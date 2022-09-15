В Павлодаре без разрешительных документов возводят 15-этажный ЖК

ПАВЛОДАР. 14 СЕНТЯБРЯ - В центре Павлодара забивают в землю бетонные сваи. По словам жильцов близлежащих домов, на стенах их жилищ появились трещины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным телеканала "Хабар24" , в паспорте объекта написано, что сносится здание бывшего торгового дома "Арай". Но когда сносят, сваи не забивают. Это уже другой вид работ, требующий разрешительных документов, которых нет.

4 июля текущего года данному юридическому лицу утвержден проект застройки постановлением акимата города Павлодара. 16 июля текущего года выдано разрешение на постутилизацию существующего объекта. В настоящее время разрешительные документы на объект строительства не выдавались. То есть АПЗ, согласование эскизного проекта. Без этих документов строить нельзя", - сказал заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства Павлодара Жангельды Шолгунбаев.

Жители дома, которые ощущают удары в своих квартирах, написали коллективную жалобу. Компетентные органы скоро посетят стройплощадку. Но люди не верят, что найдется сила, которая остановит незаконную стройку.

Сообщается, что в доме живет много пожилых людей и детей с особыми потребностями. К ним вовремя может не попасть скорая.

Застройщик перекрыл часть улицы Исиналиева, по которой раньше ездили неотложки. Здесь рядом расположена станция скорой помощи. Проезд напрямую теперь закрыт, и водителям приходится объезжать целый квартал, теряя драгоценные минуты.





В управлении ГАСК есть уведомление застройщика о проведении контрольной забивки свай в целях динамических испытаний. Но для этого, говорят специалисты, не обязательно забивать несколько сотен свай.

На сегодняшний день управлением направлено извещение в отношении застройщика ТОО "Капитал ПВ" о проведении внеплановой проверки. В случае выявления нарушений управлением будут предприняты меры в рамках законодательства Республики Казахстан", - пояснил главный специалист управления ГАСК Павлодарской области Дархан Омаров.

Проектировщики объекта утверждают, что получили результаты динамических испытаний. Застройщик приступил к укреплению грунта.

Это подготовительные работы в рамках строительно-монтажных работ по будущему строительству объекта. Мы готовим документацию для прохождения разрешительных процедур", - рассказала руководитель проектной группы Наталья Сурина.

По ее словам, на стройплощадке уже забиты сваи почти на 80%. Хотя согласно СНиПАМ по организации строительного производства, как уверяют эксперты, забивка свай относится к строительно-монтажным работам и никак не к подготовительным.





Карагандинцы выступили против точечной застройки.



