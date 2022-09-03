Пенсионные выплаты повысят в Казахстане

Фото: СЦК РК
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы, озвученный вчера в послании президента Касым-Жомарта Токаева, предусматривает повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%", - сообщает СЦК РК.
Сейчас система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.
В целях повышения эффективности пенсионной системы и обеспечения граждан адекватными размерами пенсий в рамках проекта Социального кодекса планируется провести следующие преобразования.
1. В период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной - со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.
За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров", - подчеркнули в СЦК.
2. С 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 месячных расчетных показателей.
Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение 3 лет - со 109 до 138 тысяч тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения", - пояснили в СЦК.
Ранее в Министерстве труда и соцзащиты населения рассказали о дополнительных мерах соцподдержки семей.