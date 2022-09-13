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Руководитель спецЦОНа Актобе уволен за завышение цен на госуслуги

12.09.2022, 15:15 17091
Руководитель спецЦОНа Актобе уволен за завышение цен на госуслуги
Фото: kolesa.kz
АКТОБЕ. 12 СЕНТЯБРЯ - Прокуратура Актюбинской области установила факт завышения стоимости медосмотра в специализированном ЦОНе Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью из города Сары-Агаш Туркестанской области проводило медицинский осмотр, установив стоимость осмотра у нарколога в размере 5000 тенге и 8000 тенге за осмотр у других специалистов", - сообщили в областной прокуратуре. 

 
В ведомстве отметили, что при этом товарищество не имело лицензии и санитарного заключения на оказание медицинских услуг, а стоимость осмотра нарколога не должна превышать тариф в размере 1015 тенге, установленный Минздравом РК. 
 

Товарищество привлечено к административной ответственности за нарушение правил лицензирования, договор на оказание медицинских услуг без разрешительных документов расторгнут, а руководитель "спецЦОНа" освобожден от занимаемой должности", - заявили в прокуратуре. 

 

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Ряд нарушений авиационной безопасности выявлен в аэропорту Усть-Каменогорска

13.09.2022, 10:55 561
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13 СЕНТЯБРЯ - АО "Авиационная администрация Казахстана" в период с 22 – 23 августа текущего года проведена внеплановая инспекционная проверка по авиационной безопасности деятельности АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" на предмет соответствия требованиям законодательства в области использования воздушного пространства и деятельности авиации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По результатам проверки выявлен ряд систематических нарушений требований авиационной безопасности. 

За нарушение требований авиационной безопасности и в соответствии со статьёй 107 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" первый руководитель аэропорта Короленко Н.И., его заместитель – руководитель службы авиационной безопасности аэропорта Григорьев Р.А. и АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" были привлечены к административной ответственности по статье 570  Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" в виде штрафа на общую сумму 480 МРП (735 120 тенге)", - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации РК.

 

Карагандинцы выступили против точечной застройки

13.09.2022, 09:57 2071
Карагандинцы выступили против точечной застройки
КАРАГАНДА. 13 СЕНТЯБРЯ - Карагандинцы выступили против возведения медицинской клиники в центре города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жильцы опасаются, что стены и фундамент старых многоэтажек просто не переживут стройки по соседству. Возмущены люди и захватом детский площадки. Через социальные сети они обратились с просьбой защитить их единственное жилье, сообщает телеканал "Астана".
 
По словам местных жителей, свой двор, подъезд к нему, комфорт, безопасность, тишину и даже солнечный свет в окнах они отстаивают уже больше 15 лет. И всякий раз лакомый кусочек земли в самом центре Караганды не дает покоя бизнесменам. В разные годы тут пытались построить жилой дом, подземную парковку, теперь вот частное медучреждение. 
 

Тут хотят построить клинику. Это здание четырехэтажное, здоровенное. Мы опасаемся, что коммуникации дома могут пострадать. Вот даже визуально взгляните, вот сюда поставят здание, все станет узким", - сказал житель города Анатолий Криворотько.

 
Между тем в отделе архитектуры сообщили, что приступили к поискам нового участка земли для строительства частной клиники. 
 

Мы послушали местное сообщество и пришли к тому, что, да, он вложил немалые деньги, но мы поищем другие варианты, он передислоцируется в другое место, где ему никто не будет мешать. Будем в правовом порядке изымать. И взамен предоставлять земельный участок", - прокомментировал глава отдела архитектуры и градостроительства Караганда Куат Бектемисов.

 
Чиновники пока не определились, как можно в будущем использовать этот участок. Но не исключают, что его просто благоустроят.

Напомним, в августе в Нур-Султане прошел митинг против точечной застройки.

Жители Алматы выступили против строительства многоэтажки в микрорайоне Алмагуль.
 

