Минэнерго РК предупредило о фейковой рекламе, обещающей доход от экспорта нефти и газа в Европу

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Министерство энергетики РК предупредило казахстанцев о фейковой рекламе, обещающей доход от экспорта нефти и газа в Европу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время в социальных сетях распространяется вирусная реклама о неких финансовых платформах в газовой отрасли с обещанием высоких доходов от экспорта нефти и газа в Европу. При продвижении вирусной рекламы упоминаются имена руководства Министерства энергетики РК. Министерство энергетики РК заявляет, что распространяемая вирусная реклама является ложной и не соответствует действительности. Просим казахстанцев быть бдительными и доверять исключительно официальным источникам", - сообщили в Минэнерго.
Информация о деятельности Министерства энергетики РК размещается только на официальном сайте ведомства, а также на официальных страницах Министерства энергетики РК в социальных сетях.
Также сообщаем, что на постоянной основе Агентство по финансовому мониторингу РК предупреждает казахстанцев об участившихся случаях распространения в интернете ложной информации от лжефинансовых компаний, где для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников", - отметили в ведомстве.