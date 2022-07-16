В Алматы ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды

АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В связи с многочисленными жалобами жителей города на нерегулируемое движение электросамокатов и отсутствие конкретных правил их использования, в том числе парковки, акимат Алматы инициировал работу по регулированию деятельности сервисов по аренде электросамокатов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате были проведены встречи с представителями четырех крупнейших компаний, которые занимают 100% рынка аренды электросамокатов Алматы. В ходе обсуждений в интересах жителей города был заключен соответствующий меморандум для обеспечения безопасности участников дорожного движения в Алматы, сообщает пресс-служба акимата.

Согласно меморандуму, в городе скорость электросамокатов ограничивается до 25 км/ч с помощью приложений, ужесточаются возрастные требования - арендовать электросамокаты смогут только лица старше 16 лет.

Операторы также будут следить за тем, чтобы электросамокаты не находились в непосредственной близости у входов в метро, возле общественных зданий, на газонах, проезжей и пешеходной части. В городе также будут разработаны специальные парковки. До конца следующего года в городе планируется обустроить 3000 парковочных мест.

Новые правила вступят в силу в течение одного месяца с момента подписания меморандума - до 15 августа.