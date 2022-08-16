В области Жетысу участок республиканской трассы перекрыли из-за взрывных работ

АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Алматинские водители жалуются на дефицит дизельного топлива на заправках. В управлении предпринимательства и инвестиций города прокомментировали данную ситуацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водители жалуются, что найти дизтопливо практически невозможно. А если солярка есть, то продают ее лимитировано - не больше 20 литров, сообщает телеканал КТК

Со слов водителей, перебои с соляркой в Алматы начались еще на прошлой неделе. Тогда продавали в одни руки не больше 40 литров. Сейчас объем уменьшили почти в два раза.

Сотрудники автозаправочных станций уверяют: топлива нет на нефтебазах, поэтому продают остатки. В первую очередь обслуживают клиентов по талонам, а уже потом всех остальных.

В городском акимате заверили, что делают все возможное, чтобы обеспечить город необходимым объемом дизтоплива. Идет постоянный мониторинг запасов на нефтебазах и АЗС. Налажена бесперебойная поставка солярки с трех казахстанских НПЗ.

Стоит отметить, что рост объема потребления в городе связан с возросшим спросом на дизельное топливо со стороны владельцев большегрузного транзитного транспорта из других регионов. В настоящее время акимат города Алматы совместно с Министерством энергетики РК оказывает содействие крупным сетям АЗС в обеспечении бесперебойных поставок дизельного топлива от трех казахстанских НПЗ (Павлодарский, Атырауский, Шымкентский)", - сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.

По данным управления предпринимательства, "совместно с оптовыми поставщиками прорабатывает вопрос обеспечения жителей необходимыми объемами дизельного топлива. В целях недопущения ажиотажа проводится постоянный мониторинг запасов законтрактованных объемов дизельного топлива на нефтебазах и АЗС, налажена координация с АО "НК "КТЖ" по недопущению срывов поставок дизтоплива в пути. Вопрос по обеспечению мегаполиса дизтопливом находится на особом контроле", сообщает Almaty.tv

Всего в Алматы расположено 220 действующих АЗС, из них 80% принадлежат шести крупным сетям ("КазМунайгаз", Helios, Royal Petrol, Sinooil, PetrolAsia, "Газпромнефть").