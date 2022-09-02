Получить увечья вместо знаний рискуют ученики разваливающейся школы в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Построенная 5 лет назад в селе Отегулы Туркестанской области школа разваливается на глазах. Жители боятся отпускать в нее своих детей, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на телеканал Otyrar

Школа на 250 мест расположена на окраине города Шардара. Ее отстроили и сдали в эксплуатацию всего 5 лет назад, но учиться здесь с каждым днем становится опасно. Стены в школьной столовой покосились и могут рухнуть", - сообщает телеканал.

Одну часть школы вообще пришлось закрыть.

Объект был сдан с задержками, при строительстве выявили множество недочетов, которые приходилось устранять. Через год школу все же приняли в эксплуатацию, но спустя некоторое время стены начали покрываться глубокими трещинами. Учителям приходится подпирать падающие стены досками", - сообщает телеканал.

Родители боятся отпускать детей в школу, чтобы вместо знаний они не получили увечья. По словам одной из жительниц, страшно даже представить, что случится, если дети поднимутся на второй этаж и в этот момент произойдет обрушение.

Директор школы обращалась и в отдел строительства, который принимал объект, и в областное управление, но безрезультатно. На те средства, которые выделили из бюджета на текущий ремонт, педагогам приходится залатывать дыры.

По словам чиновников, подобные школы есть также в Сайрамском, Жетысайском и Мактааральском районах. Областное управление образования намерено составить список недобросовестных застройщиков и передать его в правоохранительные органы. Наказание должны понести и те, кто принял объекты.

Вот только это никак не поможет педагогам, которые вынуждены собственными силами устранять ошибки строителей", - резюмирует Otyrar.