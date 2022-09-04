Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Погоду большей территории Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь на северо-западе, севере, западе РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами и выпадением града. По республике местами ожидается усиление ветра, на западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областей, на западе и юге Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Акмолинской, Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на большей части Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской, Улытауской областей, на юге Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей, на юге, востоке Костанайской области сохраняется сильная жара.
На большей части Павлодарской области ожидается сильная жара.
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 34-36 тепла.
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 31-33 тепла.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 34-36 тепла.
Как сообщалось ранее, сильная жара ожидается в ряде регионов.