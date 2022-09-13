Новый план развития Алматы представил Досаев

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При создании нового плана города разработчики опирались на опыт таких городов, как Токио и Лондон, сообщает "Экспресс-К".
Столицы Японии и Великобритании успешно добились создания нескольких экономических и культурных центров в пределах мегаполисов, решив проблемы с неравномерным развитием разных частей города", - говорится в сообщении газеты.
В Алматы за основу развития полицентров решено взять модель комфортной квартальной структуры исторического центра с учетом его привлекательности для горожан, предпринимателей и туристов, сообщает пресс-служба акимата.
К примеру, полицентр "Север" по проекту будет расположен на территории, прилегающей к железнодорожной станции Алматы-1. Производства и рынки с этого района предлагается убрать. При этом часть территорий будут использовать под рекреацию и озеленение (вдоль БАКа, в роще Баума). Кроме того, в полицентре будет активно развиваться сфера услуг", - говорится в пресс-релизе.
Полицентр "Восточные ворота" будет сформирован в районе Талгарского и Кульджинского трактов, станет логистическим хабом и выставочно-развлекательным местом в районе аэропорта.
Полицентр "Запад" запланировано развивать северо-западнее пересечения проспектов Саина и Рыскулова. На его территории разместят индустриальные предприятия и транспортно-логистический хаб.
Юго-запад" будет располагаться в районе проспекта Райымбека и пробиваемой улицы Алатау. В этом месте планируется разместить мини-промышленные парки, объекты торговли и логистики. Также он будет дополнен объектами агропромышленной переработки, торгово-логистическими комплексами и административно-деловыми центрами", - сообщает акимат.
Ядром Алматы останется "Исторический центр". Здесь будут и дальше развиваться инфраструктура, сфера обслуживания и туристические направления. При соблюдении сбалансированной и эффективной плотности заселения и наполнения района общественными, коммерческими и иными объектами развитие полицентров будет способствовать росту экономической активности и социализации улиц.
При этом все районы за счет интегрированности и связанной сети улиц не будут изолированы друг от друга и от исторического центра. Напротив, горожане смогут легко перемещаться в любую точку города. Коридоры подобных перемещений могут стать привлекательными для бизнеса в сфере перевозок, торговли, культурного досуга, развлечений и т. д. Завершить формирование структуры полицентров с учетом экономической специализации планируется к 2030 году", - резюмировали в акимате.