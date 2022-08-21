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Не город, а каменные джунгли: митинг против точечной застройки прошел в столице

20.08.2022, 13:32 55106
Не город, а каменные джунгли: митинг против точечной застройки прошел в столице
Фото: Telegram/Артспорт
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Жители Нур-Султана вышли сегодня на санкционированный митинг против точечной застройки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В последнее время мы чаще испытываем трудности, не можем устроить наших детей в детские сады и школы, стоим в огромных очередях в поликлинику, дети закрыты во дворах, и у них нет мест для развития и спорта. Построены огромные спортивные комплексы, но доступа к ним нет", - заявила организатор митинга Виолетта Мауль. 

 
По ее словам, город все больше напоминает каменные джунгли, становится неудобным и грязным от бесконечных строек. 
 
По словам другого активиста, политика Рахима Ошакбаева, в городе как минимум 13 районов с проблемной точечной застройкой.
 

13 активистов инициативных групп обращались в акимат, в Министерство инфраструктурного развития, в Генеральную прокуратуру, но практически безрезультатно", - рассказал на митинге Ошакбаев. 

 
По итогам митинга активисты создали петицию "За остановку беспредела в столице", в которой призвали прекратить до конца 2024 года строительство объектов, по которым не проводились общественные слушания. 
 
Помимо точечной застройки на митинге поднимались вопросы дефицита социальных объектов: скверов, парков, школ и детсадов, проблемы Талдыколя и закрытие кружков и спортивных секций по программе "АртСпорт".
 
Между тем в столичном акимате заявили, что вместо строительства ЖК в Нур-Султане будут построены социальные объекты и общественные пространства (скверы, бульвары, дворы). 
 
Ранее сообщалось, что жители Нур-Султана борются против уплотнительной застройки. 
 
Также в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. 
 
Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова. 
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 
 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города. 
 
В начале августа на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка. 
 

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Полиция Талдыкоргана разыскивает потерпевшую женщину из видеоролика

21.08.2022, 20:05 6631
Полиция Талдыкоргана разыскивает потерпевшую женщину из видеоролика
Фото: Кадр с видео
ТАЛДЫКОРГАН. 21 АВГУСТА - Полицейские Талдыкоргана прокомментировали видео с избиением женщины, распространяемое в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Видео принято во внимание и изучается. Выяснилось, что указанное происшествие имело место вечером 20 августа в Талдыкоргане на улице Кабанбай батыра близ улицы Акын Сара", - сообщили в департаменте полиции Жетысуской области. 


 
Сообщение и заявление в городскую полицию не поступали. В связи с чем по факту организованы необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта.
 
Полиция просит потерпевшую женщину и свидетелей происшествия откликнуться и связаться по телефону 8 702 807 9427 либо 102.
 

17 участников январских погромов в Таразе получили условное наказание

21.08.2022, 19:29 9626
17 участников январских погромов в Таразе получили условное наказание
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 21 АВГУСТА - В суде Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении 17 подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в январе этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прокурор просил всем 17 подсудимым назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет и с применением статьи 63 УК РК постановить наказание условно с установлением пробационного контроля на тот же срок, сообщили в пресс-службе суда № 2 в Таразе.
 
В ходе судебного заседания рассмотрено уголовное дело в отношении 17 подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, в совершении кражи с незаконным проникновением в служебное помещение, группой лиц по предварительному сговору, покушение на кражу с незаконным проникновением в служебное помещение по статьям 272, часть вторая, 188, часть третья, пункту третьему 24 части, третьей - 188 части третьей пункту третьему УК РК. 
 
Судом установлено, что в ночь с 5 на 6 января 2022 года подсудимые Г., А., Б., Б., А., К., С., Б., Ш. принимали участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, разрушениями и уничтожением имущества. Ш., Ш., А., П., С., М., Е., Ш., воспользовавшись массовыми беспорядками, совершили тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в служебное помещение группой лиц по предварительному сговору, А. совершил покушение на кражу с незаконным проникновением в служебное помещение, информировали в пресс-службе суда Тараза.
 
Все подсудимые вину признали, поддержали процессуальное соглашение.
 
Сообщается, что потерпевшие не возражали против заключения процессуального соглашения и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
 

Содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений, и за его совершение предусмотрено наказание от 2 до 7 и от 3 до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. 

 
При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством чистосердечное раскаяние подсудимых. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.
 
С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, а также в соответствии с условиями процессуального соглашения подсудимым Г., А., Б., Б., А., К., С., Б., Ш. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы по 4 года каждому, А. назначено 2 года лишения свободы, обвиняемым Ш., Ш., А., П., С., М., Е., Ш. назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со статьей 63 УК РК всем осужденным наказание в виде лишения свободы назначено условно с установлением пробационного контроля на тот же срок. 
 
Приговор в законную силу не вступил.
 

МВД и МИД РК прокомментировали историю соотечественницы, попавшей в "трудовое рабство" в Лаосе

21.08.2022, 18:09 11801
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали о ходе вызволения казахстанской актрисы из "трудового рабства" в Лаосе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Посольство РК в Ханое направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Лаоса с просьбой оказать максимальное содействие в вызволении нашей гражданки. Лаосская полиция уже занимается этим вопросом, завтра состоятся переговоры с представителями МИД и МВД Лаоса", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

 
19 августа казахстанская актриса Анель Бермаганбет разместила в своем аккаунте в Instagram публикацию с историей о том, как в надежде "заработать денег в китайской компании" попала в заложники в Лаосе.
 
По данным министерства, безопасности потерпевшей ничего не угрожает, она находится на постоянной связи с дипломатами и своими родными. 
 

