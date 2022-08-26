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Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

25.08.2022, 08:08 21316
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - По-прежнему с северо-западным антициклоном на большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на юго-востоке, востоке, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Кызылординской области, на большей части Туркестанской области, юго-западе Западно-Казахстанской области, на западе, востоке Атырауской области, на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей территории Атырауской области, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений, ночью 2-7 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 23-25 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 24-26 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 30-32 тепла.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в семи областях. 
 

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Полицейского, спасшего новорожденного из уличного туалета, повысили до майора

26.08.2022, 08:39 5421
Полицейского, спасшего новорожденного из уличного туалета, повысили до майора
Фото: Instagram/qriim_mvdrk
АЛМАТЫ. 26 АВГУСТА - Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова капитан полиции Нуржан Шатунов получил звание майора за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Тем же приказом лейтенант Газиз Хамаскалиев получит премию в размере трех должностных окладов", - сообщили в МВД РК.

 
Напомним, в Алматы спасли новорожденного из выгребной ямы. На днях ночью полицейские получили вызов о том, что у несовершеннолетней девушки произошел самопроизвольный выкидыш. Она была госпитализирована в одну из больниц города. 
 

После беседы с врачами я решил проехать на место происшествия и осмотреть его. Задался вопросом: "Где плод?" У матери девушки узнал, что до случившегося она некоторое время пробыла в уличном туалете. Внутри я обнаружил следы крови. Посветив фонариком внутрь, увидел ребенка. Он дышал. К этому времени подоспела следственно-оперативная группа, в составе которой был оперуполномоченный отделения криминальной полиции лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев. Мы быстро разобрали доски с пола туалета. Мой коллега - Газиз спустился вниз, в свою служебную рубашку завернул ребенка и осторожно вытащил его оттуда. Тогда дитя заплакал. В этот момент мы все находились в тревожном состоянии, переживали за малыша. Быстро передали мальчика врачам", - рассказал участковый инспектор по делам несовершеннолетних УП Турксибского района Нуржан Шатунов. 

 
По словам мамы 17-летней девушки, она не знала о беременности своей дочери. В настоящее время в отделе полиции при УП Турксибского района по данному факту начато расследование. Обстоятельства устанавливаются. 
 
Отмечается, что ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей, самостоятельно дышит. 
 

Все мои коллеги, кто принимал участие в спасении мальчика, очень обрадовались этой новости. Значит, будет жить. Он ведь с самого рождения боролся за свою жизнь. Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть растет счастливым. Я отец трех мальчиков. Поэтому эта история не оставила меня равнодушным. За судьбой спасенного малыша мы с коллегами обязательно будем внимательно следить и по возможности принимать в ней участие", - заверил Шатунов. 

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

26.08.2022, 08:18 6106
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Погоду на большей территории страны по-прежнему будет формировать южная, юго-восточная периферия обширного малоподвижного антициклона, сохраняя малооблачную и сухую погоду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сохраняется также влияние атмосферных фронтов на севере, северо-западе и юго-востоке РК, в этих регионах ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке и севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Кызылординской области, на большей части Туркестанской области, на западе, востоке Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской области, на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Атырауской области ожидается сильная жара.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в семи областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

25.08.2022, 21:18 12616
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Абайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 26 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара 35 градуса. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
26 августа на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
26 августа на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. На севере области ночью и утром ожидается туман.
 
26 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
26 августа на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
26 августа в северной части Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 метров в секунду. 
 
Ночью 26 августа на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, туман.
 

Две иностранные компании вывели из РК 20,8 млрд тенге, выделенных на строительство дорог

25.08.2022, 15:44 16906
Две иностранные компании вывели из РК 20,8 млрд тенге, выделенных на строительство дорог
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - В Агентстве РК по противодействию коррупцию выявили схему хищения средств иностранными компаниями, участвующими в тендерах на строительство дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установлены коррупционные риски при освоении средств правительственных займов. Алгоритм следующий: в ходе тендера определяется иностранный подрядчик, предоставивший аномально высокую скидку на цену работ. Например, ОАО "СПИК АККОРД" предоставили скидку в 38%, что уже указывало на серьезные риски выполнения работ", - сообщили в Антикоре. 