В Алматинской области ввели в эксплуатацию новую ветроэлектростанцию

13.09.2022, 08:59 3416
В Алматинской области ввели в эксплуатацию новую ветроэлектростанцию
АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане введена в эксплуатацию новая ветроэлектростанция (ВЭС), мощность которой составляет 60 МВт. Энергетический объект возведен в Енбекшиказахском районе Алматинской области в так называемом Шелекском коридоре, уникальном регионе для развития потенциала ВИЭ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Стоимость проекта 37,4 млрд тенге. Новая станция включает в себя 24 ветроэнергетические установки, каждая номинальной мощностью 2,5 МВт. Кроме этого, установлена подстанция к ней, сопутствующая инфраструктура, а также подведены воздушные линии электропередачи. Станция построена с использованием оборудования компании GoldWind - одного из ведущих мировых производителей ветряных турбин", - сообщили в АО "Самрук-Энерго". 

 
Новая ВЭС будет вырабатывать 225,7 млн кВтч электроэнергии в год. Помимо производственных характеристик, проект важен для региона своей экологической составляющей. Строительство и запуск электростанции позволит снизить до 206 тысяч тонн выбросы парниковых газов, а также заместит порядка 89 тысяч тонн условного топлива в год. 
 
Проект реализован казахстанским электроэнергетическим холдингом АО "Самрук-Энерго" в партнерстве с китайской корпорацией Power China.
 
Старт проекту по телемосту в формате онлайн дали министр энергетики РК Болат Акчулаков и председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.
 
Кроме того, в рамках мероприятий по вводу в эксплуатацию ВЭС состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Power Construction Corporation of China Ltd. Документ предусматривает реализацию второй фазы проекта с расширением станции и увеличением ее мощности до 300 МВт.
 

Уверен, что проект ВЭС в Шелекском коридоре станет еще одним примером успешного партнерства с КНР в актуальном на сегодня вопросе обеспечения энергетической безопасности и развития альтернативных источников энергии. Станция мощностью 60 МВт с дальнейшим расширением до 300 МВт позволит обеспечить чистым электричеством юго-восточные регионы Казахстана", - отметил Алмасадам Саткалиев.

 
На стадии строительства нового энергообъекта было обеспечено работой 300 человек. Для дальнейшей эксплуатации станции подготовлено и трудоустроено 14 специалистов. 
 
Как отметили эксперты АО "Самрук-Энерго", несмотря на действующие сегодня в Алматы и области энергетические мощности - Алматинские ТЭЦ, Капшагайская и Алматинский Каскад ГЭС, Жамбылская ГРЭС, а также Иссыкская, Мойнакская, Катаральские, Талдыкорганские ГЭС, регион является энергодефицитным и не располагает в достаточной мере собственными топливными ресурсами. Из-за недостатка генерирующих мощностей потребность области в электроэнергии закрывается собственными энергоисточниками только на 50%. Дефицит восполняется от внешних энергопроизводителей (из северных областей республики, Жамбылской ГРЭС и Кыргызстана). 
 
По словам и.о. председателя правления АО "Самрук-Энерго" Серика Тютебаева, компания уделяет особое внимание развитию возобновляемой энергетики. В энергетическом холдинге на сегодня действует 5 объектов ВИЭ - солнечные, ветровые электростанции, малые ГЭС. Выработка электроэнергии этими объектами ВИЭ за январь-июль 2022 года составила 206,6 млн кВтч, что на 8,9% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 
 

В Алматинской области есть много природных возможностей для производства "зеленой" электроэнергии. Помимо потенциала солнца и ветра, "Самрук-Энерго" уделяет особое внимание развитию гидроэнергетики, о чем свидетельствуют завершенные проекты по строительству Мойнакской ГЭС и модернизации Шардаринской ГЭС. В портфеле компании ряд проектов по строительству новых гидроэлектростанций. В частности, строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или мощностью 40 МВт, которая позволит выровнять неравномерные недельно-суточные попуски Капшагайской ГЭС и перевести станцию в режим покрытия пиковых нагрузок с использованием всей располагаемой мощности. Также, компанией ведутся предпроектные работы по строительству ГЭС-29 на реке Шелек с целью создания источника электроэнергии для поставки в дефицитную энергосистему Алматинской области. В долгосрочной перспективе планируется реализация проекта по реконструкции и модернизации каскада ГЭС АлЭС в Алматинской области. Проект позволит эффективно использовать гидротехнические ресурсы реки Большая Алматинка, увеличив выработку электроэнергии на реконструируемых ГЭС-1 и ГЭС-2", - отметил руководитель АО "Самрук-Энерго".

