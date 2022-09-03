Увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком - в Минтруда рассказали о дополнительных мерах соцподдержки семей

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В проекте Социального кодекса Республики Казахстан помимо дейсвтующих государственных пособий и социальных выплат предусмотрены нормы, улучшающие соцподдержку семей с детьми на государственном уровне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Минтруда, во-первых, сроки выплаты государственного пособия по уходу за ребенком и социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком будут увеличены с одного года до полутора лет.

При этом в случае раннего выхода на работу получателя выплаты из ГФСС ее размер будет сохранен на уровне госпособия. Необходимо подчеркнуть, что размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений", - уточнили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Во-вторых, родители, имеющие стаж участия в системе социального страхования менее 6 месяцев за последние 2 года до рождения ребенка, будут получать государственное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое из республиканского бюджета наряду с неработающими лицами.

В-третьих, для установления социальной справедливости будет дифференцирован размер пособия награжденным матерям. Так, размер пособия для награжденных подвеской "Алтын алка" или получивших ранее звание "Мать-героиня", награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени увеличится с 6,4 МРП до 7,4 МРП.

На сегодняшний день матери, родившие и воспитавшие 6 и 7 и более детей, получают одинаковые размеры пособий.

При этом многодетным матерям, родившим и воспитавшим более 6 или 7 детей, как дань уважения будет установлен статус награжденных матерей.

В-четвертых, в целях включения в стаж работы при назначении пенсии индивидуальным помощникам, занятым предоставлением услуг для детей с инвалидностью, с 2023 года будут осуществляться пенсионные взносы.

В-пятых, с целью предоставления семьям, получающим адресную социальную помощь, возможности самостоятельно покупать продуктовые наборы будет осуществлена монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого детям в возрасте от 1 до 6 лет, путем установления дополнительной выплаты на детей из числа получателей АСП.

В настоящее время система социальной поддержки семей предусматривает разные жизненные ситуации и включает в себя социальную выплату по беременности и родам из ГФСС, пособие на рождение ребенка, по уходу за ребенком до достижения им одного года для неработающих женщин из государственного бюджета и для работающих женщин - из ГФСС, пособия многодетным семьям и награжденным матерям, которые выплачиваются без учета дохода семьи.

Также предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком до достижения им одного года, в размере 10% от среднемесячного дохода.