 
По информации ведомства, после заключения договора подрядчику перечисляется аванс по банковской гарантии, выданной неблагонадежным банком, который, например, находится в офшорной зоне.
 

В последующем размер аванса увеличивается при отсутствии нормативных условий. Подрядчик не выполняет условия договора, и с ним расторгается договор. Далее подрядчик выезжает на родину, а комитет инициирует арбитражное разбирательство", - сообщили в ведомстве.

 
В ходе анализа Антикора выявлены две такие иностранные компании, которые причинили ущерб государству в размере 20,8 млрд тенге.
 

Полицейские Алматы спасли новорожденного из выгребной ямы

25.08.2022, 14:41 18306
Полицейские Алматы спасли новорожденного из выгребной ямы
АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - Полицейские Алматы спасли новорожденного из выгребной ямы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Операция по спасению новорожденного ребенка прошла минувшей ночью в Турксибском районе города, сообщает Polisia.kz.
 

В два часа ночи получили вызов о том, что у несовершеннолетней девушки произошел самопроизвольный выкидыш. Она была госпитализирована в одну из больниц города. После беседы с врачами я решил проехать на место происшествия и осмотреть его. Задался вопросом: "Где плод?". У матери девушки узнал, что до случившегося она некоторое время пробыла в уличном туалете. Внутри я обнаружил следы крови. Посвятив фонариком внутрь, увидел ребенка. Он дышал. К этому времени подоспела следственно-оперативная группа, в составе которой был оперуполномоченный отделения криминальной полиции лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев. Мы быстро разобрали доски с пола туалета. Мой коллега - Газиз спустился вниз, в свою служебную рубашку завернул ребенка и осторожно вытащил его оттуда. Тогда дитя заплакал. В этот момент мы все находились в тревожном состоянии, переживали за малыша. Быстро передали мальчика врачам", - рассказал участковый инспектор по делам несовершеннолетних УП Турксибского района Нуржан Шатунов. 

 
По словам мамы 17-летней девушки, она не знала о беременности своей дочери. В настоящее время в отделе полиции при УП Турксибского района по данному факту начато расследование. Обстоятельства устанавливаются.
 

Мы справились о состоянии ребенка. Он сейчас в реанимации под наблюдением врачей. Уже самостоятельно дышит. Все мои коллеги, кто принимал участие в спасении мальчика, очень обрадовались этой новости. Значит, будет жить. Он ведь с самого рождения боролся за свою жизнь. Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть растет счастливым. Я отец трех мальчиков. Поэтому эта история не оставила меня равнодушным. За судьбой спасенного малыша мы с коллегами обязательно будем внимательно следить и, по возможности, принимать в ней участие", - заверил Шатунов.


 

О земельных участках на сотни миллионов долларов, принадлежащих Болату Назарбаеву, заявил депутат

25.08.2022, 12:25 20761
О земельных участках на сотни миллионов долларов, принадлежащих Болату Назарбаеву, заявил депутат
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Болат Назарбаев владеет 244 гектарами земли на сотни миллионов долларов. Об этом на своей странице в соцсетях заявил депутат мажилиса Ерлан Саиров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам депутата, Болат Назарбаев получил 59 земельных участков общей площадью 244 гектара в Каскелене, Талгаре, Туркестанской области, Нур-Султане. 
 

Рыночная стоимость этих земель составляет сотни миллионов долларов", - сообщил Саиров на свое странице в Facebook

 
При этом он отметил, что, согласно данным МЦРИАП, более 2 млн граждан не могут получить 10 соток земли.
 

Что это за социальная справедливость? Где принципы равноправия в Конституции? Такая социальная диспропорция вызывает гнев у людей", - высказался Саиров.