 
Всего, по данным Министерства энергетики РК, на июль 2022 года в Казахстане действует 142 объекта ВИЭ. С начала года в Казахстане введено в эксплуатацию 8 объектов суммарной мощностью 322 МВт. До конца 2022 года планируется ввод 13 объектов суммарной установленной мощностью 153 МВт.
 

Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

13.09.2022, 08:15 5406
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Север, северо-запад, восток и юго-восток Казахстана все еще будет под властью циклонической деятельности и атмосферных фронтов, с которыми пройдут дожди, на северо-западе, западе с грозами, ночью на севере, в горных районах востока, юго-востока - осадки (дождь, мокрый снег), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По РК ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, днем на западе с пыльной бурей. На севере, северо-западе, в центре РК - ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, в центре Карагандинской области, на западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Ночью на северо-востоке Акмолинской области ожидаются заморозки 3 градуса.
 
Ночью на севере Костанайской, Актюбинской областей, северо-востоке Северо-Казахстанской области, юго-западе, востоке Павлодарской области, на севере, в центре Карагандинской области, на востоке Восточно-Казахстанской области, западе Абайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
 

Общественники не согласны с решением по VIP-терминалу в аэропорту Алматы

13.09.2022, 08:14 4846
Общественники не согласны с решением по VIP-терминалу в аэропорту Алматы
АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - 12 сентября состоялись вторые открытые консультации с общественностью по проектам строительства нового международного терминала в аэропорту Алматы. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В июне 2022 года на сайте аэропорта представили концептуальные проекты нового терминала с двумя вариантами строительства. В начале сентября там же опубликовали отчет об оценке проектов по расширению воздушной гавани. Новое здание международного терминала окончательно решили расположить на месте нынешнего VIP-терминала, а само здание VIP-терминала реконструировать на новом месте - к югу от существующей зоны терминала, сообщает Informburo.kz.
 
12 сентября на публичных слушаниях общественники должны были более детально рассмотреть окончательный вариант расширения аэропорта. Общественники отметили, что они не против нового международного терминала. Их не устроило, что окончательный вариант по расширению аэропорта преподнесли как свершившийся факт.
 

Нам здесь не о чем спорить вообще, так как у нас всего два варианта: да или да. Изначально была просьба организовать международный конкурс, чтобы было множество вариантов, но сейчас вариантов нет. Мы предлагали интегрировать терминал в здание нынешнего VIP-терминала, и тогда все были бы счастливы, но руководство аэропорта не захотело останавливаться на этом варианте", - сказал местный архитектор Айдын Акбай.

 
В представленном аэропортом отчете говорилось, что "сама структура VIP-терминала считается несущественной, но художественные витражные панели и окружение, включая декоративный тимпан, будут перенесены в новое здание". Почетный архитектор Республики Казахстан Ерлан Сакипов не согласился с этим, указывая, что здание VIP-терминала важно само по себе.
 

Если дело было бы только в отдельных элементах, то можно было бы просто их поставить в музей, и проблем бы не было. Само здание VIP-терминала - единый объект в ансамбле с окружающей застройкой. Он ни в коем случае не может рассматриваться по отдельности: кусок, витраж, орнамент и так далее. Ни местные архитекторы, ни местные жители, ни активисты не принимают окончательный вариант. Сейчас нас просто ставят перед фактом. Так не пойдет", - сказал Ерлан Сакипов.

 
Сообщается, что второй период консультаций с общественностью начался 5 сентября и продлится две недели. Комментарии насчет окончательного дизайна нового международного терминала можно оставить на сайте аэропорта.
 
Как сообщалось ранее, в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта. 
 
По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов. 
 

Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Солтанбаев. 

 

Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях

12.09.2022, 21:20 11696
Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 13 сентября на северо-западе Акмолинской области ожидается мокрый снег, На севере, востоке области ночью и утром ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.
 
