Не город, а каменные джунгли: митинг против точечной застройки прошел в столице

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НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Жители Нур-Султана вышли сегодня на санкционированный митинг против точечной застройки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В последнее время мы чаще испытываем трудности, не можем устроить наших детей в детские сады и школы, стоим в огромных очередях в поликлинику, дети закрыты во дворах, и у них нет мест для развития и спорта. Построены огромные спортивные комплексы, но доступа к ним нет", - заявила организатор митинга Виолетта Мауль.

По ее словам, город все больше напоминает каменные джунгли, становится неудобным и грязным от бесконечных строек.

По словам другого активиста, политика Рахима Ошакбаева, в городе как минимум 13 районов с проблемной точечной застройкой.

13 активистов инициативных групп обращались в акимат, в Министерство инфраструктурного развития, в Генеральную прокуратуру, но практически безрезультатно", - рассказал на митинге Ошакбаев.

По итогам митинга активисты создали петицию "За остановку беспредела в столице", в которой призвали прекратить до конца 2024 года строительство объектов, по которым не проводились общественные слушания.

Помимо точечной застройки на митинге поднимались вопросы дефицита социальных объектов: скверов, парков, школ и детсадов, проблемы Талдыколя и закрытие кружков и спортивных секций по программе "АртСпорт".

Между тем в столичном акимате заявили, что вместо строительства ЖК в Нур-Султане будут построены социальные объекты и общественные пространства (скверы, бульвары, дворы).

Ранее сообщалось, что жители Нур-Султана борются против уплотнительной застройки.

Также в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили , что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.