 

В Казахстане стартовал прием заявок по жилищной программе для военнослужащих

25.08.2022, 11:37 21591
В Казахстане стартовал прием заявок по жилищной программе для военнослужащих
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - АО "Отбасы банк" начинает прием заявок на участие в программе "Аскери баспана" 25 августа 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 Участником программы может стать любой получатель жилищных выплат, имеющий специальный вклад в "Отбасы банке" и не использовавший свои жилищные выплаты на приобретение жилой недвижимости ранее. А именно: 
 
  • имеющие в банке специальные вклады при условии, что данный вклад ранее не был объединен с вкладом, купленным через онлайн-уступку; 
 
  • не имеющие актуальной заявки на участие в программе "Аскери баспана";
 
  • не имеющие актуальной кредитной заявки для получения займа в рамках программы "Аскери баспана";
 
  • не имеющие займа, выданного в рамках программы "Аскери баспана".
 

Прием заявлений на участие в программе будет проводиться в течении 30 календарных дней на портале "Баспана маркет" https://otbasybank.kz/. После его завершения в автоматическом режиме будут сформированы основной и резервный списки. Где единственным критерием отбора будет сумма накопленного вознаграждения на специальном вкладе, то есть шанс пройти в основной список будет выше у тех, кто регулярно осуществлял накопления. Статус о прохождении или непрохождении в основной или резервный список можно будет увидеть в личном кабинете на портале "Баспана маркет", - рассказали в пресс-службе "Отбасы банка".

 
Получателям жилищных выплат, которые пройдут в основной список, необходимо будет в течении 180 календарных дней: 
 
1.        пройти предварительную оценку платежеспособности в отделении Банка, у консультанта Банка или посредством видеозвонка;
 
2.        найти жилье и произвести его оценку;
 
3.        подать кредитную заявку в отделении Банка, у консультанта Банка или посредством видеозвонка.
 
Отмечается, что условия получения займа в рамках программы остались прежними. Минимально необходимая сумма накоплений - от 15%. Ставка вознаграждения по займу - 8% (ГЭСВ от 8,3%). Срок кредитования - до 25 лет. Цель использования - приобретение и ремонт первичного/вторичного жилья, в том числе по договору долевого участия. Нет ограничений по наличию жилья в собственности. Максимально возможная сумма займа может быть рассчитана на выбор клиента по двум вариантам: исходя из размера ежемесячных жилищных выплат и фактической суммы накоплений на депозите, но не менее 15% или исходя из фактических доходов и расходов клиента.         
 

Множественные нарушения в реализации программы "АртСпорт" выявлены в ВКО

25.08.2022, 11:18 19721
Множественные нарушения в реализации программы "АртСпорт" выявлены в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 АВГУСТА - Двойная оплата тренерам, оплата за детей, не посещавших занятия, фиктивные тренировки и другие нарушения вывили прокуроры Восточно-Казахстанской области, проверив реализацию программы "АртСпорт" в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прокурорская проверка установила несовершенство платформы аrtsport.edu.kz, что позволяет отдельным поставщикам, используя мошеннические схемы, получать бюджетные средства за фактически не оказанные услуги.
 
Так, из 136 помещений 71 не соответствует целевому назначению. Занятия проводятся в необорудованных залах, квартирах, подвалах, магазинах, частных жилых домах и даже банных комплексах, что создает реальную опасность для здоровья детей, сообщает телеканал "Астана".
 

У нас такие даже были нарушения - ребенок с семьей уехал в Турцию, а по бумагам он у нас проходит, что на занятиях. Или такие тренеры, у него стоит в 12.00 занятие в Урджаре, а в 13.00 в Семее, и он физически не успеет туда приехать, но полностью табель стоит, что он проводил занятия. Предварительно установлена сумма ущерба более 8 миллионов тенге. Сейчас материалы будут переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения", - рассказал исполняющий обязанности начальника управления по защите общественных интересов ВКО Ермек Атрауанов.

 
По данным телеканала, на сегодня в области 133 поставщика организуют 57 видов секций и кружков, которыми охвачено более 12 тысяч детей. Из бюджета на "AртСпорт" выделено 1,4 миллиарда тенге. 

Шымкентских чиновников подозревают в хищении 10 млн тенге по программе "АртСпорт".
 

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