Карагандинцы выступили против точечной застройки.

КАРАГАНДА. 13 СЕНТЯБРЯ - Карагандинцы выступили против возведения медицинской клиники в центре города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жильцы опасаются, что стены и фундамент старых многоэтажек просто не переживут стройки по соседству. Возмущены люди и захватом детский площадки. Через социальные сети они обратились с просьбой защитить их единственное жилье, сообщает телеканал "Астана".
По словам местных жителей, свой двор, подъезд к нему, комфорт, безопасность, тишину и даже солнечный свет в окнах они отстаивают уже больше 15 лет. И всякий раз лакомый кусочек земли в самом центре Караганды не дает покоя бизнесменам. В разные годы тут пытались построить жилой дом, подземную парковку, теперь вот частное медучреждение.
Тут хотят построить клинику. Это здание четырехэтажное, здоровенное. Мы опасаемся, что коммуникации дома могут пострадать. Вот даже визуально взгляните, вот сюда поставят здание, все станет узким", - сказал житель города Анатолий Криворотько.
Между тем в отделе архитектуры сообщили, что приступили к поискам нового участка земли для строительства частной клиники.
Мы послушали местное сообщество и пришли к тому, что, да, он вложил немалые деньги, но мы поищем другие варианты, он передислоцируется в другое место, где ему никто не будет мешать. Будем в правовом порядке изымать. И взамен предоставлять земельный участок", - прокомментировал глава отдела архитектуры и градостроительства Караганда Куат Бектемисов.
Чиновники пока не определились, как можно в будущем использовать этот участок. Но не исключают, что его просто благоустроят.
Напомним, в августе в Нур-Султане прошел митинг против точечной застройки.
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