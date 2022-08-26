Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - По-прежнему с северо-западным антициклоном на большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь на юго-востоке, востоке, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Кызылординской области, на большей части Туркестанской области, юго-западе Западно-Казахстанской области, на западе, востоке Атырауской области, на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на большей территории Атырауской области, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений, ночью 2-7 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 23-25 тепла.
В Алматы: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 24-26 тепла.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 30-32 тепла.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в семи областях.