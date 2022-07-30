Жители Актау обнаружили во дворе жилого дома бесхозную полицейскую форму

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Нур-Султана, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, Актюбинской, Туркестанской, Жетысуской, Кызылординской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 июля в северной половине Акмолинской области ожидается сильный дождь. На северо-западе, востоке области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 30 июля временами ожидаются гроза, днем град.

30 июля днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

30 июля днем на юге Алматинской области ожидается сильный дождь. Гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы временами ожидается гроза.

30 июля ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, днем на востоке области порывы 18 метров в секунду.

Днем 30 июля в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 30 июля в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля в Кызылординской области ветер северо-западный, северный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля на севере, западе Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью на юге области туман. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

30 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза

Ночью 30 июля на востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На востоке, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер северный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.