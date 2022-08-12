Минэнерго РК предупредило о фейковой рекламе, обещающей доход от экспорта нефти и газа в Европу

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Карагандинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Абайской и Актюбинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 августа на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

В Северо-Казахстанской области 12 августа днем на большей части возможен дождь. На севере, западе, востоке области прогнозируются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, западе, востоке области, порывы 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области 12 августа ожидается сильная жара - до 37 градусов.

12 августа в Туркестанской области в горных районах гроза, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 августа в Кызылординской области ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Абайской области 12 августа днем на севере ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области - туман. Днем на севере, западе, в центре области - гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, западе, в центре области, 15-20 метров в секунду.

На востоке Актюбинской области также ожидается гроза. В южной половине области днем сильная жара - до 36 градусов.