем 13 июля на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, 12 июля в горных районах, днем 13 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
12 июля днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
12 июля на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, западе области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 12-14 июля.
В акимате Жамбылской области опровергли информацию АФМ о хищении 171 млн тенге
11.07.2022, 19:53 13321
ТАРАЗ. 11 ИЮЛЯ - Управление образования акимата Жамбылской области опровергает информацию Агентства по финансовому мониторингу о хищении 171 млн тенге в рамках проекта "Жас маман", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2020 году для закупа оборудования единым организатором по государственным закупкам - управлением энергетики акимата Жамбылской области был проведен конкурс. По итогам конкурса был заключен договор между колледжем и поставщиком "Ай-Дин Тараз курлыс" на поставку оборудования", - сообщили в управлении образования акимата.
В ведомстве подчеркнули, что по первым двум лотам оборудование на сумму 172 480,0 тысяч тенге было принято.
Что касается третьего лота - оборудование не соответствовало требованиям и технической спецификации. О чем в департамент внутреннего государственного аудита Жамбылской области сообщила сама администрация колледжа. И на основании предписания ДВГА по Жамбылской области в приеме оборудования было отказано. В настоящее время в связи с этим идут судебные процессы. Но факта хищения средств нет", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось о выявлении факта хищения бюджетных средств на сумму более 171 млн тенге, выделенных в рамках проекта "Жас маман", целью которого является модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов, в Жамбылской области.
Жители нескольких районов Алматы остались без электричества
11.07.2022, 19:32 14686
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - В результате аварийного отключения без электроэнергии остались жители ряда домов в Алатауском, Жетысуском и Медеуском районах Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации с официального сайта АО "Алатау Жарык Компаниясы", без электричества остались жители домов в квадрате Рыскулова - Кудерина - Немировича-Данченко - Федорова. Аварийное отключение произошло в 16.10.
Аварийное отключение света также произошло в микрорайоне Казахфильм и в районе улиц Оспанова и Ладушкина в Медеуском районе.
До 30 дней сократили срок изготовления паспортов находящимся в России казахстанцам
11.07.2022, 16:51 18791
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Изготовление паспортов казахстанцам, находящимся в России, сокращено до 30 дней, сообщили в пресс-службе МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 10 июля 2022 года на территории России стартовал пилотный проект по переводу в электронный формат государственной услуги "Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей". Данный проект позволит гражданам Казахстана, проживающим в России, обратиться в консульские учреждения Казахстана в городах Казани, Омске, Санкт-Петербурге и Астрахани и оформить паспорт за 30 дней вместо 80 дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время система электронного документирования успешно функционирует в загранучреждениях Казахстана в Германии (Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Ганновер), Республике Корея (Сеул), ОАЭ (Абу-Даби, Дубай), России (Москва), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско), Узбекистане (Ташкент), Японии (Токио) и Турции (Анкара, Стамбул, Анталья).
Кому не нужно платить госпошлину за удостоверение и паспорт, рассказали в правительстве для граждан
11.07.2022, 13:42 23256
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали, кто из казахстанцев освобожден от уплаты госпошлины при получении документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К услугам документирования относятся выдача паспортов, удостоверений личности, видов на жительство и удостоверений лица без гражданства", - сообщили в госкорпорации.
От уплаты госпошлин освобождаются:
- ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
- герои Советского Союза и социалистического труда;
- инвалиды всех групп, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида;
- престарелые, проживающие в учреждениях для престарелых и для инвалидов;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах или интернатах;
- многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алка" и "Кумiс алка";
- граждане, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы.
Данные категории лиц не должны платить госпошлину при обращении в ЦОНы за получением паспортов или удостоверений личности.
Если, являясь представителем льготной категории, вы по ошибке оплатили госпошлину, вы можете вернуть свои деньги. Для этого вам сначала необходимо обратиться в территориальный орган МВД и предоставить документ, подтверждающий льготную категорию. Орган выдаст вам справку о невостребованности оплаченной квитанции. С этой справкой необходимо обратиться в ЦОН либо подать заявку через eGov на возврат суммы", - проинформировали в ведомстве.
После принятия заявления деньги поступят на счет клиента в течение 5 рабочих дней.
"Kaspi жума" пройдет 15, 16 и 17 июля
11.07.2022, 12:12 25746
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В Казахстане вновь пройдет всенародный праздник выгодных покупок "Kaspi жума" от Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
15, 16 и 17 июля все покупки в интернет-магазине на Kaspi.kz и в магазинах партнеров в городах по всему Казахстану в рассрочку на 24 месяца!
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:
Наши любимые клиенты и партнеры давно ждали проведения "Kaspi жума", всенародного праздника выгодных покупок. В этом году "Kaspi жума" станет самой масштабной. В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены более 2 миллионов товаров с бесплатной доставкой. В празднике принимают участие 70 тысяч лучших магазинов по всей стране. Желаем каждому нашему любимому клиенту выгодных покупок и партнерам - больших продаж!"
Среди участников "Kaspi жума" такие известные бренды, как Sulpak, "Мечта", Euromebel, Zeta, "12 месяцев", Adidas, Kimex, Lucente, Pandora, Mon Amie, Marwin и многие другие.
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Сильные дожди с грозами прогнозируют казахстанские синоптики в ближайшие дни
11.07.2022, 12:07 25211
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 12 -14 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отрог северного антициклона с центром над Салехардом окажет свое влияние на северную часть территории страны, южные регионы будут находится в поле пониженного давления и волновой фронтальной деятельности. На большей части республики по мере дневного прогрева воздушные массы станут неустойчивыми, что станет причиной для развития кучево-дождевой облачности и обусловит выпадение дождей: 12-13 июля в центре и на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь на западе и юго-западе страны ожидается погода без осадков и очень сильная жара", - сообщает РГП "Казгидромет".
Основной фон температуры воздуха днем на западе - +34 - +42°С, на юго-западе - +40 - +45°С, на северо-западе - повышение от +28 - +35°С до +30 - +40°С, на севере - колебание от +25 - +33°С до +22 - +30°С, в центре - +22 - +30°С, на востоке - понижение температуры воздуха от +22 - +32°С до +17 - +25°С, на юге - повышение температуры от +29 - +37°С до +32 - +40°С, на юго-востоке страны - от +22 - +32°С до +25 - +35°С.
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник
11.07.2022, 08:38 24361
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - На большей территории Казахстана 11 июля ожидаются дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей территории РК - пройдут дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, на юге - днем пыльная буря, на севере - ночью и утром туман. И только на западе и юго-западе РК под влиянием антициклона все еще сохранится погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Кызылординской области, на западе, северо-востоке Западно-Казахстанской области, на востоке, севере Атырауской области, на севере, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в Атырауской области, на юго-западе Западно-Казахстанской области, на западе, юге Актюбинской области, на юге Мангистауской области ожидается сильная жара.
В Алматы ожидается дождь, гроза, +27 - +29 градусов, скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду.
В Нур-Султане - дождь, +26 - +28 градусов, скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.
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