По ее словам, у нее не забирали документы и телефон, не ограничивали в телефонной и интернет-связи, а также не применяли силу. В Таиланд и далее по маршруту она прибыла добровольно. Также, по ее словам, работодатели готовы ее отпустить, если она возместит финансовые средства, которые они потратили на ее перелеты, проживание и другие расходы", - добавили в ведомстве.

 
В настоящее время вопрос находится на особом контроле казахстанского посольства во Вьетнаме. Госорганы уверяют, что окажут необходимое содействие в возвращении нашей соотечественницы домой.
 

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека). Начато досудебное расследование", - заявили в МВД РК.

 
МИД Казахстана просит граждан внимательно изучать документы и контракты для работы за рубежом до их подписания и выезда за границу, а также проверять возможных работодателей во избежание возникновения непредвиденных ситуаций.
 

Казахстанские военнослужащие стали лучшими в военно-прикладном состязании в Армении

21.08.2022, 16:53 16121
Казахстанские военнослужащие стали лучшими в военно-прикладном состязании в Армении
ЕРЕВАН. 21 АВГУСТА - В армянском городе Дилижане в конкурсе "Воин мира" на этапе "Ратник" казахстанская команда победила в военно-прикладном комплексе среди мужчин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В армянском Дилижане в конкурсе "Воин мира" на этапе "Ратник" казахстанская команда победила в военно-прикладном комплексе среди мужчин. На втором месте - Беларусь, на третьем - Россия. Окончательные итоги этапа, который состоит из упражнений по стрельбе, военно-медицинского и военно-прикладного комплексов, будут подведены в понедельник", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

 
В Кабардино-Балкарии в учебном центре горной подготовки "Терскол" в конкурсе "Эльбрусское кольцо" продолжается борьба за лидерство. Накануне военные альпинисты выполнили девятую специальную задачу. В состязании по преодолению скального участка команда Казахстана показала третий результат. На первом месте команда России, на втором - Узбекистана.
 
В воскресенье участники конкурса совершат 25-километровый пеший марш из ущелья Ирик (2800 м) на ледник Малый Азау (3264 м). В понедельник конкурсанты выполнят специальные задачи по подъему/спуску на ледовом участке и транспортировке пострадавшего. 
 
В подмосковном Алабино танкисты команды Казахстана ожидают жеребьевки, которая определит даты и соперников по заезду полуфинальной эстафеты "Танкового биатлона". 
 
В Азербайджане на конкурсе "Кубок моря" 22 августа участники будут соревноваться в мастерстве боевых пловцов.
 

Синоптики рассказали казахстанцам о погоде в воскресенье

21.08.2022, 09:23 30071
Синоптики рассказали казахстанцам о погоде в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - С обширным северо-западным антициклоном по-прежнему на большей территории Казахстана сохранится погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С фронтальной деятельностью на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. Днем в горных районах юго-востока республики ожидается град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, востоке, в центре страны - туман, ночью на севере, востоке, в центре на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов. Днем на юго-западе ожидается пыльная буря.
 
В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов, днем 19-21 градус тепла.
 
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов, днем 19-21 градус тепла.
 
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 25-27 градусов тепла.
 

Почти на всей территории Казахстана cиноптики обещают погоду без осадков

20.08.2022, 21:07 43856
Почти на всей территории Казахстана cиноптики обещают погоду без осадков
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - С обширным северо-западным антициклоном на большей территории Казахстана в воскресенье сохранится погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С фронтальной деятельностью на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. Днем в горных районах юго-востока республики ожидается град. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, востоке, в центре - туман. Ночью на севере, востоке, в центре на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов, днем на юго-западе ожидается пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 19-21 тепла.
 
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 19-21 тепла.
 
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.
 

Озвучивавший Филю в "Спокойной ночи, малыши" актер Сергей Григорьев ушел из жизни

20.08.2022, 15:56 51586
МОСКВА. 20 АВГУСТА - Российский актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", умер в Израиле на 65-м году жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О кончине актера сообщила в соцсетях его друг и коллега, актриса Ирина Озерная, сообщает РИА Новости
 

Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18.00", - написала Озерная в своем аккаунте в соцсети Facebook.

 
Причина смерти не называется.
 
Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Закончил училище имени Гнесиных, отделение "актер театра кукол", затем учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства. 
 
Одного из главных персонажей детской передачи "Спокойной ночи, малыши!" Филю Сергей Григорьев начал озвучивать в 1988 году и вплоть до репатриации в Израиль в 2014 году. Параллельно работал и в других проектах.
 
После репатриации в Израиль Григорьев жил в поселке Ткоа в Гуш-Эционе (еврейское поселение на западном берегу реки Иордан), где и будет похоронен.
 

Погоду без осадков в большинстве регионов Казахстана обещают сегодня синоптики

20.08.2022, 10:47 56381
Погоду без осадков в большинстве регионов Казахстана обещают сегодня синоптики
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Погода без осадков ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди, в горных районах на востоке страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). В горных районах юго-востока республики ожидается град. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, на востоке страны в ночные и утренние часы ожидается туман, на севере, востоке, в центре республики ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 17-22 метра в секунду. 
 
В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). 
 
В горных районах Алматинской области ожидается град. Ветер северо-западный, северо-восточный, днем на севере, юге и в горных районах области 15-20 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. 
 
На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, востоке области с порывами до 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохранится сильная жара 40 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте 20 августа ожидается ветер северо-восточный, с порывами до 15-20 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, с порывами до 23 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На востоке, юге Актюбинской области ожидается ветер до 15 метров в секунду. 
 
На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.
 
На востоке Жетысуской области ожидается ветер до 18-23 метров в секунду. 
 
На севере и западе Павлодарской области ожидается туман, на юге области заморозки до 1 градуса. 
 
Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. 
 

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