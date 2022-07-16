Жители Нур-Султана борются против уплотнительной застройки

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В Нур-Султане местные жители выразили возмущение по поводу уплотнительной застройки близ их домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Четыре 20-этажки, семиэтажный паркинг и два бизнес-центра возводят рядом с жилкомплексами, где не хватает объектов образования и нет ни одного парка, сообщает телеканал КТК

В микрорайоне полторы тысячи человек делят одну детскую площадку. При этом тесно не только на качелях и футбольном поле. Рядом с жилым комплексом "Целиноград", построенным 12 лет назад, лишь одна школа и один детский сад. Зато за это время вокруг выросли десятки других многоэтажек.

Терпение "целиноградцев" лопнуло, когда по соседству - на месте старых гаражей принялись возводить еще четыре 21-этажных дома, два бизнес-центра и семиэтажный паркинг.

В этом жилом массиве проживает на сегодняшний день порядка 20 тысяч человек. У нас всего одна государственная школа. Она уже, можно сказать, резиновая - более 5 тысяч детей в ней обучаются. Причем дети приезжают со всего города Нур-Султана, с левого берега везут в 60-й лицей. И парадокс: на 20 тысяч жителей у нас один государственный садик на 280 мест. Вместо того чтобы нам строить вот здесь, на этих участках, вместо жилых комплексов государственные стандартные детские садики, акимат выдает разрешения на постройку вот таких вот массивов, "человейников", - заявила Айжан Атежанова.

По данным телеканала, люди писали в акимат, Генеральную прокуратуру и даже администрацию президента: просили остановить строительство высоток, паркинга и бизнес-центра, но все заявления направляли снова в акимат.

Кроме того, столичные жители дошли до Народной партии. Там удалось вывести на диалог чиновника из управления архитектуры. Но отказываться от стройки в акимате не собираются. Правда, для сквера все же нашли место.

На сегодняшний день одна 21-этажная башня и семиэтажный паркинг координационным советом генплана утверждены. Изменено целевое назначение на сквер. Это 21-этажная башня под сквер. Постановление подписано. Все в соответствии с утвержденным ПДП, с генеральным планом застройки. Нарушений здесь нет никаких", - сообщила руководитель отдела управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана Сауле Алкуатова.

Многоэтажки появляются намного быстрее, чем школы, детсады и больницы. При этом дома строятся чуть ли не впритык друг к другу.

Вот этот вот участок, который там полтора гектара выделили, да. У него же изменили целевое назначение. Кто-то же за этим стоит, у него есть имя, фамилия, отчество. То же самое, должен быть алгоритм выделения и как вне закона это сделать. И мы должны сразу на данного чиновника иметь возможность давления в законном поле, мгновенно. Не дожидаясь наших встреч, продолжения, в это время забиваются сваи. Мне кажется, мы должны перейти от уговоров просто к очень жесткому взаимоотношению с чиновниками, которые прекрасно все понимают", - сказала член Народной партии Казахстана Ирина Смирнова.

Сами жители считают, что акимат экономит на развитии инфраструктуры столицы. И просто максимально использует то, что сделано в прошлые годы.

Город растет, и сам Кульгинов ожидает, что к 2025 году население увеличится вдвое. Однако с развитием инженерных сетей и дорог не торопится. Люди даже заподозрили, что у главы столичной администрации архитектором работает специалист из Японии", - сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что точечная застройка в Нур-Султане стала очагом протеста горожан.

Также в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили , что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.

7 июля в ходе брифинга в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос точечной застройки города.

Вопросы, связанные с правилами и обходом компаниями различными видами договоров. Это уже избитая практика. Cейчас Министерство индустрии готовит новые изменения и дополнения. Недавно мы докладывали о развитии жилищного строительства. Я думаю, что очередной пакет мер будет принят", - сказал аким города Ерболат Досаев.