В Нур-Султане 13 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
 
13 сентября днем на юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
13 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
13 сентября днем в Актюбинской области ветер юго-восточный, на юго-западе области ожидаются порывы 18 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
 
13 сентября днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
13 сентября ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ночью на севере, в центре области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
13 сентября ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
13 сентября ночью на западе Абайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
13 сентября на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе области 15-20 метров в секунду.
 
13 сентября на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 3 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
13 сентября ночью и утром на юго-западе Павлодарской области ожидается туман. На юго-западе, востоке области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. 
 
13 сентября ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.
 
Днем 13 сентября в горных районах, сутки 14 сентября на севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ранее синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня. 
 

Новый план развития Алматы представил Досаев

12.09.2022, 15:40 16311
Новый план развития Алматы представил Досаев
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 12 СЕНТЯБРЯ - В Алматы появятся пять полицентров вместо одного - "Север", "Запад", "Юго-запад", "Восточные ворота" и "Исторический центр". Предполагается, что в них будет проживать большая часть городского населения, заявил, представляя сегодня программу развития Алматы до 2025 года и основных приоритетах до 2030 года, аким города Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При создании нового плана города разработчики опирались на опыт таких городов, как Токио и Лондон, сообщает "Экспресс-К"
 

Столицы Японии и Великобритании успешно добились создания нескольких экономических и культурных центров в пределах мегаполисов, решив проблемы с неравномерным развитием разных частей города", - говорится в сообщении газеты. 

 
В Алматы за основу развития полицентров решено взять модель комфортной квартальной структуры исторического центра с учетом его привлекательности для горожан, предпринимателей и туристов, сообщает пресс-служба акимата. 
 

К примеру, полицентр "Север" по проекту будет расположен на территории, прилегающей к железнодорожной станции Алматы-1. Производства и рынки с этого района предлагается убрать. При этом часть территорий будут использовать под рекреацию и озеленение (вдоль БАКа, в роще Баума). Кроме того, в полицентре будет активно развиваться сфера услуг", - говорится в пресс-релизе. 

 
Полицентр "Восточные ворота" будет сформирован в районе Талгарского и Кульджинского трактов, станет логистическим хабом и выставочно-развлекательным местом в районе аэропорта. 
 
Полицентр "Запад" запланировано развивать северо-западнее пересечения проспектов Саина и Рыскулова. На его территории разместят индустриальные предприятия и транспортно-логистический хаб.
 

Юго-запад" будет располагаться в районе проспекта Райымбека и пробиваемой улицы Алатау. В этом месте планируется разместить мини-промышленные парки, объекты торговли и логистики. Также он будет дополнен объектами агропромышленной переработки, торгово-логистическими комплексами и административно-деловыми центрами", - сообщает акимат. 

 
Ядром Алматы останется "Исторический центр". Здесь будут и дальше развиваться инфраструктура, сфера обслуживания и туристические направления. При соблюдении сбалансированной и эффективной плотности заселения и наполнения района общественными, коммерческими и иными объектами развитие полицентров будет способствовать росту экономической активности и социализации улиц. 
 

При этом все районы за счет интегрированности и связанной сети улиц не будут изолированы друг от друга и от исторического центра. Напротив, горожане смогут легко перемещаться в любую точку города. Коридоры подобных перемещений могут стать привлекательными для бизнеса в сфере перевозок, торговли, культурного досуга, развлечений и т. д. Завершить формирование структуры полицентров с учетом экономической специализации планируется к 2030 году", - резюмировали в акимате. 

 

Мокрый снег и заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана

12.09.2022, 11:23 19771
Мокрый снег и заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Согласно прогнозу синоптиков, на ближайшие три дня в ряде регионов Казахстана ожидается похолодание, в горных районах - мокрый снег и заморозки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На северную половину Казахстана будет оказывать влияние северо-западный холодный антициклон. На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, в горных районах востока, юго-востока ночью возможен переход дождя в мокрый снег", - информирует РГП "Казгидромет".

 
По данным синоптиков, 14-15 сентября на востоке пройдут сильные дожди. Также по республике ожидается усиление ветра. 
 

В ночные часы на севере, северо-западе, в центре, 15 сентября на востоке, в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются заморозки до 3 градусов", - предупредили в Казгидромете. 


Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана 12 сентября.
 

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