Штормовое предупреждение объявили в семи областях

Фото: Миноброны РК

НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обращаясь к участникам игр, начальник Генерального штаба Марат Хусаинов отметил, что ежегодные международные военно-спортивные состязания имеют огромное значение для совершенствования боевой подготовки и мастерства военнослужащих.

Конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Тактический стрелок" и "Меридиан" проводились на трех учебных полигонах в Жамбылской, Карагандинской и Акмолинской областях. В них приняли участие команды из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мали, России, Таджикистана и Узбекистана, рассказали в Министерстве обороны РК.

В ведомстве подчеркнули, что во всех трех конкурсах убедительные победы одержали военнослужащие Казахстана.

В Жамбылской области на полигоне Гвардейский в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" первое место заняли казахстанские минометные расчеты. Вторыми по итогам всех этапов стали военнослужащие России. На третьем месте - артиллеристы Азербайджана.

На полигоне "Спасск" в Карагандинской области в конкурсе "Тактический стрелок" с первого этапа лидерство захватила команда Казахстана. Наши воины уверенно победили на всех этапах и первенствовали по итогам конкурса. На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда Китая, третье место поделили сборные Узбекистана и России.

Военные топографы состязались в профессиональном мастерстве на полигоне "Амандык" в Акмолинской области, где сама природа создала разнообразные условия для проведения соревнований. Первое место в конкурсе "Меридиан" заняла команда Казахстана, серебро досталось военнослужащим Китая, третье место поделили команды из Беларуси и Узбекистана.

Все победители и призеры соревнований награждены медалями и дипломами. Кроме того, в каждом конкурсе отмечены призами победители в отдельных номинациях.

Тем временем глава оборонного ведомства РК Руслан Жаксылыков встретился со своим узбекским коллегой Баходиром Курбановым в рамках совещания министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены аспекты текущего состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и Узбекистана в военной области. Состоялся обстоятельный диалог по вопросам подготовки кадров, проведению совместных мероприятий боевой подготовки, военно-технического сотрудничества. Министры обменялись мнениями в отношении вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе", - проинформировали в Миноброны.

Стороны высоко оценили уровень взаимодействия между странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных форматов и интеграционных структур с СНГ и ШОС.